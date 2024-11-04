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Сегодня, 18:15

Царь при деле. Мостовой заявил, что пройдет стажировку у Лички в «Динамо»

Александр Мостовой пройдет стажировку у Лички в «Динамо»
Артем Белинин
Корреспондент
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Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
И рассказал про «подставу» от «Спартака».

Александр Мостовой заявил, что пройдет тренерскую стажировку в московском «Динамо». Напомним, на данный момент Александр Владимирович проходит обучение для получения тренерской лицензии и практика в клубе — один из обязательных этапов подготовки.

Царь похвалил «Динамо» и раскритиковал «Спартак»

Все детали грядущей стажировки 56-летний экс-футболист рассказал в комментарии для Sport24. По словам Мостового, бело-голубые поступили правильно — в отличие от «Спартака».

«Где будет проходить моя стажировка? Могу с уверенностью сказать, что это будет «Динамо». Начну, скорее всего, после игры в кубке с «Локомотивом». Мы договорились, что я приеду, а на месте уже решим, чем буду заниматься.

Продолжительность стажировки — как у всех. После подставы от «Спартака» я даже не задумывался. Главное, чтобы люди были открыты, а многие команды с удовольствием готовы были принять. «Динамо» проявило уважение, я отталкивался от этого», — сказал Александр Владимирович.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» не пустил Мостового

В прошлом месяце будущий тренер должен был стажироваться в штабе Деяна Станковича, однако мероприятие сорвалось. Александр в начале октября попал в больницу из-за камней в почках и сам признавал, что с красно-белыми, вероятно, не выйдет.

«Стажировка в «Спартаке»? Скорее всего, сорвалась. Ничего, может быть, в следующий раз удастся договориться. Пока я ни с кем об этом не говорил в клубе. Обидно ли? Да ладно, ничего страшного. Здоровье важнее», — сказал Мостовой изданию «ВсеПроСпорт» 10 октября, еще находясь в больнице.

После выписки Царь подтвердил, что стажировка в «Спартаке» точно не состоится, и объяснил срыв заботой о здоровье.

«В планах провести неделю в спокойном режиме. Самое тяжелое, что буду делать, — смотреть футбол. Наверное, попробуем провести стажировку в «Спартаке» позже. Лучше далеко не отрываться и перестраховаться», — говорил он «Матч ТВ».

Но вскоре стало известно, что дело не только в проблемах Мостового со здоровьем. Стажировку отменил сам «Спартак» — об этом ТАСС сообщил начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников.

&laquo;Спартак&raquo; отказал Александру Мостовому в&nbsp;стажировке. Мостового не пустили на стажировку в «Спартак». Красно-белым якобы не понравилось интервью Царя

По его словам, в штабе Станковича не захотели принимать специалиста после одного из интервью.

«Мы попросили «Спартак», чтобы Александру организовали стажировку, но потом клуб отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого красно-белые отказали», — объяснил Овчинников.

Какое именно интервью обидело «Спартак», неизвестно, но пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов подтвердил — мероприятие отменил «Спартак»: «Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» — сказал специалист.

Теперь Мостовой назвал действия «Спартака» «подставой» — вероятно, остался недоволен отменой.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Звали стажироваться в Госдуму

При этом никаких проблем с поиском места для прохождения практики у Александра не было — его даже позвали в Государственную думу. Приглашение оформил депутат Виталий Милонов.

«Конечно, готовы позвать Мостового на стажировку в Госдуму. Чего не позвать талантливых людей? Всегда с радостью будем готовы его видеть, пообщаемся. Может, человек найдет себя в новой роли, новой должности. У нас много депутатов занимаются спортом, есть спорткомитет. Думаю, он найдет себе применение в рамках стажировки», — цитировал Милонова «РБ Спорт».

Александр Мостовой. «Двинулся камень в почках, были колики». Александра Мостового экстренно госпитализировали

А вот на стажировку в цирк Мостового брать отказались: «Мостового знаю. Ему отказали в стажировке в «Спартаке»? Первый раз об этом слышу. Давайте я не буду это комментировать. Я очень далек от этого. Пригласить Александра на стажировку в цирк? Спасибо, давайте сами», — заявил в комментарии для Legalbet известный дрессировщик Эдгард Запашный.

Мостовой учится уже больше года — документы в РФС он подал еще в мае 2023-го. Для получения категории Александр в обязательном порядке должен пройти стажировку. И если все получится со штабом Марцела Лички, то совсем скоро на тренерском небосклоне может засиять новая звезда.

Александр Мостовой
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