«Очень надеюсь, что «Спартак» сможет сохранить место в тройке. Но сейчас начнется битва...» Интервью Тихонова
В Волгограде Андрей Тихонов не смог сыграть за «Спартак» в ретроматче против «Динамо» Сталинград (2:0). Однако все время был рядом с командой, а по ходу встречи помогал Олегу Романцеву в тренерской зоне.
После игры бывший полузащитник «Спартака» в интервью «СЭ» оценил результаты красно-белых весной, поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» и рассказал о вариантах с продолжением тренерской карьеры.
У «Спартака» не было стабильности в составе, от этого зависит результат
— Есть мнение, что «Спартак» этой весной показывает себя не так, как того ожидали. Как вы к этому относитесь?
— Сразу ожидали многого. Во-первых, у «Спартака» была неплохая концовка перед уходом на перерыв. Во-вторых, предсезонный турнир и первые игры с «Локомотивом» были интересными. Поэтому и возникло много ожиданий. Были моменты, когда «Спартак» не выигрывал, случались судейские ошибки. Помним и драку в Санкт-Петербурге в матче Кубка — вылетели футболисты группы атаки. Потом появились травмы — Промес, Джикия, Мозес. У «Спартака» не было стабильности в составе, от этого зависит результат.
— Можно ли составом оправдывать поражение от «Акрона» в Кубке России?
— Для «Спартака» — нельзя. А разве для «Динамо», «Локомотива» и «Торпедо» можно? Нет. То же самое скажу и про «Спартак».
— Как вам игра Алексиса Дуарте?
— Средний игрок. Если ты был в прошлой команде, откуда тебя брали, капитаном в 23 года — у тебя должны быть качества, за что тебе дали эту повязку. Пока я этого не вижу.
— Может, еще просто не адаптировался?
— Если ты там звезда, капитан — прояви лидерские качества. Адаптация — это футбол. Но если ты совершаешь обычные ошибки... Это немного другое.
Судейские ошибки — это составляющая нашего футбола
— Абаскаль в последнее время очень эмоционален — ругается с судьями, спорит с журналистами. Как это можно объяснить?
— Это нервы. В один момент у тебя все хорошо, ты на коне, продлеваешь контракт. Потом идут поражение, ничья или судейская ошибка, травмы ведущих футболистов — конечно, ты на нервах. Отсюда и такая реакция.
— Работа судей сейчас очень удивляет.
— Практически во всех играх есть ошибки. Посмотрите, сколько судей уже отстранили. Но почему-то это происходит все дальше и дальше. Есть ошибки, которые влияют на результат. И у «Спартака» были такие моменты, например, когда Соболев забивал «Уралу». Это влияет. Поэтому и тренер, и все вокруг нервничают. В данный момент судейские ошибки — это составляющее нашего футбола. Но и у футболистов есть ошибки.
— А что можно сделать с таким судейством?
— Ничего не сделаешь. Мы не можем что-то сделать с арбитрами, это они должны повышать уровень своей работы. Разночтения правил, трактовок... Каждый арбитр судит по-своему. Два квалифицированных арбитра — один в поле, другой ВАР, — но принимают разные решения. Иногда неправильные. Что мы можем сделать? Только ждать, когда станет лучше.
— Осталось пять туров до завершения чемпионата России. Сможет ли «Спартак» сохранить место в тройке?
— Очень надеюсь. Но впереди хороший «Ростов», рядом ЦСКА. Сейчас начнется битва. «Спартаку» еще в Санкт-Петербург ехать. Плюс матч против армейцев. Будет непросто.
Команда провалилась, потому что выпадали лидеры
— Не боязно ли перед встречей с «Зенитом»?
— А почему боязно? Любая игра такая. Когда тебе нужен результат, становится действительно боязно. А что делать? Пускай боятся они (игроки), им выходить на поле. Мы можем только думать — как и почему. Мы же не станем за них играть, делать передачи, забивать. Мы за них болеем, переживаем, обсуждаем — иногда в позитиве, иногда в негативе. Команда получает то, что заслуживает.
— В начале сезона было много разговоров о конкуренции «Спартака» с «Зенитом» в чемпионате России. Сколько еще может потребоваться времени красно-белым, чтобы догнать питерцев?
— Невозможно предсказать. Останется ли тренер, будет ли укрепление состава... Хотя с Абаскалем недавно подписали новый контракт. Если футболисты обойдутся без травм, должна получиться конкурентоспособная команда. Повторюсь, весной случился провал, потому что выпадали лидеры. Промес — суперфутболист для «Спартака». Мозес здорово играл в прошлом году. Их не хватало.
— В последнее время мало слышим о возможном продолжении вашей тренерской карьеры. Как ситуация с этим?
— Каждый сейчас занимается своим делом. Если будет какое-то предложение, которое устроит, будем работать. Из РПЛ или ФНЛ — без разницы. Но сейчас попасть в какую-то команду непросто.
— А были ли какие-то предложения? Может, интерес от каких-то команд?
— Были. Обращались из ближнего зарубежья и из России. Но предложения были не настолько интересные, чтобы их рассматривать.
— Правильно понимаю, что снова работать тренером для вас сейчас не является приоритетной целью?
— Мы для чего-то учились на тренера. Конечно, хочется работать. Если будет интересное предложение — почему нет.
Если мы не играем в еврокубках, почему бы и не перейти на «весна — осень»?
— Обсуждается вопрос о переходе на систему «весна — осень». Как вы на это смотрите?
— Очень серьезный вопрос. Здесь затрагиваются и команды второй лиги. Но если мы сейчас не играем в еврокубках, то почему бы и не перейти? Чтобы всем было комфортно. В 90-х, когда мы играли в еврокубках, была система «весна — осень». И ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА. Мы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА нормально играли. «Зенит» выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. «Локомотив» выступал хорошо. Все это было. Не понимаю, в чем преимущество нынешней системы.
— Вы не смогли принять участие в матче против «Динамо» Сталинград из-за травмы. Обидно?
— Слово «обида» здесь не подходит. Я расстроен, что не принимал участия. Знаете, когда твои друзья, твоя команда выходит на такой ретроматч... Я просто расстроен в душе. Главное, что ты жив и здоров, ходишь на своих ногах.
— Стало известно, что 2 июня планируется ретроматч «Крылья Советов» — «Спартак». Сможете ли вы сыграть за обе команды?
— Если я вообще буду играть, то только за «Спартак». А зачем бегать из команды в команду? Я что, какая-то суперзвезда, которая может играть в двух командах? Например, Павлюченко начинал свою карьеру в Волгограде, но он же играл только за «Спартак».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5