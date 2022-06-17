Стратегия актуальна? Как окупить трансферы? 59 миллионов — на соцсети и матчдэй? Главные вопросы к боссам «Локо»

Разбор и инсайды «СЭ».

По итогам сезона мой коллега Леонид Волотко написал про результаты «Локомотива» — там минимум эмоций, а все аргументы построены на общеизвестных фактах.

Но руководство клуба колонка задела — в «Локо» даже выпустили заявление в соцсетях, заявив, что «СЭ» «плодит выдумки» и «перепечатывает надоевшие штампы». И попросили по всем вопросам обращаться в клуб.

Корреспондент «СЭ» воспользовался предложением и зафиксировал главные тезисы.

Стратегия

Недавно генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко и спортивный директор Томас Цорн дали обстоятельные интервью Matchtv.ru и Sport24. Поэтому далее будем исходить из актуальных высказываний топ-менеджеров клуба.

В частности, Леонченко заявил, что нашумевшую стратегию развития обсуждают многие, но мало кто видел. И это удивительно, учитывая, что в октябре 2021 года «Локомотив» ее публично презентовал (речь про ту самую стратегию, к которой причастен Ральф Рангник, — стоимостью около 100 миллионов рублей). Клуб пригласил журналистов, съемка была не запрещена, в Сети куча публикаций. Ключевые пункты озвучены первыми лицами клуба. Более того, за несколько месяцев до этого «СЭ» публиковал драфтовую версию, которая была презентована на совете директоров «Локомотива».

Теперь генеральному директору задают вопрос: нужно ли скорректировать некоторые пункты исходя из новых реалий? Леонченко уверенно отвечает, что никаких изменений вносить не нужно: «Стратегия была принята вовремя». Цорн в своем интервью тоже утверждает, что все актуально.

Допустим. Но обратимся к стратегии: какие цели и задачи были прописаны боссами «Локомотива»? Будем отталкиваться от того, что клуб показывал публично.

Александр Плутник на презентации «Локомотива».

Итак, осенью «Локо» планировал побеждать в РПЛ и БЕТСИТИ Кубке России. А еще регулярно участвовать в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Здесь все логично: выход в весеннюю стадию еврокубков приносит клубу деньги и увеличивает стоимость игроков. Это помогло бы реализовать ряд задач из новой стратегии — рост рыночной стоимости команды, переход к положительному трансферному бюджету, увеличение доходов не от РЖД.

«Ориентируемся в том числе и на получение доходов от участия в еврокубках. Чем дальше мы пройдем, тем больше получим дохода, — говорил в октябре председатель совета директоров «Локо» Александр Плутник.

Проблема в том, что весной российский футбол безвременно отстранили от еврокубков — и это ударило по всем клубам лиги, которые вынуждены переходить на совершенно иную экономическую модель. Все, кроме «Локомотива», потому что Леонченко и Цорн продолжают утверждать, что стратегию развития не нужно корректировать.

Это очень странно, потому что клуб лишился базовых источников дохода.

Например, помимо еврокубковых планов, «Локомотив» рассчитывал на трехкратное увеличение доходов от болельщиков. Рост уже есть — в прошлом году плюс 24 процента от 2020 года: с 262 миллионов рублей до 324,5 миллиона. Но в 2020 году были жесточайшие ограничения по ковиду. В 2019 году клуб заработал в этом секторе 385 миллионов. То есть даже до этой цифры еще далеко.

А впереди запуск Fan ID. Очевидно, что после этого посещаемость «Локомотива» снизится. В январе активные болельщики «Локо» заявили, что будут бойкотировать любые мероприятия, где понадобится этот документ.

Еще один важный пункт — рост доходов от не зависящих от РЖД партнеров. Здесь также хочется понять, каким образом они должны увеличиться в нынешних условиях? Клуб может ответить, что со следующего сезона будет получать больше от лиги (деньги по новому ТВ-контракту и беттинговому спонсору). Но только здесь нет заслуг самого «Локомотива». Каким образом сам клуб планирует искать не зависящие от РЖД источники дохода, никто не уточняет.

Сокращение штата

В заголовок интервью Леонченко вынесена цитата про сокращение штата: «Было 500 сотрудников, стало 200». Складывается ощущение, что это — главная гордость генерального директора.

