Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

ЦСКА вырвал победу у «Динамо» в концовке братского дерби. Николич обошел Личку

ЦСКА обыграл «Динамо» в братском дерби
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игровой эпизод в матче между ЦСКА и «Динамо» — 2:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Армейцы выиграли у бело-голубых впервые за девять лет.
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:2
ЦСКА

После трети чемпионата соперники по главному матчу 11-го тура оказались примерно в равном положении. Два амбициозных клуба отпустили лидирующую тройку — «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит», за которую требовалось цепляться, пока поезд не ушел. Братское дерби в этом плане получалось важнейшим. «Динамо» в случае неудачи отставало бы от третьей строчки на шесть очков. ЦСКА — вообще на девять.

Константин Тюкавин и&nbsp;Игорь Акинфеев. ЦСКА победил «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Главное решение по стартовому составу от Марцела Лички — Карраскаль, а не Фомин в центре полузащиты. Вместо надежности россиянина — креатив колумбийца. Изначально этот перекос в сторону атаки в ущерб обороне выглядел рискованным. Вполне в стиле чешского тренера. Вот только ЦСКА вышел на матч невероятно настроенным и отсутствием баланса у соперника пользовался шикарно. Везение хозяев, что первый тайм закончился со счетом 0:1, — красно-синие создали массу роскошных моментов. Один Гуарирапа обязан был забивать три. Лунев ликвидировал выходы один на один, крутился в воротах и хватался за голову от того, что творилось на поле.

В обороне бело-голубых царил форменный бардак. По медицинским соображениям не попал в заявку скоростной Майсторович, а от Бальбуэны и Фернандеса футболисты ЦСКА улетали, словно «Феррари» от «Опеля». Да и действия остальных футболистов бело-голубых в защите были беспомощными. В первые 35 минут было ощущение, словно клуб РПЛ играет с любителями из медиалиги. У «Динамо» — никакой дисциплины, проходной двор сзади, полная дезорганизация. Катастрофа.

Красно-синие легко отнимали мячи на своей половине, после чего проводили роскошные контратаки. Разве что реализация хромала, главный виновник чего — Гуарирапа.

Личке надо было многое менять. Что касается кадров, то в перерыве он вместо Скопинцева и Артура выпустил Маричаля и Фомина. Фернандес и Бителло при этом сместились налево. Стройности это хозяевам определенно добавило.

И каков же футбол? В первом тайме мы наблюдали избиение младенца, а счет на 55-й минуте — 1:1. Бителло подал штрафной, мяч прилетел к Карраскалю, а тот от души всадил его под перекладину. И поднял руки вверх, показывая, что не будет праздновать гол в ворота бывшей команды.

Характер игры совершенно изменился. Уже «Динамо» стало выглядеть более цельным и агрессивным, а у ЦСКА на какое-то время что-то расстроилось.

Впрочем, к середине второй половины красно-синие выровняли игру, а переломить ход был призван Пьянич — мегазвездный новичок ЦСКА. Боснийцу Марко Николич отвел 20 минут. В Кубке он уже выходил, а в РПЛ для Миралема состоялся дебют.

Однако героем стал не Пьянич. В равной игре Зделар на 89-й минуте нашел возможность отправить один на один Мусаева, а тот четко пробил в ближний угол — 1:2.

ЦСКА впервые обыграл «Динамо» в гостях с 2015 года и обошел бело-голубых в таблице за счет победы в личной встрече. А команда Лички, полностью провалив первый тайм, в целом заслужила поражение и отстает теперь от лидирующей тройки на шесть очков.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Файзуллаев отмечал день рождения, Карраскаль мстил армейцам, Николич сходил с ума с заменами. Что произошло в матче «Динамо» – ЦСКА
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
Популярное видео
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Бабаев — о матче с «Динамо»: «Приятно, что ЦСКА одержал долгожданную победу»
Кордоба разбушевался! «Краснодар» разгромил «Химки» и сохранил лидерство
Силкин — о «Динамо»: «Моменты есть, но не получается в двух последних встречах»
Гафин — о поражении от ЦСКА: «Первый тайм был катастрофический»
«Динамо» — ЦСКА: видео голов матча РПЛ
Пьянич — о матче с «Динамо»: «ЦСКА заслужил победу. Могли забивать 3-4 мяча»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 2 : 2
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 1 : 0
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 3 : 0
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 2 : 0
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 1 : 1
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 0
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 4 : 0
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости