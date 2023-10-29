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Сегодня, 12:00

Тест на чемпионские амбиции «Краснодара»: ЦСКА, «Крылья», «Зенит». Ближайшие три тура решат многое

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Джон Кордоба и футболисты «Краснодара» празднуют гол.
Фото ФК «Краснодар»
Константин Алексеев — о перспективах «быков».
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

«Краснодар» — главный возмутитель спокойствия в нынешнем сезоне. Мы ждали, что перчатку «Зениту» бросит второй клуб прошлого сезона, стабильный ЦСКА, или усилившийся «Спартак», или прекрасный по весне «Локомотив». Может, «Динамо», купившее новичков на 20 миллионов евро. Но «быки»...

Южане всегда были где-то рядом, однако все давно привыкли — этот клуб про стиль, а не про конечный результат. Про цель доставлять удовольствие зрителям, а не становиться чемпионом. Золото же требует прагматизма, а не романтизма.

Однако новый тренер сломал систему. В интервью «СЭ» Владимир Ивич постоянно подчеркивал, что главное для него — счет на табло. И что руки в этом плане у него развязаны, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не настаивает на чем-то более ажурно-залихватском.

&laquo;Зенит&raquo; поднялся на&nbsp;второе место в&nbsp;РПЛ. «Зенит» уже второй. «Краснодару» пора начинать нервничать?

«Быки» в этом чемпионате лучшие по пропущенным мячам — 7 против 11 у ближайшего преследователя по этому показателю, «Пари НН». Когда такое бывало? Это позволило краснодарцам к 13-му туру подойти с отрывом от главного претендента на золото — «Зенита» — в пять очков.

Важный задел, однако самое интересное только начинается. Даже не во всем турнире, а в первом круге. «Быки» идут хорошо, но именно в ближайших трех турах их ждут самые серьезные испытания — в этом розыгрыше они еще не встречались с ЦСКА (сейчас на 7-м месте), «Крыльями Советов» (3-е) и тем самым «Зенитом» (2-е). Календарь оставил самое сладкое на десерт.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото ФК «Краснодар»

Эти три тура во многом и дадут ответ на вопрос, созрел ли «Краснодар» для настоящей борьбы за золото. Что у команды с характером? Выдерживает ли она пресс лидера, за которым настоящая погоня?

Последние два матча получились проблемными. И если против «Ростова», уступая 0:2, «быки» сделали как раз чемпионский камбэк с победным голом на пятой добавленной минуте (3:2), то в Калининграде запала уже хватило только на то, чтобы сравнять счет против аутсайдера. Итог: потеря двух очков при не самом качественном футболе. Предвестник кризиса или нормальная история в плане турнирной стратегии?

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Эдуард Сперцян забивает в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo;. «Краснодар» все еще не проигрывает, но начал больше пропускать. А лучший футбол дня показала «Балтика»

Это покажут как раз ближайшие три тура. Для начала — поездка в Москву к ЦСКА. Армейцы в восьми последних матчах одержали только одну победу, им жизненно необходимо взять три очка у «Краснодара». Далее в гости приедут «Крылья», обыграть которые в этом сезоне — задача повышенной сложности. А потом вояж в Питер. На «золотой» экзамен.

Сейчас даже при пятиочковом отрыве «быки» — не фавориты РПЛ. Букмекеры на их чемпионство дают коэффициент 3.00, тогда как на «Зенит» он — 1.85. Три оставшиеся игры первого круга наверняка серьезно изменят картину. Вопрос только — в какую для «Краснодара» сторону.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
Сергей Галицкий
11
36
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
8
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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