Чалов и Акинфеев усмирили «Краснодар». ЦСКА первым обыграл лидера РПЛ

Испытание для черно-зеленых.

«Краснодар» уже много лет обитает среди российской элиты, хотя полноценно топ-клубом его назвать пока нельзя. Но только пока — как только «быки» выиграют первый трофей в своей истории, то отношение к ним сразу изменится.

В этом сезоне у черно-зеленых прекрасная возможность написать золотую страницу истории, хотя говорить об их шансах на чемпионство все еще слишком рано. Да, в 12 стартовых турах «Краснодар» ни разу не проиграл, но еще даже не прошел первый круг. А на его финише команду Владимира Ивича поджидало тройное испытание: вскоре после ЦСКА кубанцы встретятся с «Крыльями Советов» и «Зенитом». Если «Краснодар» устоит по итогам этого отрезка, то о его чемпионских амбициях можно будет говорить в полный голос.

Потери армейцев

О причинах прорыва «быков» уже сказано многое. Одна из них — на поверхности: прагматичный тренер Владимир Ивич, для которого первостепенное значение имеет не зрелищный стиль, а результат. Но есть и множество других причин. Например, кадры. «Краснодар» точечно усилился летом, и сейчас у него, пожалуй, проседает лишь позиция правого форварда. А еще «быкам» везет: весь сезон почти нет травм. Сейчас, например, в лазарете только Кайо.

ЦСКА точно завидует черно-зеленым. У армейцев и трансферная кампания получилась, мягко говоря, скомканной, и потерь хватает. Владимир Федотов постоянно вынужден не только готовиться к матчам, но и придумывать, чем заткнуть течь, которая появляется в разных местах. Давно уже выбыл Дивеев, дисквалификацию получил Виллиан Роша, а неделю назад тяжелую травму получил Мухин, который сам аврально занимал место в центре обороны. Набабкин тоже был не совсем готов к «Краснодару», так что в оборону перешел Зделар, а в опорную зону — Обляков. Если учесть, что и Мойзес — переученный фланговый защитник, то за линию обороны ЦСКА было совсем страшно.

Перестроения Ивича

И на старте матча «Краснодар» действительно выглядел лучше. Кордоба — один из сильнейших футболистов лиги, умеющий расталкивать противников корпусом и играть головой. Естественно, от него исходила основная угроза воротам Акинфеева, и экспериментальной обороне ЦСКА было очень сложно. Особенно Мойзесу, который постоянно оказывался с колумбийцем один на один.

Армейцы в первые 20-30 минут матча тоже нередко били по воротам, но «Краснодар» был конкретнее и опаснее: неплохие моменты возникли у Батчи и Кордобы, а Сперцян со штрафного вообще попал в голову тому же колумбийцу. Ближе всех к голу оказался Тормена — он плотно пробил после подачи углового, но Гайич вынес мяч с линии.

Ивич вообще хорошо подготовился к ЦСКА: под скоростные фланги армейцев серб переформатировал расстановку. В основе оказался Олусегун, за счет которого и проходило перестроение схемы — без мяча «Краснодар» переключался на оборонительную пятерку, то есть нигериец садился глубоко и караулил забегания Келлвена.

Гол Чалова

Армейцы не сразу адаптировались к трансформации «Краснодара», но все-таки лазейку нашли. Отличный первый тайм провел Чалов — он на исходе часа нанес удар в упор, с которым справился Сафонов, а позже забил. Ассистировал Федору другой блеснувший футболист атаки ЦСКА. Да, это снова Файзуллаев. Поразительно, как тихо прошел трансфер узбекского хавбека летом и как много пользы он уже принес красно-синим. Его проход и результативная передача на Чалова украсили матч.

Вскоре после начала второго тайма ЦСКА вполне мог удвоить счет, но чудом оказавшийся на ударной позиции Агапов не смог пробить Сафонова.

Прекрасный Акинфеев

После перерыва вообще игра заметно изменилась. Если в первом тайме обе команды больше думали о созидании и атаковали примерно в равной степени, то во второй половине наклон поля сместился. На это повлияли несколько очевидных факторов: ЦСКА довольно рано стал играть по счету, а «Краснодар» добавил в агрессии.

В такой ситуации позиции армейцев выглядели шаткими, ведь защита за 45 минут не стала сыгранной и опытной. Неизбежно должны были проявиться ошибки, но их возникало не очень много. Хотя моменты появлялись, но на выручку ЦСКА по традиции приходил Акинфеев. Именно капитан армейцев отразил опасный удар Сперцяна на 65-й минуте, а затем исправил чудовищную ошибку Агапова, не дав отличиться Кривцову.

Но даже железный голкипер красно-синих бывает бессилен. Например, Акинфеев лишь глазами провожал мяч после мощного удара Оласы под занавес основного времени матча — уругваец попал в штангу.

ЦСКА все-таки выстоял, хотя за игру во втором тайме к армейцам могут быть вопросы — спору нет, красно-синие нейтрализовали соперников, но уж слишком рано сели так низко. Впрочем, победителей не судят. Тем более победителей непобедимых. «Краснодар» впервые в сезоне уступает и подпускает «Зенит» на опасное расстояние двух очков.