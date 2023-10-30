«Федотов выжимает из ЦСКА максимум. А Абаскаль далек от футбола». Газзаев о победе армейцев над «Краснодаром» и «Спартаке»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о победе армейцев над «Краснодаром» и ситуации в «Спартаке».

ЦСКА был лучше на протяжении 70 минут. Акинфеев безупречен!

— Вам понравился матч?

— Да. Получил удовольствие. Особенно от игры ЦСКА. В первые 70 минут армейцы смотрелись лучше «Краснодара», действовали с преимуществом. И это при таком экспериментальном центре обороны! Мойзес, Зделар и Агапов никогда не выходили в таком сочетании, да, наверное, и не вышли бы, если бы не огромные кадровые проблемы. Но ведь справились! Тот же Мойзес практически полностью нейтрализовал Кордобу. ЦСКА показал весьма сбалансированный футбол. И здесь нужно сделать комплимент главному тренеру команды — Владимиру Федотову. Футболисты четко выполнили его установку, обезвредили главную атакующую силу гостей.

— Ждали от Сперцяна большего?

— Считаю, армейцы превзошли подопечных Ивича в центре поля. Мендес, Обляков и опускавшийся глубоко Чалов не дали развернуться Сперцяну и Кади. Молодцы! Очень слаженные действия хозяев. Сами же армейцы на протяжении 70 минут выглядели острее впереди. Вспомните два спасения Сафонова после ударов Чалова и Агапова. ЦСКА мог создать себе комфортный задел. Возможно, Ивич допустил ошибку, не выпустив с первых минут Кривцова. Мне кажется, его гостям явно не хватало. Как только он вышел на поле, сразу чуть не забил.

— Но Акинфеев выручил.

— Игорь в очередной раз продемонстрировал высочайший класс. Безупречная игра капитана команды! Именно его я назвал бы лучшим игроком матча. Сколько очков он уже принес ЦСКА. Вновь можно снять перед ним шляпу. Сегодня в целом армейцы играли на уровне серебряного призера прошлого чемпионата. Они подтвердили свой статус, победив лидера турнира.

Иван Обляков и Эдуард Сперцян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Файзуллаев может вырасти в большого мастера

— «Краснодар» потихоньку сдувается?

— Я бы пока так не говорил. Но сегодня подопечные Ивича не показали игры лидера чемпионата. Именно сегодня «Краснодар» не убедил меня в том, что способен претендовать на золотые медали. Но мы говорим сейчас лишь об одном матче. Посмотрим, что будет дальше. Видимо, число 13 оказалось для «быков» действительно несчастливым. Имею в виду 13-й тур (улыбается).

— В концовке удача была на стороне армейцев?

— Вы имеете в виду штангу? Да, пожалуй, где-то удача улыбнулась ЦСКА. Но если брать матч в целом, то большую часть игры хозяева смотрелись лучше, показывали довольно агрессивный футбол. Москвичи активно вступали в отбор, прессинговали. Но силы же не безграничны. В концовке подустали. Да, «Краснодар» имел моменты для взятия ворот. Но, на мой взгляд, команда Федотова заслужила этот фарт. С такими кадровыми проблемами и так качественно провести 70 минут! Это, конечно, достойно похвалы.

— Вас поражает прогресс Файзуллаева?

— С каждой игрой парень обретает уверенность. Если и дальше будет прогрессировать, имеет шансы вырасти в большого мастера. Быстрые ноги, прекрасное видение поля, умение отдать тонкий пас. Какую голевую передачу он сегодня выдал Чалову! Причем перед ним располагался другой футболист ЦСКА, но Файзуллаев сыграл очень умно, нашел пасом именно Чалова. Это говорит о его серьезных задатках.

Федор Чалов и Аббосбек Файзуллаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Я тебя слепила из того, что было»

— Теперь ЦСКА делит четвертое место с «Динамо». Каковы перспективы армейцев этом сезоне?

— Если зимой клуб укрепит ряд позиций, то уже можно будет претендовать на золотые медали.

