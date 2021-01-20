Большое интервью талантливого полузащитника московской команды.

В 18 лет на Николу Моро претендовали «Милан» и «МЮ», но отъезду в топ-клуб помешала травма крестообразных связок. В прошлом году загребское «Динамо» отказало «Шахтеру» в покупке капитана молодежной сборной Хорватии за 12 миллионов. Нынешним летом его почти в два раза дешевле получило московское «Динамо», выиграв борьбу за 22-летнего полузащитника у киевских динамовцев.

Возможно, Моро будет играть против России в отборочной группе ЧМ-2022. Хорвата прочат в состав первой сборной.

Влашич может стать лидером сборной. Но пока — Модрич

— Никола, недавняя жеребьевка ЧМ-2022 определила Хорватию и Россию в одну отборочную группу. Твоя реакция? — вопрос динамовцу, с которым мы встретились на сборе в Турции.

— Забавно, что так получилось. У меня, надеюсь, будет возможность сходить на матч в Москве, если к тому времени еще не пробьюсь в состав сборной. Думаю, Хорватия всегда фаворит в отборочных группах.

— Но после финала ЧМ-2018 у команды наметился спад.

— Да, несколько опытных футболистов завершили карьеру в сборной (Субашич, Чорлука и Манджукич. — Прим. К.А.), возможно, это каким-то образом сказывается. Но в Хорватии много качественных игроков, которые готовы заменить ушедших. Не сомневаюсь, что после небольшого спада вновь последует подъем.

— Некоторые уже называют армейца Влашича лидером команды.

— Пока это, конечно, Модрич. Но если Никола продолжит прогрессировать такими темпами, как это делал в прошлом году, то станет ведущим игроком сборной.

— Тебя, наверное, как эксперта по России разрывали журналисты после жеребьевки. Что отвечал?

— То же самое: Хорватия — фаворит группы. Но и у России хорошая сборная. Считаю, что она должна занимать второе место, обгоняя Словению, Словакию и Кипр. Хотя во многих командах сейчас сильные игроки, так что потрудиться придется и России, и Хорватии.

— После жеребьевки я разговаривал с бывшим динамовцем Томиславом Дуймовичем. Он сказал, что после Евро-2020 Бадель наверняка уйдет из сборной, а его место займет Моро. Слышал такие разговоры?

— Да, разговоры доходят до меня, но никаких контактов с тренерским штабом первой сборной до сих пор не было. Я все делаю, чтобы заслужить вызов, это моя мечта. Не привязываюсь к уходу Баделя. Возможно, удастся попасть в сборную даже раньше — после завершения выступлений за молодежную сборную на чемпионате Европы.

— В молодежной сборной ты капитан. Вы вышли в финальную часть Евро, пусть и с приключениями, и в декабре узнали, что встречаетесь в марте с Португалией, Англией и Швейцарией. Какие эмоции?

— Уж точно не поздравляли друг друга с удачным жребием. Португалия и Англия — очень серьезные соперники, у них много сильных молодых футболистов, которые играют в топовых чемпионатах. Да и Швейцария не подарок. В Хорватии живет всего 4 миллиона человек, в Англии — больше 50. Но у нас тоже много талантливых ребят, так что сделаем все возможное, чтобы выйти из группы.

? Никола Моро установил окончательный счет встречи, реализовав пенальти в компенсированное время#РостовДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/2lcKmJAwOh — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2020

Полгода в России: лучше, чем ожидал

— Ты уже полгода в «Динамо». Все так, как ожидал?

— Даже лучше. Общался перед переходом с Тони Шуньичем, который был в команде, слышал, что все хорошо, он говорил позитивные вещи. Но одно дело — слышать, а другое — увидеть собственными глазами. Уровень организации процессов в «Динамо» меня приятно удивил — здесь все работает как часы, профессионализм бросается в глаза. Считаю, что и новый тренерский штаб — это выход на новый уровень. Так что счастлив, что я здесь.

— Что удивило в России?

— Первое — нет ни одного проходного матча. В Хорватии при встрече с аутсайдерами я знал, что если мы сыграем в свой футбол, то обязательно выиграем. Здесь такого нет, каждая команда способна дать настоящий бой, отобрать очки у любого фаворита. Второе удивление — уровень инфраструктуры. Стадионы и поля очень качественные.

— А в обычной жизни?

— Из-за коронавируса всюду ограничения, я видел не так много, поэтому сложно что-то выделить. Понятно, что Москва — огромный город, но меня это не удивило. Я и так это знал, к тому же пару лет назад побывал в российской столице вместе со своей девушкой. Мы приехали как фанаты сборной Хорватии на полуфинал ЧМ-2018 с Англией. Запасной голкипер Ливакович достал нам билеты, а после матча, когда футболисты подошли к фан-сектору, бросил мне свою игровую футболку. Незабываемый день — Хорватия вышла в финал чемпионата мира! Для всей страны огромный праздник, я рад, что удалось стать свидетелем на стадионе в Лужниках. Мы тогда прилетели рано утром, а улетели в тот же день вечером, но представление о Москве получили. Успели и на Красной площади побывать.

