Судейское безобразие в Туле: не удалены два игрока «Арсенала», ВАР вмешался четыре раза
Разберем несколько эпизодов игры «Арсенал» — «Краснодар» (1:1), которую обслуживали арбитры ФИФА Сергей Иванов и Сергей Карасев.
Карасев + Иванов
Сначала напомню факт, о котором «СЭ» уже писал перед матчем 28-го тура. Департамент судейства составил интересную связку из двух ведущих арбитров. В 27-м туре встречу «Арсенал» — «Нижний Новгород» (2:2) 2 мая судили арбитр Сергей Карасев и видеоарбитр Сергей Иванов. Через несколько дней они поменялись местами — на поле вышел ростовчанин, а москвич отправился в ВАР-центр.
Необычная практика. Интересно, найдет ли она продолжение.
Чаушича удалили, а Кайнова пожалели
На 20-й и 22-й минутах Иванов дважды ошибочно квалифицировал действия тульского футболиста Максима Кайнова.
Сначала судья не зафиксировал его фол против Ираклия Манелова. А затем после вмешательства видеоассистентов Карасева и Гаврилина и просмотра видеозаписи вынес нарушителю правил только предупреждение.
Кайнов «через мяч» ударил соперника шипами в область колена. За это он заслуживал наказания красной карточкой, но Иванов выбрал другую дисциплинарную санкцию.
В очередной раз следует отметить печальную особенность сезона-2021/22: в схожих эпизодах наши арбитры принимают разные решения — от неприменения никаких санкций до удаления. Например, в игре 23-го тура «Арсенал» — «Ахмат» Виталий Мешков за однотипное нарушение после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Дмитрия Мосякина удалил туляка Горана Чаушича.
Пенальти назначен правильно
На 69-й минуте судья не увидел фол Артема Сокола, который в своей штрафной площади зацепил Эдуарда Сперцяна. Ошибку помогли исправить видеоассистенты.
После их вмешательства и просмотра видеозаписи Иванов в итоге принял правильное решение и назначил 11-метровый удар.
Карасев испугался ответственности?
На 73-й минуте ВАР Карасев поступил странно, предложив Иванову подойти к монитору и оценить действия вратаря тульской команды Михаила Левашова. Тот еще до удара с 11-метровой отметки полностью сошел обеими ногами с линии ворот, после чего поймал мяч, посланный игроком «быков».
Это нарушение правил. Но оно не требует оценки арбитра. Решение фактическое — его должен был принять сам видеоассистент Карасев. Зачем же он позвал судью и переложил ответственность на него? Испугался или забыл правила работы ВАР?
В итоге, правда, было принято верное решение — правильно назначен повторный 11-метровый удар.
Почему Костадинову не показана красная карточка?
На 76-й минуте Иванов вынес предупреждение Георгию Костадинову за его действия против Сперцяна. Но у судьи были основания показать полузащитнику туляков красную карточку и удалить с поля — тот повел себя агрессивно по отношению к сопернику и умышленно двумя руками толкнул его в спину. Получается, что второй футболист «Арсенала» избежал серьезной санкции.
Два арбитра ФИФА установили вечный рекорд?
На 90-й минуте рефери не удалил защитника гостей Егора Сорокина, который лишил Кингса Кангву явной возможности забить гол. Иванов ограничился вынесением предупреждения.
С рефери не согласился видеоарбитр Карасев, вмешавшийся в его действия и предложивший посмотреть видеозапись. Это произошло уже в четвертый раз в ходе одной игры РПЛ — новый рекорд.
После этого Иванов снова оценил расположение игроков на поле, изменил свое первоначальное решение, показал Сорокину красную карточку и удалил его.
Хуже сезона еще не было
Этот сезон запомнится не только таким рекордом. Но и увольнениями Виктора Кашшаи и Витора Мануэла Мелу Перейры, которые по очереди руководили департаментом судейства. Назначением в качестве их преемника профессионального юриста Павла Каманцева, никогда не работавшего арбитром. Совмещением сразу трех должностей Ашотом Хачатурянцем, который сегодня возглавляет РПЛ, судейский комитет и экспертно-судейскую комиссию (это тоже российский рекорд).
Не раз и не два менялись трактовки и указания арбитрам, которые окончательно запутались, как же они должны судить.
Клубы, тренеры, футболисты, болельщики не понимают судей. Те не понимают, кого им слушать. А настоящего руководителя и ВАР-инструктора (или ВАР-тренера, называйте как угодно) у арбитров нет.
Потому то, что демонстрируют арбитры даже уровня Карасева и Иванова, не вызывает удивления и возмущения. Это следствие. К сожалению, ближайшее будущее нашего судейства выглядит мрачным.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0