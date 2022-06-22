Текбол с чемпионами: батл «СЭ» vs «Зенит»

Андрею Мостовому. Репортаж о зрелищном матче, в котором наши сотрудники Александр Чурилин и Егор Тарутин навязали борьбу Вильмару Барриосу

Журналистов часто упрекают в том, что они не играют в футбол и не понимают внутренних процессов в командах. «СЭ» не из тех, кто игнорирует нападки: мы бросили вызов самим себе и решили залезть на территорию профессионалов. Причем сразились не с кем-нибудь, а с многократными чемпионами России в составе «Зенита» — Барриосом и Мостовым.

Профи по контрактам часто нельзя рубиться в футбол с любителями, но мы нашли выход: текбол! Вы можете не знать название, но точно в курсе, что это такое: две команды по два участника в каждой соперничают за столом, похожим на пинг-понговый, только изогнутым по краям. Для футболистов текбол — способ отточить технику. Такие столы есть на базе каждого топ-клуба, а «Зенит» использовал его прямо на тренировке перед матчем с «СЭ». То есть Барриос с Мостовым уже размялись.

Текбол баттл: Александр Чурилин и Егор Тарутин против Вильмара Барриоса и Андрея Мостового. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Вызов сине-бело-голубым бросили наш ответственный секретарь Чурилин и SMM-редактор Тарутин. Они регулярно выходят на поле и точно входят в число лучших журналистов, умеющих обращаться с мячом. Но с профессионалами в текбол раньше не играли. И вообще не играли в текбол до этого дня.

Биться решили на вопросы. Мы — журналисты, поэтому нам важно выбить из собеседников как можно больше ответов на острые темы. Правила установили такие: сколько очков наберет «Зенит», столько получит «добрых» вопросов, и, соответственно, сколько очков наберет «СЭ», столько задаст «острых».

За полчаса до матча Чурилин с Тарутиным устроили разминку: сыграли с администраторами «Зенита». Они не особо восхитились — уходя, сказали Барриосу и Мостовому: «Если они хоть два очка наберут, то вы проиграли!»

Это напутствие пошло нам только на пользу. Полузащитники «Зенита» явно вышли к столу расслабленными и вообще вальяжно начали встречу. Уже через минуту повели со счетом 2:0, но невынужденная ошибка Барриоса помогла сборной «СЭ» размочить счет. А в следующем розыгрыше Чурилин едва не сравнял его: изящным движением отправил мяч в сетку, а от нее он отскочил на самый угол стола. Но Мостовой выпутался из сложной ситуации — 3:1.

Главное, что «СЭ» нащупал к этому моменту игру, поняв: бороться можно. После размена очками счет стал 5:3, причем Тарутин настолько почувствовал уверенность в себе, что однажды подал мяч спиной к соперникам — правда, не попал. Увидев это, «Зенит» совсем расслабился, и в двух следующих розыгрышах Барриос отправил мяч мимо стола — 5:5! И здесь уже включился Мостовой: слегка пихнул колумбийцу и призвал партнера действовать активнее. И даже возмутился: «Нам сказали, что тут вообще без шансов будет!» «СЭ» заставил лидеров «Зенита» нервничать!

Текбол баттл: Александр Чурилин и Егор Тарутин против Вильмара Барриоса и Андрея Мостового. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

При счете 5:5 сине-бело-голубые заиграли намного активнее. Мостовой даже подал в ребро стола, что в пинг-понге называется «соплей» и считается особо изощренным способом набора очков. Ребята из «СЭ» пытались отбиваться, но чемпионов России уже было не остановить: Барриос красивым ударом головой поставил победную точку. 12:5 в пользу «Зенита»!

Лучшим игроком матча Барриос (ему доверили такую миссию) признал Мостового: Андрей получил из рук колумниста «СЭ» Ильи Казакова бестселлер Игоря Рабинера «Как убивали «Спартак».

Итак, 12 «добрых» вопросов зенитовцам:

— Лучшее место на Земле, не считая дома?

Барриос: — Дубай.

Мостовой: — Дубай.

— На какого актера похож Сергей Семак?

Барриос: — Не знаю.

Мостовой: — На Уилла Смита.

— Блондинки или брюнетки?

Барриос: — Блондинки.

Мостовой: — Брюнетки.

— Самая красивая женщина в истории?

Барриос: — Моя дочка.

Мостовой: — Анджелина Джоли.

— Куда ты посоветуешь пригласить девушку на свидание в Санкт-Петербурге?

Барриос: — На водную прогулку по рекам и каналам.

Мостовой: — Погулять по Петергофу.

— Что ты сегодня ел на завтрак?

Барриос: — Блины и апельсиновый сок.

Мостовой: — Кашу и скрэмбл.

Текбол баттл: Александр Чурилин и Егор Тарутин против Вильмара Барриоса и Андрея Мостового. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

— Что последнее ты купил?

Барриос: — Обувь и одежду Dolce & Gabbana.

Мостовой: — Билет в Москву на самолет.

— Какую песню ты слушал сегодня по дороге на базу?

Барриос: — Salsa Derroche de amor.

Мостовой: — Drake - Energy. Чтобы проснуться.

— Твой любимый супергерой, и какой суперсилой ты хотел бы обладать?

Барриос: — Гоку (из японской вселенной «Жемчуг дракона». — Прим. «СЭ»). Поднимать самые тяжелые предметы.

Мостовой: — Человек-паук. Пускать паутину и ловить ей мячи.

— Лучший футболист всех времен?

Барриос: — Роналдиньо.

Мостовой: — Криштиану Роналду.

— Какой актер в кино должен тебя сыграть?

Барриос: — Уилл Смит.

Мостовой: — Сергей Бурунов.

— Самый смешной человек на свете?

Барриос: — Андрей Мостовой.

Мостовой: — Вильмар Барриос.

А теперь — пятерка «острых» вопросов:

— Самый дорогой подарок, который ты делал?

Барриос: — Дом для мамы.

Мостовой: — Автомобиль отцу.

Текбол баттл: Александр Чурилин и Егор Тарутин против Вильмара Барриоса и Андрея Мостового. вяч, Фото ФК «Зенит»

— Поступок, за который тебе стыдно?

Барриос: — Мне нечего стыдиться.

Мостовой: — Зачем рассказывать, если стыдно? Не было таких поступков!

— Сколько пива или вина можешь выпить в отпуске за один вечер?

Барриос: — Зависит от моментов. Бывает, много, бывает, мало.

Мостовой: — Я не пью алкоголь.

— Какая у тебя сейчас цена на Transfermarkt?

Барриос: — 20 миллионов евро.

Мостовой: — 3 миллиона евро.

— В каком возрасте ты заработал свой первый миллион?

Барриос: — Я еще был в Колумбии. 17 или 18 лет.

Мостовой: — Поздно. В 20, наверное.

И, наконец, бонус — вопрос Мостовому 2020-х о Мостовом 1990-х — 2000-х:

— Когда последний раз тебя называли Александром?

— Постоянно. Недавно у базы болельщики спрашивали: «Александр, можно фото?» Не то что меня путают с Александром Мостовым, просто почему-то им кажется, что меня зовут Саша. Часто такое бывает.