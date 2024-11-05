Кордоба будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год по новому контракту с «Краснодаром»

По информации «СЭ», нападающий Джон Кордоба по новому контракту с «Краснодаром» будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.

5 ноября краснодарцы объявили о продлении контракта с 31-летним форвардом до лета 2027 года. Колумбиец выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. Он провел 99 матчей, забил 53 гола и сделал 24 результативные передачи.

В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 встречах.