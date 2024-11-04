Царь при деле. Мостовой заявил, что пройдет стажировку у Лички в «Динамо»
Александр Мостовой заявил, что пройдет тренерскую стажировку в московском «Динамо». Напомним, на данный момент Александр Владимирович проходит обучение для получения тренерской лицензии и практика в клубе — один из обязательных этапов подготовки.
Царь похвалил «Динамо» и раскритиковал «Спартак»
Все детали грядущей стажировки 56-летний экс-футболист рассказал в комментарии для Sport24. По словам Мостового, бело-голубые поступили правильно — в отличие от «Спартака».
«Где будет проходить моя стажировка? Могу с уверенностью сказать, что это будет «Динамо». Начну, скорее всего, после игры в кубке с «Локомотивом». Мы договорились, что я приеду, а на месте уже решим, чем буду заниматься.
Продолжительность стажировки — как у всех. После подставы от «Спартака» я даже не задумывался. Главное, чтобы люди были открыты, а многие команды с удовольствием готовы были принять. «Динамо» проявило уважение, я отталкивался от этого», — сказал Александр Владимирович.
«Спартак» не пустил Мостового
В прошлом месяце будущий тренер должен был стажироваться в штабе Деяна Станковича, однако мероприятие сорвалось. Александр в начале октября попал в больницу из-за камней в почках и сам признавал, что с красно-белыми, вероятно, не выйдет.
«Стажировка в «Спартаке»? Скорее всего, сорвалась. Ничего, может быть, в следующий раз удастся договориться. Пока я ни с кем об этом не говорил в клубе. Обидно ли? Да ладно, ничего страшного. Здоровье важнее», — сказал Мостовой изданию «ВсеПроСпорт» 10 октября, еще находясь в больнице.
После выписки Царь подтвердил, что стажировка в «Спартаке» точно не состоится, и объяснил срыв заботой о здоровье.
«В планах провести неделю в спокойном режиме. Самое тяжелое, что буду делать, — смотреть футбол. Наверное, попробуем провести стажировку в «Спартаке» позже. Лучше далеко не отрываться и перестраховаться», — говорил он «Матч ТВ».
Но вскоре стало известно, что дело не только в проблемах Мостового со здоровьем. Стажировку отменил сам «Спартак» — об этом ТАСС сообщил начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников.
По его словам, в штабе Станковича не захотели принимать специалиста после одного из интервью.
«Мы попросили «Спартак», чтобы Александру организовали стажировку, но потом клуб отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого красно-белые отказали», — объяснил Овчинников.
Какое именно интервью обидело «Спартак», неизвестно, но пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов подтвердил — мероприятие отменил «Спартак»: «Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» — сказал специалист.
Теперь Мостовой назвал действия «Спартака» «подставой» — вероятно, остался недоволен отменой.
Звали стажироваться в Госдуму
При этом никаких проблем с поиском места для прохождения практики у Александра не было — его даже позвали в Государственную думу. Приглашение оформил депутат Виталий Милонов.
«Конечно, готовы позвать Мостового на стажировку в Госдуму. Чего не позвать талантливых людей? Всегда с радостью будем готовы его видеть, пообщаемся. Может, человек найдет себя в новой роли, новой должности. У нас много депутатов занимаются спортом, есть спорткомитет. Думаю, он найдет себе применение в рамках стажировки», — цитировал Милонова «РБ Спорт».
А вот на стажировку в цирк Мостового брать отказались: «Мостового знаю. Ему отказали в стажировке в «Спартаке»? Первый раз об этом слышу. Давайте я не буду это комментировать. Я очень далек от этого. Пригласить Александра на стажировку в цирк? Спасибо, давайте сами», — заявил в комментарии для Legalbet известный дрессировщик Эдгард Запашный.
Мостовой учится уже больше года — документы в РФС он подал еще в мае 2023-го. Для получения категории Александр в обязательном порядке должен пройти стажировку. И если все получится со штабом Марцела Лички, то совсем скоро на тренерском небосклоне может засиять новая звезда.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
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2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
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3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
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4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
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5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
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6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
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7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
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8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
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9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
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10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
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11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
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12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
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13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
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15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
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16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
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Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
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Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
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Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
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Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
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Алексей Батраков
Локомотив
|8
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3