ЦСКА вырвал победу у «Динамо» в концовке братского дерби. Николич обошел Личку
После трети чемпионата соперники по главному матчу 11-го тура оказались примерно в равном положении. Два амбициозных клуба отпустили лидирующую тройку — «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит», за которую требовалось цепляться, пока поезд не ушел. Братское дерби в этом плане получалось важнейшим. «Динамо» в случае неудачи отставало бы от третьей строчки на шесть очков. ЦСКА — вообще на девять.
Главное решение по стартовому составу от Марцела Лички — Карраскаль, а не Фомин в центре полузащиты. Вместо надежности россиянина — креатив колумбийца. Изначально этот перекос в сторону атаки в ущерб обороне выглядел рискованным. Вполне в стиле чешского тренера. Вот только ЦСКА вышел на матч невероятно настроенным и отсутствием баланса у соперника пользовался шикарно. Везение хозяев, что первый тайм закончился со счетом 0:1, — красно-синие создали массу роскошных моментов. Один Гуарирапа обязан был забивать три. Лунев ликвидировал выходы один на один, крутился в воротах и хватался за голову от того, что творилось на поле.
В обороне бело-голубых царил форменный бардак. По медицинским соображениям не попал в заявку скоростной Майсторович, а от Бальбуэны и Фернандеса футболисты ЦСКА улетали, словно «Феррари» от «Опеля». Да и действия остальных футболистов бело-голубых в защите были беспомощными. В первые 35 минут было ощущение, словно клуб РПЛ играет с любителями из медиалиги. У «Динамо» — никакой дисциплины, проходной двор сзади, полная дезорганизация. Катастрофа.
Красно-синие легко отнимали мячи на своей половине, после чего проводили роскошные контратаки. Разве что реализация хромала, главный виновник чего — Гуарирапа.
Личке надо было многое менять. Что касается кадров, то в перерыве он вместо Скопинцева и Артура выпустил Маричаля и Фомина. Фернандес и Бителло при этом сместились налево. Стройности это хозяевам определенно добавило.
И каков же футбол? В первом тайме мы наблюдали избиение младенца, а счет на 55-й минуте — 1:1. Бителло подал штрафной, мяч прилетел к Карраскалю, а тот от души всадил его под перекладину. И поднял руки вверх, показывая, что не будет праздновать гол в ворота бывшей команды.
Характер игры совершенно изменился. Уже «Динамо» стало выглядеть более цельным и агрессивным, а у ЦСКА на какое-то время что-то расстроилось.
Впрочем, к середине второй половины красно-синие выровняли игру, а переломить ход был призван Пьянич — мегазвездный новичок ЦСКА. Боснийцу Марко Николич отвел 20 минут. В Кубке он уже выходил, а в РПЛ для Миралема состоялся дебют.
Однако героем стал не Пьянич. В равной игре Зделар на 89-й минуте нашел возможность отправить один на один Мусаева, а тот четко пробил в ближний угол — 1:2.
ЦСКА впервые обыграл «Динамо» в гостях с 2015 года и обошел бело-голубых в таблице за счет победы в личной встрече. А команда Лички, полностью провалив первый тайм, в целом заслужила поражение и отстает теперь от лидирующей тройки на шесть очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|1 : 1
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 0
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|4 : 0
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2