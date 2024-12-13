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Игорь Семшов: «Если и весной «Спартак» будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов»

Семшов оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Александр Кружков
Обозреватель
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Игорь Семшов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — экс-полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008.

1 — Многие удивились, что в рамках премии «Джентльмен года» вас по итогам 2024-го признали лучшим телеэкспертом. Как отреагировали?

— Спокойно. В моем понимании это больше командная награда. С футбольных времен знаю, что любой индивидуальный приз — заслуга целого коллектива. Так что разделяю «Золотой микрофон» со всеми экспертами, работающими на ТВ. Мы не только высказываем мнение об игре, но и учимся друг у друга, в каких-то ситуациях можем поспорить...

2 — Самый крутой эксперт — в вашем личном рейтинге?

— Выделю двоих — Ловчева и Радимова. Они старше меня, опытнее, давно на телевидении — и, конечно, пока посильнее. Впрочем, у каждого свои плюсы. Я, например, разбирая в студии игровые моменты, стараюсь объяснять все максимально простым и доступным языком. Зачем умничать, рассказывать про какие-то зоны, схемы, сыпать терминами? Мы же не в ВШТ. Наша основная аудитория — обычные зрители. Которые вечером пришли с работы, включили телевизор и хотят понять, что происходило на поле.

Август 2009 года. Москва. Тренировка сборной России. Александр БОРОДЮК, Гус ХИДДИНК и Игорь СЕМШОВ. Игорь Семшов: «Мутко перешагнул порог. «Двойные премиальные! Тройные!» — кричали мы»

3 — Валерия Карпина настолько подбешивают комментаторы, что футбол теперь смотрит без звука. Вы хоть раз так делали?

— Никогда. Футбольная трансляция без звука — не для меня. Комментаторы мне не мешают. Наоборот, слушаю с удовольствием, что-то новое узнаю. Особенно это касается статистических выкладок. Нравятся Гусев, Генич, Аксенов, Шнякин, Нагучев, Меламед, Пойда... Ой, могу долго перечислять.

Да, иногда во время репортажа кто-то из них увлекается, начинает учить, как нужно бить по мячу, или слишком категоричен в оценках. Но и к этому отношусь без раздражения. Тут главное — не перебарщивать. А в остальном все они — топ!

4 — Лет восемь назад вы и сами комментировали. Почему все заглохло?

— Получилось как? Мне предложили попробовать — согласился. Около года работал на матчах испанского чемпионата. Естественно, в паре. Комментаторы говорили: «Мы «гоняем мяч», ты — разбираешь момент».

Тогда много бывших футболистов привлекали к репортажам. Но потом руководители канала от этой практики отказались. Вернулись к прежнему формату, а я начал выступать в студии исключительно как эксперт. Вообще-то мне на ТВ в любой роли комфортно. Если вдруг завтра скажут, что надо снова матчи комментировать, отвечу: «Я готов».

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

5 — В 2024-м обладателем премии «Джентльмен года» стал Константин Тюкавин. Одобряете?

— Разумеется. Я бы тоже за него проголосовал. Костя — классный футболист, с лидерскими качествами плюс на поле всегда корректен. Ни в каких скандалах не замешан. В РПЛ за три последних года у него ни одной желтой карточки!

При этом никто не скажет, что Тюкавин — мягкая игрушка. Он постоянно заряжен на борьбу, неуступчивый. Но в стыки идет аккуратно, без грубости. Никого не провоцирует. Даже с арбитрами не спорит, не бегает за ними, размахивая руками. Молодчина!

6 — Бывший генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов в «Разговоре по пятницам» припомнил занятный диалог с вами. Цитирую: «Однажды услышал от Семшова: «Клал я на ваш фейр-плей!» Говорю: «Игорь, тебе же смокинг вручали как джентльмену года...» — «Так я и пинки судьям раздавал. Кругом писали, что я интеллигент на поле. Да я ненавидел соперника! 90 минут ненавидел каждого, кто играл против меня!» Ну и какой вы тогда джентльмен?

— Стоп! В моей карьере был один поступок, за который действительно стыдно, — пинок судье Фролову. 19 лет, эмоции, нас откровенно прибивали — и я не сдержался. В итоге на пять игр дисквалифицировали. Получил хороший урок.

А возвращаясь к интервью Балашова... Просто я всю жизнь руководствовался принципом — на поле друзей не бывает. Вот закончился матч — и ты с человеком обнимаешься, спокойно болтаешь о том о сем. А в игре мы если и не враги, то непримиримые соперники точно. Там нет места добродушию. В профессиональном спорте по-другому нельзя.

В то же время я никогда не переходил грань в единоборствах. Мог сыграть жестко — но в рамках правил, без подлости и грязи.

Август 2009 года. Гус ХИДДИНК, Игорь СЕМШОВ и Александр БОРОДЮК (справа налево) на тренировке сборной России. Игорь Семшов: «Сейчас сборная России сильнее, чем на Евро-2008»

7 — «Игра никакая, состав непонятный, некоторые футболисты — не уровень борьбы за медали. О золоте уже можно забыть...» Угадаете, чьи слова?

— Хм. Даже вариантов нет. Так чьи?

8 — Ваши. О «Спартаке».

— А-а-а... Ну да, говорил. Но когда? Два месяца назад — после того, как он дома вчистую проиграл «Краснодару» 0:3 и опустился на шестое место.

В тот момент «Спартак» многие критиковали — и заслуженно! Выглядела команда очень слабо. Никто не предполагал, что вскоре она выдаст серию из шести побед подряд с общим счетом 19:2 и превратится в реального претендента на чемпионство. Хотя невероятная плотность в таблице связана еще с тем, что начали спотыкаться «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».

Пять месяцев потребовалось Станковичу, чтобы разобраться, кто есть кто. Понять, что Угальде на острие эффективнее, чем на фланге. Что Дуарте в центре обороны надежнее Литвинова и Абены. Что схема 4-3-3 при нынешнем подборе футболистов — оптимальная. Все — состав стабилизировался, никаких шараханий, каждый знает свою роль, с «физикой» порядок. И команда полетела.

Футболисты «Спартака"Эсекиэль Барко, Манфред Угальде, Кристофер Мартинс и Маркиньос
Эсекиэль Барко, Манфред Угальде, Кристофер Мартинс и Маркиньос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

9 — Кто же возьмет золото?

— Я не Ванга. Могу лишь сказать, что «Спартак» к концу года показывал чемпионский футбол. Если и весной будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов.

Конечно, «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо» тоже нацеливаются на титул. Интересно, как в Питере отреагируют на сенсационные поражения от «Крыльев» и «Акрона». Видно, что латиноамериканцы, на которых сделана ставка, уже не вытягивают. Нет в них прежней искорки. Потухшие. То ли приелось все, то ли другие причины.

В первую очередь это относится к Клаудиньо и Венделу. Когда оба были на пике формы, в РПЛ разрывали всех. А сейчас ни скорости, ни остроты, куча ошибок. КПД нулевой! Отсюда и зенитовские проблемы в атаке.

10 — Когда-то вы говорили, что тренировать не собираетесь. В какой момент все изменилось?

— Когда Гурам Аджоев сказал: «Игорь, у тебя есть все качества, чтобы стать хорошим тренером». Пригласил в «Арсенал», где я помогал Кирьякову, Божовичу, Черевченко. Они доверяли мне, прислушивались к моим словам, я был непосредственным участником тренировочного процесса.

Четыре сезона в Туле вспоминаю с теплотой. При Божовиче заняли седьмое место в РПЛ, при Черевченко — шестое. Это лучшие результаты в истории клуба. Потом во второй лиге поработал главным — в «Химике» и «Чайке». Но за последний год — ни одного предложения.

25 августа 2012 года. Москва. Черкизово. &quot;Локомотив&quot; &ndash; &quot;Динамо&quot; - 2:3. Александр КОКОРИН и Игорь СЕМШОВ против Дениса ГЛУШАКОВА. Игорь Семшов: «Всем кажется, что Кокорин и Смолов гламурные. А они простые, без понтов»

11 — Странно.

— Зато у нас охотно приглашают иностранцев. И ладно бы топовых, как раньше. Имею в виду Хиддинка, Адвоката, Капелло, Спаллетти, Манчини, Луческу... Или возьмем того же Станковича. Да, как тренер он еще в начале пути, но игрок был экстра-класса.

А что дали нашему футболу Абаскаль, Циннбауэр, Клотет, Артига, Слишкович? Что-то выиграли? За какие заслуги их позвали в РПЛ? Да они и в своих-то странах никому не нужны. Зачем вообще привозить тех, кто никогда не работал на высоком уровне? Ну сколько можно народ смешить?

Обидно, что у нас свои кадры не ценят. Хотя качественных тренеров в России полно. И моего поколения, и постарше. Но многие не востребованы. Даже в детские школы не могут устроиться.

Игорь Семшов
Игорь Семшов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

12 — Туда-то почему?

— Мы — футбольные люди. А во главе академий часто стоят специалисты, которые ничего не добились как игроки. Вот и боятся, что условный Семшов, поигравший в ведущих клубах и сборной, задавит своим авторитетом. Лучше взять абсолютно неизвестного тренера. Тот покладистый, с ним проще договориться.

Честно вам скажу — я бы с удовольствием с детьми поработал. Но через знакомых пару раз закидывал удочки — тишина.

13 — Какая книжка у вас сегодня открыта?

— Автобиография Гаджиева. Читается легко, много любопытных деталей, которые касаются не только тренировочного процесса, но и психологии, общения с футболистами. Я же в свое время, когда из «Динамо» в «Крылья» переходил, шел именно к Гаджи Муслимовичу. Хотел чему-то поучиться на будущее, понимая, что конец карьеры не за горами. Но отработали неделю — и он принял «Анжи».

Еще с большим интересом прочитал воспоминания Виктора Рыбакова — знаменитого боксера с уникальной судьбой. Мы как-то пересеклись в одной компании, и он мне свою книжку подарил.

Александр Соболев. «Не понимаю поведения Соболева, если есть контракт — ты должен выполнять свою работу». Интервью Семшова

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Нет. Для меня подлог и подстава недопустимы.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Первое — беспорядок. Я аккуратист. У меня и дома все по полочкам разложено, и в комнате на базе вещи никогда не валялись. Поражался игрокам, которые могли выйти на тренировку в грязных бутсах, с присохшей землей на шипах. Дикость!

Как музыкант бережно относится к своему инструменту, так и мы должны тщательно за бутсами следить. Мои всегда были чистенькие. Оттренировались — тут же помыл.

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов
Игорь Семшов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Второе — лень. Свою-то давно научился перебарывать. Иначе бы в футболе ничего не достиг. А когда вижу, что игроки позволяют себе филонить, сразу закипаю. Я и дома с детьми в этом смысле строг.

Ну а третье... Не люблю долго спать. Потом встаешь разбитый, с тяжелой головой. Мне пяти часов сна вполне достаточно. Это здорово, поскольку иногда из-за трансляций ложусь не просто поздно — под утро.

Я ведь помимо еврокубков стараюсь смотреть в прямом эфире и отборочные матчи в Южной Америке. Особенно с участием Бразилии, Аргентины, Уругвая, Колумбии. Очень интересно! Ради такого футбола готов сидеть у экрана до пяти утра.

Валерий Карпин
Игорь Семшов
Константин Тюкавин
ФК Спартак (Москва)
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
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Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

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