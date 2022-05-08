Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:55

Судейское безобразие в Туле: не удалены два игрока «Арсенала», ВАР вмешался четыре раза

ВАР вмешался четыре раза в матче РПЛ «Арсенала» и «Краснодара»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Арбитр Сергей Иванов общается с игроками «Арсенала» в матче с «Краснодаром».
Фото ФК «Арсенал»
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Судья Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/3
Еще один матч Тинькофф чемпионата России-2021/22 войдет в историю благодаря странным решениям судей.

Разберем несколько эпизодов игры «Арсенал» — «Краснодар» (1:1), которую обслуживали арбитры ФИФА Сергей Иванов и Сергей Карасев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 16:30. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:1
Краснодар
Голы
Кангва, 19 (1:0), Сперцян, 76 (1:1)
Арсенал Т
Левашов Сокол Смольников Степанов Гулиев Ткачев Кангва Костадинов Кайнов Марков (Деспотович, 76) Кангва (Луценко, 76)
Краснодар
Сафонов Сорокин Пивоваров Исаенко Манелов (Ильин, 46) Литвинов (Сухорученко, 60) Ионов (Апеков, 68) Мацукатов (Рейхмен, 86) Сперцян Кривцов Олусегун (Самко, 86)
Предупреждения
Кайнов 22’, Смольников 63’, Костадинов 76’, Кангва 80’  -  Литвинов 31’, Мацукатов 83’
Удаления
Сорокин 90+1’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Карасев (Москва) Гаврилин (Владимир)

Карасев + Иванов

Сначала напомню факт, о котором «СЭ» уже писал перед матчем 28-го тура. Департамент судейства составил интересную связку из двух ведущих арбитров. В 27-м туре встречу «Арсенал» — «Нижний Новгород» (2:2) 2 мая судили арбитр Сергей Карасев и видеоарбитр Сергей Иванов. Через несколько дней они поменялись местами — на поле вышел ростовчанин, а москвич отправился в ВАР-центр.

Необычная практика. Интересно, найдет ли она продолжение.

Судья Владислав Безбородов. На матчи «Сочи» назначают арбитров из Петербурга. Шесть судей остались без работы

Чаушича удалили, а Кайнова пожалели

На 20-й и 22-й минутах Иванов дважды ошибочно квалифицировал действия тульского футболиста Максима Кайнова.

Сначала судья не зафиксировал его фол против Ираклия Манелова. А затем после вмешательства видеоассистентов Карасева и Гаврилина и просмотра видеозаписи вынес нарушителю правил только предупреждение.

Кайнов «через мяч» ударил соперника шипами в область колена. За это он заслуживал наказания красной карточкой, но Иванов выбрал другую дисциплинарную санкцию.

В очередной раз следует отметить печальную особенность сезона-2021/22: в схожих эпизодах наши арбитры принимают разные решения — от неприменения никаких санкций до удаления. Например, в игре 23-го тура «Арсенал» — «Ахмат» Виталий Мешков за однотипное нарушение после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Дмитрия Мосякина удалил туляка Горана Чаушича.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Ахмат» — ЦСКА и «Ростов» — «Спартак»: один арбитр, разные ВАР, разные решения. Почему не назначен пенальти в Грозном?

Пенальти назначен правильно

На 69-й минуте судья не увидел фол Артема Сокола, который в своей штрафной площади зацепил Эдуарда Сперцяна. Ошибку помогли исправить видеоассистенты.

После их вмешательства и просмотра видеозаписи Иванов в итоге принял правильное решение и назначил 11-метровый удар.

Сергей Карасев. Арбитры РПЛ Карасев и Мешков улетают в Саудовскую Аравию

Карасев испугался ответственности?

На 73-й минуте ВАР Карасев поступил странно, предложив Иванову подойти к монитору и оценить действия вратаря тульской команды Михаила Левашова. Тот еще до удара с 11-метровой отметки полностью сошел обеими ногами с линии ворот, после чего поймал мяч, посланный игроком «быков».

Судья Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Судья Сергей Карасев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Это нарушение правил. Но оно не требует оценки арбитра. Решение фактическое — его должен был принять сам видеоассистент Карасев. Зачем же он позвал судью и переложил ответственность на него? Испугался или забыл правила работы ВАР?

В итоге, правда, было принято верное решение — правильно назначен повторный 11-метровый удар.

Эпизод матча &laquo;Текстильщик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;. Арбитр Пустовойтова не назначила два пенальти в ФНЛ

Почему Костадинову не показана красная карточка?

На 76-й минуте Иванов вынес предупреждение Георгию Костадинову за его действия против Сперцяна. Но у судьи были основания показать полузащитнику туляков красную карточку и удалить с поля — тот повел себя агрессивно по отношению к сопернику и умышленно двумя руками толкнул его в спину. Получается, что второй футболист «Арсенала» избежал серьезной санкции.

Матч &quot;Краснодар &quot;- &quot;Локомотив&quot;. КДК РФС помог «Краснодару». Новый судейский эксперимент над «быками» провалился

Два арбитра ФИФА установили вечный рекорд?

На 90-й минуте рефери не удалил защитника гостей Егора Сорокина, который лишил Кингса Кангву явной возможности забить гол. Иванов ограничился вынесением предупреждения.

С рефери не согласился видеоарбитр Карасев, вмешавшийся в его действия и предложивший посмотреть видеозапись. Это произошло уже в четвертый раз в ходе одной игры РПЛ — новый рекорд.

После этого Иванов снова оценил расположение игроков на поле, изменил свое первоначальное решение, показал Сорокину красную карточку и удалил его.

&laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;: Бобровский не&nbsp;удалил Богосаваца. «Нижний Новгород» — «Ахмат»: Бобровский не удалил Богосаваца, ВАР не вмешались

Хуже сезона еще не было

Этот сезон запомнится не только таким рекордом. Но и увольнениями Виктора Кашшаи и Витора Мануэла Мелу Перейры, которые по очереди руководили департаментом судейства. Назначением в качестве их преемника профессионального юриста Павла Каманцева, никогда не работавшего арбитром. Совмещением сразу трех должностей Ашотом Хачатурянцем, который сегодня возглавляет РПЛ, судейский комитет и экспертно-судейскую комиссию (это тоже российский рекорд).

Не раз и не два менялись трактовки и указания арбитрам, которые окончательно запутались, как же они должны судить.

Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Ашот Хачатурянц.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Клубы, тренеры, футболисты, болельщики не понимают судей. Те не понимают, кого им слушать. А настоящего руководителя и ВАР-инструктора (или ВАР-тренера, называйте как угодно) у арбитров нет.

Потому то, что демонстрируют арбитры даже уровня Карасева и Иванова, не вызывает удивления и возмущения. Это следствие. К сожалению, ближайшее будущее нашего судейства выглядит мрачным.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Краснодар
Сергей Карасев (судья)
6
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов борьбы с целлюлитом в домашних условиях
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
«Так нельзя убивать российский футбол». Божович раскритиковал судейство в матче против «Краснодара»
«Арсенал» — «Краснодар»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ
«Арсенал» — «Краснодар»: два арбитра ФИФА установили вечный рекорд? ВАР вмешался четыре раза
«Катастрофа! Так нельзя убивать российский футбол!» В «Арсенале» раскритиковали судейство в матче с «Краснодаром»
Защитник «Спартака» Рассказов приехал на матч «Локомотив» — «Рубин»
«Арсенал» — «Краснодар»: почему арбитр Иванов не удалил тульского футболиста за агрессию?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сейчас дашь такую предсезонку, как у Газзаева, — сдуются сразу!» Интервью звезды «Алании» 90-х Касымова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости