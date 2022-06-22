Текбол с чемпионами: батл «СЭ» vs «Зенит»
Журналистов часто упрекают в том, что они не играют в футбол и не понимают внутренних процессов в командах. «СЭ» не из тех, кто игнорирует нападки: мы бросили вызов самим себе и решили залезть на территорию профессионалов. Причем сразились не с кем-нибудь, а с многократными чемпионами России в составе «Зенита» — Барриосом и Мостовым.
Профи по контрактам часто нельзя рубиться в футбол с любителями, но мы нашли выход: текбол! Вы можете не знать название, но точно в курсе, что это такое: две команды по два участника в каждой соперничают за столом, похожим на пинг-понговый, только изогнутым по краям. Для футболистов текбол — способ отточить технику. Такие столы есть на базе каждого топ-клуба, а «Зенит» использовал его прямо на тренировке перед матчем с «СЭ». То есть Барриос с Мостовым уже размялись.
Вызов сине-бело-голубым бросили наш ответственный секретарь Чурилин и SMM-редактор Тарутин. Они регулярно выходят на поле и точно входят в число лучших журналистов, умеющих обращаться с мячом. Но с профессионалами в текбол раньше не играли. И вообще не играли в текбол до этого дня.
Биться решили на вопросы. Мы — журналисты, поэтому нам важно выбить из собеседников как можно больше ответов на острые темы. Правила установили такие: сколько очков наберет «Зенит», столько получит «добрых» вопросов, и, соответственно, сколько очков наберет «СЭ», столько задаст «острых».
За полчаса до матча Чурилин с Тарутиным устроили разминку: сыграли с администраторами «Зенита». Они не особо восхитились — уходя, сказали Барриосу и Мостовому: «Если они хоть два очка наберут, то вы проиграли!»
Это напутствие пошло нам только на пользу. Полузащитники «Зенита» явно вышли к столу расслабленными и вообще вальяжно начали встречу. Уже через минуту повели со счетом 2:0, но невынужденная ошибка Барриоса помогла сборной «СЭ» размочить счет. А в следующем розыгрыше Чурилин едва не сравнял его: изящным движением отправил мяч в сетку, а от нее он отскочил на самый угол стола. Но Мостовой выпутался из сложной ситуации — 3:1.
Главное, что «СЭ» нащупал к этому моменту игру, поняв: бороться можно. После размена очками счет стал 5:3, причем Тарутин настолько почувствовал уверенность в себе, что однажды подал мяч спиной к соперникам — правда, не попал. Увидев это, «Зенит» совсем расслабился, и в двух следующих розыгрышах Барриос отправил мяч мимо стола — 5:5! И здесь уже включился Мостовой: слегка пихнул колумбийцу и призвал партнера действовать активнее. И даже возмутился: «Нам сказали, что тут вообще без шансов будет!» «СЭ» заставил лидеров «Зенита» нервничать!
При счете 5:5 сине-бело-голубые заиграли намного активнее. Мостовой даже подал в ребро стола, что в пинг-понге называется «соплей» и считается особо изощренным способом набора очков. Ребята из «СЭ» пытались отбиваться, но чемпионов России уже было не остановить: Барриос красивым ударом головой поставил победную точку. 12:5 в пользу «Зенита»!
Лучшим игроком матча Барриос (ему доверили такую миссию) признал Мостового: Андрей получил из рук колумниста «СЭ» Ильи Казакова бестселлер Игоря Рабинера «Как убивали «Спартак».
Итак, 12 «добрых» вопросов зенитовцам:
— Лучшее место на Земле, не считая дома?
Барриос: — Дубай.
Мостовой: — Дубай.
— На какого актера похож Сергей Семак?
Барриос: — Не знаю.
Мостовой: — На Уилла Смита.
— Блондинки или брюнетки?
Барриос: — Блондинки.
Мостовой: — Брюнетки.
— Самая красивая женщина в истории?
Барриос: — Моя дочка.
Мостовой: — Анджелина Джоли.
— Куда ты посоветуешь пригласить девушку на свидание в Санкт-Петербурге?
Барриос: — На водную прогулку по рекам и каналам.
Мостовой: — Погулять по Петергофу.
— Что ты сегодня ел на завтрак?
Барриос: — Блины и апельсиновый сок.
Мостовой: — Кашу и скрэмбл.
— Что последнее ты купил?
Барриос: — Обувь и одежду Dolce & Gabbana.
Мостовой: — Билет в Москву на самолет.
— Какую песню ты слушал сегодня по дороге на базу?
Барриос: — Salsa Derroche de amor.
Мостовой: — Drake - Energy. Чтобы проснуться.
— Твой любимый супергерой, и какой суперсилой ты хотел бы обладать?
Барриос: — Гоку (из японской вселенной «Жемчуг дракона». — Прим. «СЭ»). Поднимать самые тяжелые предметы.
Мостовой: — Человек-паук. Пускать паутину и ловить ей мячи.
— Лучший футболист всех времен?
Барриос: — Роналдиньо.
Мостовой: — Криштиану Роналду.
— Какой актер в кино должен тебя сыграть?
Барриос: — Уилл Смит.
Мостовой: — Сергей Бурунов.
— Самый смешной человек на свете?
Барриос: — Андрей Мостовой.
Мостовой: — Вильмар Барриос.
А теперь — пятерка «острых» вопросов:
— Самый дорогой подарок, который ты делал?
Барриос: — Дом для мамы.
Мостовой: — Автомобиль отцу.
— Поступок, за который тебе стыдно?
Барриос: — Мне нечего стыдиться.
Мостовой: — Зачем рассказывать, если стыдно? Не было таких поступков!
— Сколько пива или вина можешь выпить в отпуске за один вечер?
Барриос: — Зависит от моментов. Бывает, много, бывает, мало.
Мостовой: — Я не пью алкоголь.
— Какая у тебя сейчас цена на Transfermarkt?
Барриос: — 20 миллионов евро.
Мостовой: — 3 миллиона евро.
— В каком возрасте ты заработал свой первый миллион?
Барриос: — Я еще был в Колумбии. 17 или 18 лет.
Мостовой: — Поздно. В 20, наверное.
И, наконец, бонус — вопрос Мостовому 2020-х о Мостовом 1990-х — 2000-х:
— Когда последний раз тебя называли Александром?
— Постоянно. Недавно у базы болельщики спрашивали: «Александр, можно фото?» Не то что меня путают с Александром Мостовым, просто почему-то им кажется, что меня зовут Саша. Часто такое бывает.
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