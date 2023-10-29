Тест на чемпионские амбиции «Краснодара»: ЦСКА, «Крылья», «Зенит». Ближайшие три тура решат многое

Константин Алексеев — о перспективах «быков».

«Краснодар» — главный возмутитель спокойствия в нынешнем сезоне. Мы ждали, что перчатку «Зениту» бросит второй клуб прошлого сезона, стабильный ЦСКА, или усилившийся «Спартак», или прекрасный по весне «Локомотив». Может, «Динамо», купившее новичков на 20 миллионов евро. Но «быки»...

Южане всегда были где-то рядом, однако все давно привыкли — этот клуб про стиль, а не про конечный результат. Про цель доставлять удовольствие зрителям, а не становиться чемпионом. Золото же требует прагматизма, а не романтизма.

Однако новый тренер сломал систему. В интервью «СЭ» Владимир Ивич постоянно подчеркивал, что главное для него — счет на табло. И что руки в этом плане у него развязаны, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не настаивает на чем-то более ажурно-залихватском.

«Быки» в этом чемпионате лучшие по пропущенным мячам — 7 против 11 у ближайшего преследователя по этому показателю, «Пари НН». Когда такое бывало? Это позволило краснодарцам к 13-му туру подойти с отрывом от главного претендента на золото — «Зенита» — в пять очков.

Важный задел, однако самое интересное только начинается. Даже не во всем турнире, а в первом круге. «Быки» идут хорошо, но именно в ближайших трех турах их ждут самые серьезные испытания — в этом розыгрыше они еще не встречались с ЦСКА (сейчас на 7-м месте), «Крыльями Советов» (3-е) и тем самым «Зенитом» (2-е). Календарь оставил самое сладкое на десерт.

Владимир Ивич. Фото ФК «Краснодар»

Эти три тура во многом и дадут ответ на вопрос, созрел ли «Краснодар» для настоящей борьбы за золото. Что у команды с характером? Выдерживает ли она пресс лидера, за которым настоящая погоня?

Последние два матча получились проблемными. И если против «Ростова», уступая 0:2, «быки» сделали как раз чемпионский камбэк с победным голом на пятой добавленной минуте (3:2), то в Калининграде запала уже хватило только на то, чтобы сравнять счет против аутсайдера. Итог: потеря двух очков при не самом качественном футболе. Предвестник кризиса или нормальная история в плане турнирной стратегии?

Это покажут как раз ближайшие три тура. Для начала — поездка в Москву к ЦСКА. Армейцы в восьми последних матчах одержали только одну победу, им жизненно необходимо взять три очка у «Краснодара». Далее в гости приедут «Крылья», обыграть которые в этом сезоне — задача повышенной сложности. А потом вояж в Питер. На «золотой» экзамен.

Сейчас даже при пятиочковом отрыве «быки» — не фавориты РПЛ. Букмекеры на их чемпионство дают коэффициент 3.00, тогда как на «Зенит» он — 1.85. Три оставшиеся игры первого круга наверняка серьезно изменят картину. Вопрос только — в какую для «Краснодара» сторону.