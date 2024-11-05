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Сегодня, 11:19

Кордоба будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год по новому контракту с «Краснодаром»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», нападающий Джон Кордоба по новому контракту с «Краснодаром» будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.

5 ноября краснодарцы объявили о продлении контракта с 31-летним форвардом до лета 2027 года. Колумбиец выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. Он провел 99 матчей, забил 53 гола и сделал 24 результативные передачи.

В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 встречах.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
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«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
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Семин о продлении контракта «Краснодара» с Кордобой: «Такие футболисты приносят чемпионство»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
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 - : -
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Спартак – Акрон
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10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

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