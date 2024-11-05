«Краснодар» продлил контракт с лучшим бомбардиром. Летом Кордоба мог оказаться в «Зените» или «Спартаке»
Утро 5 ноября началось для болельщиков «Краснодара» с хорошей новости — лучший бомбардир команды в последних сезонах РПЛ Джон Кордоба подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2027 года. Кроме того, при определенных условиях соглашение может быть пролонгировано. Предыдущее завершалось 30 июня 2025-го.
По информации «СЭ», теперь 31-летний колумбийский форвард будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.
Мог оказаться в «Зените» или «Спартаке»
В минувшее трансферное окно слухи связывали Джона с другими клубами. Инсайдер Иван Карпов писал, что «Зенит» активно интересовался Кордобой, но, получив отказ от «Краснодара», вышел на агента футболиста — и это разозлило «быков».
Источники Sports.ru говорили, что черно-зеленые на тот момент уже почти договорились с нападающим и его окружением о новом контракте, а появление сине-бело-голубых «сорвало эти планы».
«Спартак» же вышел на «Краснодар» сразу после переезда Александра Соболева в Санкт-Петербург — и достаточно быстро договорился. Колумбийский журналист Сьерра говорил, что красно-белые должны были заплатить 16 миллионов евро.
Но трансфер в московский клуб так и не состоялся — все дело в зарплате. По данным «РБ Спорт», Кордоба запросил у «Спартака» 5 миллионов евро в год, а ему предложили почти в два раза меньше — 3 миллиона.
В сентябре спортивный директор столичного клуба Томаш Амарал подтвердил причину срыва перехода. «По Кордобе мы делали запрос. «Краснодар» назвал свою сумму, игрок — свою. Цифры, которые просил футболист, нас не устроили», — сказал он журналистам.
Неудачное начало сезона
Прямо сейчас Кордоба — один из лучших бомбардиров РПЛ наряду с Алексеем Батраковым (по 8 голов). Но старт сезона для колумбийца получился неудачным. Джон пропустил несколько туров из-за Кубка Америки, а сразу после возвращения в Россию получил травму.
Впервые в этом чемпионате нападающий забил лишь в 7-м туре с «Локомотивом». Однако затем он преобразился, как и сам «Краснодар». Сейчас быки лидируют в РПЛ, опережая «Зенит» на три очка. А Кордоба не просто регулярно забивает (7 мячей в шести последних турах), но и делает это красиво. Достаточно вспомнить его невероятную по траектории закидушку в ворота Ивана Ломаева в матче с «Крыльями».
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» заявил, что такие игроки, как Кордоба, приносят золотые медали.
«Думаю, что это лучший игрок нашей лиги, такие футболисты и приносят чемпионство. Продление контракта с ним — большой успех для руководства клуба. Будем любоваться его игрой еще определенное количество времени. Думаю, для болельщиков и для нашей лиги очень интересно, как футболист будет играть дальше», — сказал Семин «СЭ».
Принесет ли Кордоба историческое чемпионство «Краснодару», узнаем в конце сезона. А пока стоит зафиксировать: «быки» сделали заявку на золото, продемонстрировав остальным клубам свои высокие амбиции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3