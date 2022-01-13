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Сегодня, 08:30

Жирков — в «Химках», «Локомотив» подписал футболиста «Славии», «Сампдория» интересуется Миранчуком

Матвей Морозов
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото ФК «Зенит»
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Жирков стал игроком «Химок»

Защитник Юрий Жирков перешёл в «Химки». Об этом «СЭ» рассказал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. Договор подписан по схеме «0,5 + 1 год». После окончания контракта при желании 38-летний футболист сможет остаться в системе управления клубом.

Ян Кухта — в «Локомотиве», Мурило — в «Палмейрасе»

Нападающий «Славии» Ян Кухта подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано на 4,5 года. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. После медосмотра 25-летний футболист должен будет присоединиться к команде. В 2021 году форвард дебютировал за сборную Чехии.

В свою очередь железнодорожников покинул защитник Мурило. Он стал игроком «Палмейраса». Договор заключён до декабря 2026 года. Ранее сообщалось, что сумма перехода может составить 2,5 миллиона евро. В составе «Локомотива» 24-летний бразилец выигрывал Кубок и Суперкубок России. В этом сезоне Мурило принял участие в пяти матчах РПЛ и отдал одну голевую передачу.

Миранчук попал в сферу интересов «Сампдории»

По информации TuttoAtalanta, «Сампдория» может подписать полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Генуэзцы хотят взять 26-летнего россиянина в аренду с правом выкупа. Также игрока ведут «Дженоа» и «Верона». Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро. В текущем сезоне Миранчук провел 11 матчей в серии А, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Бистрович переехал в Турцию

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл в «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона и предполагает право выкупа. Контракт Бистровича с армейцами действует до июня 2022 года. В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в шести матчах РПЛ и забил один гол.

«Динамо» следит за Сильяновым

По данным «СЭ», «Локомотив» может покинуть полузащитник Александр Сильянов. Московское «Динамо» поинтересовалось ценой игрока. На данный момент бело-голубые не приняли решение о трансфере 20-летнего футболиста и продолжат вести хавбека. Transfermarkt оценивает Сильянова в 900 тысяч евро. В нынешнем сезоне Александр сыграл в чемпионате России восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Алексей Миранчук
Кристиян Бистрович
Юрий Жирков
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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