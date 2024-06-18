Клаудиньо покинет «Зенит»? Скоро он может перейти в команду Криштиану Роналду

«Аль-Наср» следит.

27-летний полузащитник «Зенита» Клаудиньо близок к уходу из клуба. В услугах бразильца заинтересован саудовский «Аль-Наср» — об этом сообщил журналист Леандро Вийера. По его информации, клуб давно следит за Клаудиньо и хочет оформить трансфер летом 2024 года.

Ранее издание Bolavip сообщало, что «Зенит» готов отпустить Клаудиньо в «Фламенго» за сумму меньше изначально запрашиваемых 20 миллионов евро. За скидку питерцы попросили право приоритетного выкупа 17-летнего полузащитника Лоррана. Также рассматривался вариант с арендой Клаудиньо с дальнейшей возможностью выкупа.

Клаудиньо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Однако теперь сделка под угрозой срыва, так как в торги включился «Аль-Наср». О стартовом предложении саудовского клуба информации нет. Но известно, кем они могли вдохновиться, — ранее бразилец Малком, перешедший в «Аль-Хиляль» из «Зенита», помог своей команде выиграть несколько трофеев, включая чемпионство. Всего на счету нападающего 23+14 по системе «гол плюс пас» во всех турнирах в прошлом сезоне (из одноклубников уступил по этому показателю только Александру Митровичу).

Клаудиньо набрал 5 голов и 9 ассистов в 43 матчах прошлого сезона. Его контракт с «Зенитом» действует до 2027 года, Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.