Семин о продлении контракта «Краснодара» с Кордобой: «Такие футболисты приносят чемпионство»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта «Краснодара» с нападающим Джоном Кордобой до лета 2027 года.

«Думаю, что это лучший игрок нашей лиги, такие футболисты и приносят чемпионство. Продление контракта с ним — большой успех для руководства клуба. Будем любоваться его игрой еще определенное количество времени. Думаю, для болельщиков и для нашей лиги очень интересно, что этот игрок будет продолжать играть дальше», — сказал Семин «СЭ».

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. С того момента он провел в команде 99 матчей, забил 53 гола и сделал 24 результативные передачи. В нынешнем сезоне на счету форварда 8 забитых мячей и 4 голевые передачи в 14 встречах.

После 14 туров «Краснодар» с 36 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 3 балла.

(Александр Абустин)