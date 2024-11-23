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Карпин перевернул игру с ЦСКА заменой: Голенков за 12 минут оформил дубль и обеспечил камбэк «Ростова»

Дубль Голенкова принес «Ростову» победу над ЦСКА
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки ЦСКА и «Ростова» в матче 16-го тура РПЛ. 23 ноября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вторая подряд победа ростовчан в РПЛ — кризис позади?
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 14:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:2
Ростов

«Ростов» начал второй круг РПЛ с волевой победой над ЦСКА (2:1). Несмотря на снегопад в Москве, команда Валерия Карпина провела мощный второй тайм и заработала три очка второй тур подряд.

«Ростов» ни разу не пробил в створ в первом тайме

ЦСКА начал неплохо: сразу завладел преимуществом, забрал мяч под контроль и часто комбинировал на чужой половине на неплохих скоростях. Уже на четвертой минуте фланговый защитник Келлвен открыл счет: прорвался к штрафной по правому полуфлангу, а Тамерлан Мусаев выкатил отличный пас на ход, обрезав защитников «Ростова». Бразилец с близкого расстояния разделался с Рустамом Ятимовым и забил третий мяч в сезоне.

После гола армейцы сохранили превосходство: часто пробирались в финальную треть и не замечали попытки соперника задушить атаки прессингом. Правда, у ворот гостей моменты тоже вспыхивали редко — долгое время самым опасным шансом оставался удар центрального защитника Матвея Лукина после подачи с углового. Причем 20-летний Лукин бил не головой, а ногой — Ятимов в прыжке не без проблем отбил мяч в сторону.

Минуты с 15-й «Ростов» начал действовать активнее — временами стало получаться захватывать владение и комбинировать на чужой половине поля. Правда, к остроте у ворот Игоря Акинфеева это не приводило. За весь первый тайм команда Карпина ни разу не попала в створ (при четырех попытках) — по ее воротам же прилетело три раза при семи выстрелах армейцев.

Под конец тайма москвичи разыграли еще одну симпатичную комбинацию. После нескольких пасов Иван Обляков вырывался к мячу в штрафной, но его в последний момент опередили соперники. Правда, центральный защитник «Ростова» Умар Сако не дал вратарю забрать мяч в руки, хотя Ятимов уже прыгал за ним. Вынос у Сако тоже не получился — Данилу Глебову понадобилось еще одно единоборство, чтобы подстраховать партнеров.

Данил Круговой, Роналдо и Мойзес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карпина спасла замена

Второй тайм «Ростов» начал лучше — наконец наладил владение на чужой половине поля и несколько раз провел затяжные атаки. Если первую половину армейцы закончили с явным преимуществом по владению мячом (55 процентов против 45), то в стартовые 15 минут второй было практически равенство — 51 процент против 49. Однако около чужих ворот ростовчане все так же действовали скромно.

ЦСКА же как будто перешел на игру контратаками — несколько раз армейцы были близки к тому, чтобы очень опасно убежать, но постоянно что-то не складывалось: защитники «Ростова» в последний момент перекусывали идеи. Гости тоже обостряли с трудом — на 69-й минуте приблизились к первому удару в створ, но даже с близкого штрафного мяч пролетел выше.

Впервые Акинфеева побеспокоил Константин Кучаев на 72-й минуте — экс-игрок ЦСКА подхватил мяч около штрафной после скидки партнера и в касание пробил с левой ноги. Удар получился слабым — вратарь армейцев без проблем зафиксировал мяч.

Спустя три минуты на поле выпорхнул форвард Егор Голенков и очень быстро сравнял счет. На 77-й после серии отскоков в штрафной ЦСКА ударил с лета левой ногой — мяч с рикошетом приземлился в углу ворот Акинфеева. Егор отличился в РПЛ впервые с 1 сентября, а с учетом всех турниров это был его шестой гол в сезоне.

Потеряв преимущество в счете, ЦСКА моментально выдвинулся в атаку, но давление продлилось недолго. А «Ростов» продолжил владеть инициативой и последние минуты матча провел на чужой половине поля. На 89-й другой вышедший на замену футболист Хорен Байрамян заработал штрафной недалеко от ворот ЦСКА — сам же его исполнил. Мягкий навес Хорена едва не превратился в автогол Игоря Дивеева: защитник ногой срезал мяч в крестовину, а с отскока Голенков головой с пары метров забил второй.

На 93-й минуте Голенков еще и получил желтую карточку, а «Ростов» в компенсированное время уничтожил момент для третьего гола. Гости выбежали три в один, но замешкались перед воротами и упустили мяч за пределы поля. ЦСКА же ничем не ответил на второй пропущенный.

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