«Локомотив»: каким будет новый сезон? Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

На презентации стратегии Леонченко тоже рассказывал про 50-процентное сокращение, а также про перевод части персонала на аутсорсинг. Но идет ли речь про экономию?

На портале «Госзакупки» легко найти конкурс от 11 апреля на оказание услуг по созданию, ведению и продвижению аккаунтов ФК «Локомотив» в социальных сетях на 29 миллионов 970 тысяч рублей. В документе сказано, что услуги надо оказывать с момента заключения контракта (13 мая 2022 года) до 1 марта 2023 года — то есть на срок меньше года.

7 июня на «Госзакупках» появился еще один конкурс — на оказание услуг по организации развлекательной программы на домашних матчах «Локомотива» и во время проведения других клубных мероприятий. Цена — 29 миллионов 500 тысяч рублей. Контракт вступает в силу после заключения и продолжает действовать до 31 января 2023 года.

Таким образом, на соцсети и матчдэй клуб готов тратить более 59 миллионов рублей. Я не смог найти аналогичные конкурсы от «Локомотива» на «Госзакупках» за предыдущие годы. Получается, до этого удавалось организовывать предматчевые мероприятия и вести соцсети самостоятельно?

Поэтому — еще раз: экономит ли «Локомотив», сокращая сотрудников, но при этом выделяя такие деньги на внешние ресурсы?

Кстати, вернемся к посылу про оптимизацию и проверим тезисы Леонченко с данными в открытых источниках. В 2020 году Федеральная налоговая служба насчитала в «Локомотиве» 245 сотрудников. В следующем году их стало 276.

Во-первых, кого в таком случае сократили? Во-вторых, откуда взялись 500 сотрудников, про которых говорил генеральный директор? Предположу, что Леонченко учитывает сотрудников «Финресурса» — это аффилированная с «Локомотивом» компания, которую создали во времена правления Ольги Смородской, чтобы обойти финансовый фейр-плей. Работники «Финресурса» располагаются в офисе «РЖД Арены», фирма продолжает функционировать, а руководит ею человек Плутника — Алексей Регнацкий.

ФНС насчитала у «Финресурса» 255 сотрудников в 2020 году. Если добавить 245 из «Локо», то все сходится. В 2021 году количество сотрудников фирмы уменьшилось до 146 человек. Но где здесь сокращение на 50 процентов, о котором Леонченко отчитался в октябре?

Цель «Локо», по словам гендира, — оптимизировать штат и оставить 150 сотрудников. Леонченко утверждает, что к такой цифре пришли после анализа «лучших практик успешных клубов».

Даже интересно, каких именно.

Возьмем исследование испанского издания Marca за 2018 год: «Барселона» — 477 сотрудников, «Реал» — 379, «Атлетико» — 371, «Валенсия» — 200.

Более актуальные цифры: в 2020 году в «Манчестер Юнайтед» работали 992 человека (по данным из открытых источников — macrotrends.net), а через год их осталось 987. «Бавария» на своем официальном сайте сообщала о более тысячи сотрудников.

Теперь сравним с клубами, на которые «Локомотив» собирался ориентироваться в своей стратегии: «Бенфика» — 270 сотрудников, «Аякс» — 409 (данные из открытых источников — craft.co).

Здесь нужно сделать оговорку, ведь мы не знаем точно, как именно «Локомотив» считает своих сотрудников. Но откуда Леонченко взял цифру 150 и почему так уверенно ею апеллирует?

Александр Плутник на презентации «Локомотива».

«Казанка»

Руководство «Локо» два месяца подбирало слова, чтобы замаскировать закрытие «Казанки»: «оптимизация», «создание новой модели», «реорганизация» и так далее. В начале лета Цорн наконец-то объявил, что все и так знали, — фарм-клуба у «Локомотива» больше нет.

Но ведь в новой стратегии «Казанка» была важной частью всей вертикали. Более того, планировалось, что фарм-клуб будет играть в ФНЛ-1. Ни о какой реорганизации речи не шло.

Александр Плутник на презентации «Локомотива».

