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ЦСКА вмешался в чемпионскую гонку. У «Краснодара» первое поражение — и все меньше уверенности в себе

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Игровой эпизод в матче ЦСКА — «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Важная победа Федотова над Ивичем.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Краснодар

В матче с ЦСКА «быки» официально вступили в новую фазу чемпионкой гонки — когда три конкурента синхронно оступились, «Зенит» подобрался слишком близко, а зарабатывать очки нужно под давлением, с которым клуб еще не сталкивался.

Команда Владимира Ивича уже показала, что научилась играть не только в атаку, но и в прагматичный футбол. Что добывает результат даже при не самом высоком качестве, «горя» 0:2 к перерыву. И в целом закрепилась в статусе претендента на титул.

Но одно дело тянуться к золоту или мечтать о нем, другое — удерживать лидерство, когда «Зенит» без особых усилий сокращает отрыв до двух очков (хотя еще недавно было семь!), а тебе нужно брать максимум из битвы с ЦСКА, который опасен в любом состоянии. И с любым количеством травм в составе.

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«Краснодар» здорово начал: удерживал мяч и строил позиционные атаки, собрал уйму подборов на чужой половине и еще в первом тайме наиграл на гол. Но Кордобе не везло в завершении (хотя форвард продавливал оборону продуктивно), Сперцян попал со штрафного в своего, а после удара Тормены головой ЦСКА спас Гайич.

В такие моменты важно осознавать: когда столько прощаешь, главная задача — не пропустить самому. И «быки» нарвались на худший сценарий: команды Владимира Федотова могут переживать какой угодно кризис (хоть кадровый, хоть связанный с аномальным количеством ничьих), но никогда не рушат игровую структуру и четко знают, что делать на поле.

Мяч Чалова — образец, как дестабилизировать соперника одной атакой. Файзуллаев грамотно сместился налево и вырезал лучший ассист тура, а Чалов — открылся, ушел от Алонсо и разобрался с Сафоновым. К тому моменту Матвей уже выручал после удара Федора головой, а во втором тайме потащил убойный выстрел от Агапова. Здорово, что кипер отошел после ошибки с «Ростовом» и спасает в важных матчах. Но глобальная тенденция пугает: южане стали пропускать в каждой встрече (к 8-му туру было 2 мяча, после него — 5) и испытывают все больше проблем с тем, чтобы отыграться.

С «Ростовом» «быки» выдали камбэк с 0:2, продемонстрировав шикарную реализацию, а против ЦСКА терялись в штрафной, даже когда соперник сам выкатывал мяч под удар. Помните сейв Акинфеева после срезки Агапова и прорыва Кривцова?

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Конечно, повлияло и невезение. Штанга в концовке, когда даже Акинфеев оказался уже бессилен, — чистый нефарт. Но при чем здесь ЦСКА, который весь тайм действовал по счету и сильно ограничен в ресурсах? Или «Зенит», тоже пропустивший первым в субботу от «Ахмата», но восстановивший комфортный результат за 13 минут?

По игре (и числу моментов) «Краснодар» вряд ли заслуживал поражения, но пройти сезон без них точно не получилось бы. Рано или поздно это произошло бы, поэтому сейчас главное — не столько результат, сколько правильная реакция.

Южане по-прежнему первые — но уже без комфортного отрыва. И с давлением, которое в следующем туре будет мешать еще сильнее. А через две недели достигнет пиковой отметки: от выезда к «Зениту» еще никогда не зависело так много.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
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Чалов и Акинфеев усмирили «Краснодар». ЦСКА первым обыграл лидера РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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