— В том числе и это помогло принять решение в пользу «Динамо»?

— Не думаю, что это сильно повлияло на мой выбор. Главное, что я слышал много хорошего о клубе и России.

«Динамо» Киев? На Украине слабее чемпионат

— С кем ты еще советовался по поводу перехода, кроме Шуньича?

— С армейцами Влашичем и Бистровичем, с Уремовичем из «Рубина». Но главным консультантом, конечно, был Шуньич. Мне повезло, что Тони играл в тот момент за «Динамо», я получил всю информацию из первых рук. Он мне рассказывал только позитивное и хорошее. Жаль только, что через три недели после моего перехода Шуньич отправился в Китай. Но все-таки первые шаги сделать помог, а там я уже и с другими ребятами познакомился, многие говорят по-английски.

— Какую роль в твоем решении сыграл спортивный директор «Динамо» Желько Бувач?

— Одну из самых важных. Разговор с ним многое для меня определил. Бувач рассказал о том, какой видят мою роль в команде, чего от меня ждут, о клубе, его модели развития. После этого разговора стало гораздо легче сделать выбор.

— Тебя же параллельно приглашало киевское «Динамо», верно? В украинских СМИ писали, что стороны близки к соглашению.

— Киевский вариант возник чуть раньше. Наверное, за пять дней до московского. У нас было несколько разговоров, но я им отказал.

— Почему?

— Я хотел подняться на уровень выше. На Украине есть три-четыре хороших клуба, а остальные уступают. В России же общий уровень чемпионата гораздо сильнее, борьба более плотная. Да и по рейтингу УЕФА видно: ваше первенство на седьмом месте в Европе, украинское — на 12-м.

— Слышал, что в твоем решении большую роль сыграл отец — бывший военный, который прошел войну.

— Я советовался и с папой, конечно, он важная часть моей семьи. Но не только с ним — с мамой, братьями, подругой. Отец уже давно на пенсии — после войны служил еще несколько лет, но теперь дома.

— Он что-то рассказывал о войне?

— Нет, он не любит это вспоминать.

— Что скажешь об уровне РПЛ, когда узнал его изнутри?

— Очень сложный чемпионат. Одна победа — и ты на третьем месте, поражение — на восьмом. Очень ровный состав участников, где к каждому матчу нужна особенная подготовка и самый максимальный настрой.

Никола Моро и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Шварц дал новую энергию

— Ты доволен своей игрой в «Динамо» в первые полгода?

— Не могу сказать, что доволен. Я хочу и могу показывать что-то большее. Но здесь взаимосвязь — чем команда играет лучше, тем каждый игрок выглядит лучше. Думаю, и «Динамо» весной прибавит, и я тоже.

— Как быстро ты почувствовал, что адаптировался в коллективе?

— Как я уже говорил, на первом этапе мне очень помогал Шуньич. Я всюду следовал за ним тенью. Потом Тони уехал в Китай, мне стало, с одной стороны, чуть сложнее, с другой — помогло влиться в коллектив. Я стал общаться с другими ребятами — с русскими, европейцами, африканцами — и быстро адаптировался.

— Тебя чаще всего можно заметить в компании Шиманьски.

— Да, Себа был первым, кто подошел ко мне, сказал, чтобы я обращался к нему, если что-то надо, что во всем поможет. Если он шел на обед или ужин, то звонил мне. Мы практически ровесники, нам интересно вместе. Шиманьски — прекрасный человек и отличный футболист, который очень профессионально относится к делу. Он мне нравится — можем и посмеяться, и на серьезные темы поговорить.

— Себастьян уже отлично говорит по-русски. А ты?

— Я тоже стараюсь выучить ваш язык. Занимаюсь с преподавателем по видеосвязи, уже почти все понимаю, но говорить пока сложнее.

— Чем еще занимаешься в свободное время?

— У меня нет какого-то определенного хобби. Провожу время со своей девушкой. Если в отпуске, то встречаюсь с друзьями, общаюсь с ними.

— Что изменил в «Динамо» Сандро Шварц?

— Он дал импульс, добавил новой энергии в команду. Мы это чувствуем на тренировках, на индивидуальных беседах, во время матчей. И с точки зрения организации работы с Сандро вышли на новый уровень. Думаю, с новым тренером мы сможем достичь высоких целей.

— Ты теперь ближе к чужим воротам, поэтому забил два гола?

— Не сказал бы, что часто располагаюсь ближе. Да, мы теперь играем не с двумя опорными, а с одним, но я довольно часто оказываюсь в этой роли. Если возникает момент для удара, соперник не успевает блокировать, то, конечно, пробью.

— Чего ждешь от весеннего отрезка сезона?

— Не буду говорить о конкретных местах. Будем двигаться от игры к игре. Главное, чего жду, — что мы будем расти и как команда, и как отдельные футболисты, станем чаще выигрывать.