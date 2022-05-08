Судейское безобразие в Туле: не удалены два игрока «Арсенала», ВАР вмешался четыре раза

ВАР вмешался четыре раза в матче РПЛ «Арсенала» и «Краснодара»

Еще один матч Тинькофф чемпионата России-2021/22 войдет в историю благодаря странным решениям судей.

Разберем несколько эпизодов игры «Арсенал» — «Краснодар» (1:1), которую обслуживали арбитры ФИФА Сергей Иванов и Сергей Карасев.

Карасев + Иванов

Сначала напомню факт, о котором «СЭ» уже писал перед матчем 28-го тура. Департамент судейства составил интересную связку из двух ведущих арбитров. В 27-м туре встречу «Арсенал» — «Нижний Новгород» (2:2) 2 мая судили арбитр Сергей Карасев и видеоарбитр Сергей Иванов. Через несколько дней они поменялись местами — на поле вышел ростовчанин, а москвич отправился в ВАР-центр.

Необычная практика. Интересно, найдет ли она продолжение.

Чаушича удалили, а Кайнова пожалели

На 20-й и 22-й минутах Иванов дважды ошибочно квалифицировал действия тульского футболиста Максима Кайнова.

Сначала судья не зафиксировал его фол против Ираклия Манелова. А затем после вмешательства видеоассистентов Карасева и Гаврилина и просмотра видеозаписи вынес нарушителю правил только предупреждение.

Кайнов «через мяч» ударил соперника шипами в область колена. За это он заслуживал наказания красной карточкой, но Иванов выбрал другую дисциплинарную санкцию.

В очередной раз следует отметить печальную особенность сезона-2021/22: в схожих эпизодах наши арбитры принимают разные решения — от неприменения никаких санкций до удаления. Например, в игре 23-го тура «Арсенал» — «Ахмат» Виталий Мешков за однотипное нарушение после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Дмитрия Мосякина удалил туляка Горана Чаушича.

Пенальти назначен правильно

На 69-й минуте судья не увидел фол Артема Сокола, который в своей штрафной площади зацепил Эдуарда Сперцяна. Ошибку помогли исправить видеоассистенты.

После их вмешательства и просмотра видеозаписи Иванов в итоге принял правильное решение и назначил 11-метровый удар.

Карасев испугался ответственности?

На 73-й минуте ВАР Карасев поступил странно, предложив Иванову подойти к монитору и оценить действия вратаря тульской команды Михаила Левашова. Тот еще до удара с 11-метровой отметки полностью сошел обеими ногами с линии ворот, после чего поймал мяч, посланный игроком «быков».

Судья Сергей Карасев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Это нарушение правил. Но оно не требует оценки арбитра. Решение фактическое — его должен был принять сам видеоассистент Карасев. Зачем же он позвал судью и переложил ответственность на него? Испугался или забыл правила работы ВАР?

В итоге, правда, было принято верное решение — правильно назначен повторный 11-метровый удар.

Почему Костадинову не показана красная карточка?

На 76-й минуте Иванов вынес предупреждение Георгию Костадинову за его действия против Сперцяна. Но у судьи были основания показать полузащитнику туляков красную карточку и удалить с поля — тот повел себя агрессивно по отношению к сопернику и умышленно двумя руками толкнул его в спину. Получается, что второй футболист «Арсенала» избежал серьезной санкции.

Два арбитра ФИФА установили вечный рекорд?

На 90-й минуте рефери не удалил защитника гостей Егора Сорокина, который лишил Кингса Кангву явной возможности забить гол. Иванов ограничился вынесением предупреждения.

С рефери не согласился видеоарбитр Карасев, вмешавшийся в его действия и предложивший посмотреть видеозапись. Это произошло уже в четвертый раз в ходе одной игры РПЛ — новый рекорд.

После этого Иванов снова оценил расположение игроков на поле, изменил свое первоначальное решение, показал Сорокину красную карточку и удалил его.

Хуже сезона еще не было

Этот сезон запомнится не только таким рекордом. Но и увольнениями Виктора Кашшаи и Витора Мануэла Мелу Перейры, которые по очереди руководили департаментом судейства. Назначением в качестве их преемника профессионального юриста Павла Каманцева, никогда не работавшего арбитром. Совмещением сразу трех должностей Ашотом Хачатурянцем, который сегодня возглавляет РПЛ, судейский комитет и экспертно-судейскую комиссию (это тоже российский рекорд).

Не раз и не два менялись трактовки и указания арбитрам, которые окончательно запутались, как же они должны судить.

Ашот Хачатурянц. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Клубы, тренеры, футболисты, болельщики не понимают судей. Те не понимают, кого им слушать. А настоящего руководителя и ВАР-инструктора (или ВАР-тренера, называйте как угодно) у арбитров нет.

Потому то, что демонстрируют арбитры даже уровня Карасева и Иванова, не вызывает удивления и возмущения. Это следствие. К сожалению, ближайшее будущее нашего судейства выглядит мрачным.