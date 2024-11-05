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«Краснодар» продлил контракт с лучшим бомбардиром. Летом Кордоба мог оказаться в «Зените» или «Спартаке»

«Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой до лета 2027 года
Роман Кольцов
Корреспондент
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«Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой до лета 2027 года.
Фото ФК «Краснодар»
Заявка на чемпионство?

Утро 5 ноября началось для болельщиков «Краснодара» с хорошей новости — лучший бомбардир команды в последних сезонах РПЛ Джон Кордоба подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2027 года. Кроме того, при определенных условиях соглашение может быть пролонгировано. Предыдущее завершалось 30 июня 2025-го.

По информации «СЭ», теперь 31-летний колумбийский форвард будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.

Мог оказаться в «Зените» или «Спартаке»

В минувшее трансферное окно слухи связывали Джона с другими клубами. Инсайдер Иван Карпов писал, что «Зенит» активно интересовался Кордобой, но, получив отказ от «Краснодара», вышел на агента футболиста — и это разозлило «быков».

Источники Sports.ru говорили, что черно-зеленые на тот момент уже почти договорились с нападающим и его окружением о новом контракте, а появление сине-бело-голубых «сорвало эти планы».

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«Спартак» же вышел на «Краснодар» сразу после переезда Александра Соболева в Санкт-Петербург — и достаточно быстро договорился. Колумбийский журналист Сьерра говорил, что красно-белые должны были заплатить 16 миллионов евро.

Но трансфер в московский клуб так и не состоялся — все дело в зарплате. По данным «РБ Спорт», Кордоба запросил у «Спартака» 5 миллионов евро в год, а ему предложили почти в два раза меньше — 3 миллиона.

В сентябре спортивный директор столичного клуба Томаш Амарал подтвердил причину срыва перехода. «По Кордобе мы делали запрос. «Краснодар» назвал свою сумму, игрок — свою. Цифры, которые просил футболист, нас не устроили», — сказал он журналистам.

Неудачное начало сезона

Прямо сейчас Кордоба — один из лучших бомбардиров РПЛ наряду с Алексеем Батраковым (по 8 голов). Но старт сезона для колумбийца получился неудачным. Джон пропустил несколько туров из-за Кубка Америки, а сразу после возвращения в Россию получил травму.

Джон Кордоба. Кордоба — невероятный! Джон тащит «Краснодар» к чемпионству

Впервые в этом чемпионате нападающий забил лишь в 7-м туре с «Локомотивом». Однако затем он преобразился, как и сам «Краснодар». Сейчас быки лидируют в РПЛ, опережая «Зенит» на три очка. А Кордоба не просто регулярно забивает (7 мячей в шести последних турах), но и делает это красиво. Достаточно вспомнить его невероятную по траектории закидушку в ворота Ивана Ломаева в матче с «Крыльями».

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» заявил, что такие игроки, как Кордоба, приносят золотые медали.

«Думаю, что это лучший игрок нашей лиги, такие футболисты и приносят чемпионство. Продление контракта с ним — большой успех для руководства клуба. Будем любоваться его игрой еще определенное количество времени. Думаю, для болельщиков и для нашей лиги очень интересно, как футболист будет играть дальше», — сказал Семин «СЭ».

Принесет ли Кордоба историческое чемпионство «Краснодару», узнаем в конце сезона. А пока стоит зафиксировать: «быки» сделали заявку на золото, продемонстрировав остальным клубам свои высокие амбиции.

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
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 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Локомотив

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