— На чемпионство?

— А почему нет? Плотность в таблице высокая. Отрыв «Краснодара» и «Зенита» небольшой. Даже с такими кадровыми проблемами ЦСКА сейчас очень достойно смотрится против конкурентов. Так что пока все реально. Сегодня армейцы одержали важнейшую победу с точки зрения турнирной стратегии.

— Федотов выжимает из этого ЦСКА максимум?

— Да, пожалуй, я с вами соглашусь. Помните строчку из песни: «Я тебя слепила из того, что было»? Еще раз хочется похвалить Федотова. Он не ноет, не жалуется на кадровые проблемы, а все время ищет выход из положения. До травмы в обороне играл Мухин. Обляков уже сменил несколько позиций. И, что самое важное, почти все футболисты очень четко выполняют индивидуально-тактические функции. Значит, они слышат тренера, понимают его идеи. Но теперь зимой руководству клуба надо помочь Федотову, усилить состав. Он свою работу выполняет очень качественно, но ему нужна поддержка! ЦСКА — флагман российского футбола. Нельзя опускать планку. Дистанцию всего турнира нереально пройти безболезненно с той обоймой, которая сейчас есть у армейцев. Ждем трансферов зимой.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Абаскаль далек от футбола

— До матча ЦСКА — «Краснодар» самой обсуждаемой темой в российском футболе было поражение «Спартака» в Воронеже. Некоторые эксперты уже даже поставили крест на перспективах Гильермо Абаскале в московской команде.

— Что тут сказать... Когда «Спартак» только пригласил Абаскаля, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Но из принципов корпоративной этики я долгое время не позволял себе его критиковать. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль — человек, далекий от футбола.

— Даже так?

— Сужу так по его решениям по составу, по тактическим нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях. Понимаете, футбол не обманешь. В таком клубе, как «Спартак», должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом. А где до этого трудился испанец? В «Базеле» да в молодежных и любительских командах Италии и Испании? И за это его надо было звать в «Спартак»? Только потому, что кто-то дал ему положительную характеристику?! Ребята, это несерьезно.

— Но поначалу все не выглядело безнадежно.

— Да, несколько неплохих игр при нем красно-белые выдали. Не более того. Да и не могло быть по-другому! «Спартак» — это не поле для экспериментов! Сюда должен приходить работать уже состоявшийся специалист, который сразу же завоюет авторитет среди футболистов. А что мы увидели в Воронеже? Да, поле, конечно, тяжелое, но оно вообще-то было одинаковым для всех. И если у тебя не получается комбинационная игра, футболисты должны включать характер, волевые качества. Они должны биться и за себя, и за своего тренера. Но этого даже и близко не было в матче против «Факела»! «Спартак» во втором тайме, по сути, без особого боя отдал эту игру...

Знаете, а ведь не любой тренер может работать под давлением, в большом клубе. У каждого специалиста есть свой потолок. Мы видим, что Абаскаль пока не готов к такому вызову. И это не его вина, а беда тех, кто его сюда позвал. Я не злорадствую и не ставлю крест на карьере испанца. Но ему еще нужно пройти немалый путь, чтобы встать у руля такой команды, как «Спартак».

Мне просто не нравится, что у нас часто взоры обращаются на Запад. Немцы в «Локомотиве» вообще могут стать героями анекдотов. Увы, довольно грустных. Черный юмор... Сидели тихо, как мыши, делали свои дела. А потом также незаметно исчезли. Только вот «Локо» чуть в «стыках» не оказался.

Надо доверять своим. Тем более есть российские тренеры, которые заслуживают того, чтобы им дали шанс поработать в ведущих клубах. Вообще-то «Пари НН» Сергея Юрана набрал столько же очков, сколько и «Спартак» при Абаскале. Есть Игорь Осинькин, чьи «Крылья советов» показывают весьма зрелищный футбол. Самарцы — третьи. Очень рад, что в свое время «Зенит» назначил Семака. Думаю, за эти годы Сергей всем все доказал.