Представитель Дзюбы не доверяет исследованию ассистов «СЭ» и Спортса''. Но другие системы подсчета несовершенны

Вопросы есть ко всем.

Сомнения Гольдмана

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, высказался на тему исследования голевых передач «СЭ» и Спортса''.

«Если говорить про Transfermarkt, то там над статистикой работает большая команда, а не два человека. Исходя из этого, лично у меня доверия к их данным несколько больше, чем к авторам предыдущего недавнего материала, — сказал Гольдман matchtv.ru. — При всем уважении к коллегам я бы здесь все-таки придерживался официальных источников. Потому что, насколько я понимаю, в той же работе «СЭ» и Спортс'' есть определенные несостыковки даже с той информацией, которая использовалась этими же изданиями несколько лет назад, уже не говоря про сезоны 90-х годов, когда играл Лоськов. Но то, что касается выступлений Артема, там определенно есть неточности, и это наводит на мысль, что ошибки могут быть и в других сезонах, ранних».

Не верить нашим данным — его право. Мы не призываем никого выбрасывать другие статистические сайты в урну и вешать наш материал на стену как эталонный. Изначальной целью исследования «СЭ» и Спортса'' был поиск истины и указание на несовершенство не только российской системы подсчета голевых передач, но и глобальной. Поэтому мы отнеслись к работе максимально ответственно: пересмотрели больше 1200 видео и скрупулезно все высчитывали, проверяя друг друга. После исследования мы точно можем сказать, что на наше исследование можно ориентироваться при оценке рекордов по ассистам и по системе «гол + пас».

Леонид Гольдман и Артем Дзюба. Фото соцсети

Странные ассисты

Гольдман имеет полное право верить Transfermarkt, о чем и сказал. Но, как мы писали в исследовании, критерии этого сайта вызывают вопросы. Он считает голевыми передачами заработанные пенальти, пасы на автоголы и удары, после которых забивали с добивания. Такой подход не совсем корректно отражает истинную картину.

У Дзюбы таких «ассистов» полно. В исследовании мы не конкретизировали эти случаи, но сейчас специально укажем несколько. Вот три примера, когда Дзюба заработал пенальти и ему Transfermarkt засчитывал голевую передачу: матч «Томь» — «Спартак» Нальчик 2010 года, «Зенит» — «Динамо» из 2015-го и «Зенит» — «Локомотив» из 2021-го. Как видите, сайт уже много лет дает ассисты тем, кого сбили в штрафной перед голом с 11-метровой отметки.

Есть и другой пример: матч 2014 года «Краснодар» — «Ростов» (0:2). Дзюба бьет головой — вратарь отражает мяч — Джано добивает его в сетку. По Transfermarkt это тоже ассист. В реальности — конечно, нет.

УЕФА и Transfermarkt: есть расхождения

После моего поста в Telegram-канале на тему высказывания Гольдмана в комментарии пришли представители самого Transfermarkt — официальный канал русскоязычной версии сайта вступил в дискуссию, начав ее со слов: «Мы придерживаемся подсчета по европейским стандартам, эти правила у нас четко прописаны. Поэтому мы считаем заработанные пенальти и добивания [за ассисты]».

Я ответил Transfermarkt, что хотел бы увидеть документ от имени УЕФА, на который ориентируются авторы сайта, ведь «европейские стандарты» тоже могут быть любыми.

Очевидно, что раз такая установка есть, то она исходит от УЕФА. Я задумался: неужели Европейский футбольный союз на своем сайте считает заработанные пенальти за ассисты? Полез в статистику текущей Лиги чемпионов и обнаружил, что нет.

Несколько примеров:

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас заработал пенальти в матче с «Жироной». У Transfermarkt указан ассист (ссылка), у УЕФА — нет, у колумбийца 0 голевых передач в еврокубковом сезоне (ссылка).

Полузащитник «Баварии» Александар Павлович заработал пенальти в матче с загребским «Динамо». У Transfermarkt указан ассист (ссылка), у УЕФА — нет (ссылка).

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенс заработал пенальти в матче с «Селтиком». У Transfermarkt указан ассист (ссылка), у УЕФА — нет (ссылка).

После изучения этих расхождений мне ответили: «Тут надо переадресовать вопрос УЕФА. Но проверено неоднократно: сайт УЕФА частенько правится задним числом. В их отчетах игр, к примеру, ассисты вовсе не указаны».

Задним числом? Уже странно: официальнее этого источника нет, он должен быть безукоризнен в статистике. Я решил проверить и это — зашел в статистику прошлого сезона Лиги чемпионов и обнаружил там те же несовпадения.

У полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы на Transfermarkt стоят две голевые передачи (одна из них — заработанный пенальти в игре с «Баварией»), а у УЕФА — только одна.

У форварда «Реала» Родриго на Transfermarkt три голевые передачи (одна из них — заработанный пенальти в игре с «Реалом»), а у УЕФА — только две.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Единого мнения нет

Канал Transfermartk в ответ на эти мои замечания назвал сайт УЕФА «не лучшим статистическим ресурсом», а еще добавил, что мои «призывы обесценивают работу, которую вручную делала наша команда на протяжении нескольких лет».

Нет, ни я, ни «СЭ» не пытаемся обесценить чужую работу. Как верно заметили представители Transfermarkt в том же комментарии, «тут просто разные подходы к учету ассистов, и оба имеют право на жизнь». Безусловно. Но, судя по всему, даже у УЕФА с европейскими статистическими сайтами нет единого мнения по поводу критериев. Например, по данным Transfermarkt, у Криштиану Роналду 48 голевых передач в Лиге чемпионов, по сведениям FBref — 45, по УЕФА — 42, по Opta — 40. И где же тут «европейские стандарты», если даже по цифрам одного из самых популярных игроков мира в главном турнире континента нет единого мнения?

Раз в Европе не могут определиться с условиями, то в РПЛ мы можем применять свои — без заработанных пенальти, предголевых пасов и передач на автоголы. Критерии мы прописали в материале.

Кстати, интересно, что на Transfermarkt после нашего исследования чудесным образом обновились данные Лоськова: до него сайт давал Дмитрию 144 голевые передачи, а сейчас их стало 146. Вероятно, на этот неожиданный пересмотр статистики повлияла и наша работа.

Рабочая группа РФС и РПЛ? Мы готовы

В том же комментарии Гольдман предложил создать рабочую группу от РФС и РПЛ, которая бы еще раз все пересчитала и определила точные цифры рекордов по ассистам и по «гол + пас». Здесь я могу только поддержать идею — и «СЭ», и Спортс'' за то, чтобы везде было единообразие, и готовы помочь со всем, что потребуется.

По Transfermarkt Дзюба отстает от рекорда Лоськова по системе «гол + пас» всего на пять баллов, а по нашему исследованию (уже после гола «Зениту») — на девять. Артему вполне по силам стать рекордсменом по обеим версиям, но не удивляйтесь, если в следующем году или позже его будут поздравлять с одним и тем же несколько раз.