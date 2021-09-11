С последнего чемпионства «Спартака» прошло уже 4 года.

Помните главного героя среди футболистов «Спартака» в золотом сезоне-2016/17? Да, речь о Денисе Глушакове. Сегодня он в составе «Химок» сыграет против красно-белых.

А в 2013 году его трансфер из «Локомотива» в «Спартак» стал довольно резонансным событием.

«Я рад тому, что перешел в именитый клуб с такими богатыми традициями, с таким количеством чемпионских титулов. Это народная команда. У меня в «Спартаке» есть немало друзей, которые тоже хотели, чтобы я перешел, — те же братья Комбаровы, Билялетдинов, Дикань... Все говорили: «Давай к нам». В это межсезонье мой переход наделал много шума. Наконец все завершилось и закончился этот детектив», — сказал Глушаков после подписания контракта с красно-белыми.

Многие не понимали решения полузащитника пойти за трофеями именно в «Спартак», но Глушаков был уверен в своем решении, даже если на первых порах ожиданиям не суждено было сбыться. За три года с момента трансфера он стал лидером клуба и дослужился до капитанской повязки перед началом чемпионского сезона.

Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глушаков — опорник. Он никогда не блистал результативностью, но чемпионский год стал для него вторым по голам за карьеру. Больше всего полузащитник забил в переходном сезоне-2011/12, отличившись 11 раз в 37 играх. Но тогда его «Локомотив» ограничился 5-м местом в турнирной таблице. В золотом сезоне «Спартака» Глушаков сыграл в 25 турах из 30, при этом забив 8 голов. И это он сделал, действуя чаще всего из глубины.

Свои голевые подвиги капитан красно-белых начал только в 10-м туре. Глушаков забил единственный мяч выступавшему тогда в Лиге чемпионов «Ростову». Опорник подключился в штрафную и после передачи Зе Луиша расправился с вратарем соперника Сосланом Джанаевым. Этот момент был очень важным в чемпионской гонке москвичей, ведь в двух предыдущих турах «Спартак» поочередно уступил «Уфе» (0:1) и «Зениту» (2:4).

А уже через две недели родился самый известный момент чемпионского сезона. Перед дерби с ЦСКА болельщик «Спартака» Иван Выродов спрогнозировал победу своего клуба со счетом 3:1 и среди аргументов в пользу своего мнения озвучил легендарное «Глушаков — это похороны».

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Именно капитан открыл счет в столичном дерби, огорчив другого капитана. Игорь Акинфеев не смог отразить дальний удар Дениса Глушакова на 19-й минуте встречи. А во втором тайме Глушаков добавил в свой актив голевую передачу на Зе Луиша. Финальный счет 3:1 увековечил мем с капитаном «Спартака».

Уже через две недели красно-белые на характере вытянули матч с «Амкаром» (1:0). Без капитана, конечно же, не обошлось. На 90+1-й минуте игры, когда уже казалось, что быть ничьей, Глушаков забил один из лучших мячей сезона. Хавбек идеально поймал на ногу вылетевший из штрафной мяч и мощным ударом от перекладины принес победу «Спартаку». Образцово-показательная победа будущих чемпионов, добытый результат при плохой реализации в тяжелой игре.

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Этот мяч оценил и нынешний капитан москвичей Георгий Джикия: «Что касается заслуг Дениса в чемпионский год и вообще во время его пребывания в «Спартаке», то понятно, что он внес огромный вклад в победу команды в чемпионате, забил много классных голов. Прекрасно помню, какой мяч он вколотил на последних секундах матча с «Амкаром», когда мы с Сашей Селиховым еще были игроками клуба из Перми. Глушаков тогда провел тогда один из лучших своих сезонов в карьере, а то и лучший».

Во втором круге Денис отметился победными голами в ворота «Рубина» (2:1), ЦСКА (2:1) и «Терека» (3:0). Игра Глушакова была олицетворением чемпионского духа, он боролся до конца в каждом матче. Болельщики очень полюбили его в том году, а победу в РПЛ капитан даже отмечал с фанатами.

Сезон стал вершиной карьеры Глушакова. И дело не только в праздновании титула на памятнике у «Открытие Арены», но и в признании. Его назвали лучшим футболистом сезона в РПЛ и спортсменом года-2017 по версии журнала GQ.

Но у Глушакова был и трудный момент в том сезоне.

«У меня сегодня 40 дней после того, как дядя ушёл из жизни. И в такой день я стал чемпионом... Никогда не мог подумать, что выиграю чемпионство в такой день. Наверное, так было суждено. Посвящаю ему это чемпионство», — сказал полузащитник в день, когда «Спартак» гарантировал себе трофей.