А вот цитата Плутника от октября прошлого года: «Над стратегией работали лучшие консультанты европейских клубов». Получается, лучшие умы Европы считали, что «Казанка» нужна, но мнение Леонченко и Цорна оказалось более весомым? Как можно говорить об актуальности стратегии, если из нее выпадает важный элемент?

Да, «Спартак» недавно тоже закрыл фарм-клуб. Клуб честно сказал, что это связано с финансовой ситуацией. Но есть и другой подход — как у «Краснодара», который не собирается закрывать вторую команду и считает, что она не менее важна, чем основной состав.

Согласно финансовому отчету РФС, на развитие молодежного футбола «Локомотив» ежегодно выделяет 238 миллионов — 2,8 процента от всех расходов клуба. Для сравнения: «Краснодар» вкладывает в молодежный футбол 1 миллиард 44 миллиона — 18,3 процента от расходов клуба.

Почему «Локомотив», который спонсируется государственной компанией РЖД, тратит на молодежный футбол в пять раз меньше, чем частный клуб? Аналогичный вопрос можно задать многим российским командам, которые сидят на госфинансировании.

Не говоря уже о том, что закрытие «Казанки» происходит параллельно с покупкой двух легионеров в основной состав. На эти деньги фарм-клуб мог бы существовать еще полтора или даже два года. Конечно, руководство нам говорит про реорганизацию, но по факту у молодых российских игроков будет меньше шансов проявить себя.

Точно ли это соотносится с философией РЖД, чье руководство всегда ставило развитие детско-юношеского футбола и социальную роль даже выше результатов профессиональных команд?

Продажа и покупка игроков

Зимой в «Локомотиве» был перебор легионеров, и, чтобы освободить одно место, клуб решил избавиться от одного из центральных защитников — 30-летнего Пабло или 24-летнего Мурило. Казалось, стратегия «Локо» давала очевидный ответ на вопрос, кого надо убирать. Но «Локомотив» отпустил молодого Мурило, получив за него 2,2 миллиона евро (покупали за 2,5 миллиона).

Цорн объяснил, что продать Мурило решили из-за частых травм, а еще из-за нежелания Пабло покидать Россию: «Пабло ясно дал понять, что ни в коем случае не хочет уезжать. Мы переговаривали с ним и его агентом четыре раза — их посыл всегда был именно таким. Игрок был доволен своим статусом в «Локомотиве», ему все нравилось. Поэтому продать Пабло зимой казалось невозможно».

Звучало странно — исходя из этих слов, решение, кого продавать, в клубе принимал игрок, а не спортивный директор. Тем более Пабло в итоге все равно уехал. После 24 февраля он заявил руководству, что не хочет оставаться в России, и покинул страну. «Локомотиву» удалось заработать 2,8 миллиона евро (год назад потратили 2,5 миллиона).

С учетом всех обстоятельств, это успешная сделка. Всем очевидно, что в ближайшее время любой трансфер из РПЛ будет идти с дисконтом. Но опять же — как в этих условиях «Локомотив» будет отбивать свои инвестиционные вложения прошлого лета и зимы? И главное: почему никто из руководства клуба не замечает, что ситуация изменилась?

В последнем интервью Цорн очень комплементарно высказался о нападающем Изидоре, который приехал зимой и уже успел забить семь голов в РПЛ. Это приобретение пока что реально выглядит лучшим. Но при этом Томас почему-то опровергает предположение журналиста о том, что «Локомотив» отдал за нападающего 3,5 миллиона евро. «Заплачено значительно меньше», — уверял Цорн.

Вильсон Изидор. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Но это не так. По нашей информации, «Локомотив» заплатил за Изидора 2 миллиона 750 тысяч евро. Еще миллион евро — агентская комиссия, 400 тысяч евро — подъемные игроку. 750 тысяч евро «Локо» заплатит «Монако» через год, если в следующем сезоне Изидор отыграет хотя бы половину матчей (игра засчитывается, если игрок проведет на поле хотя бы 30 минут). Сумма всех трат на трансфер все равно получается адекватной — тем не менее Цорн пытается ее занизить.

Кстати, зарплата Изидора в «Локомотиве» составляет 840 тысяч евро. За каждое набранное клубом очко он получает 2,5 тысячи евро. За выход в групповой этап Лиги чемпионов ему полагается премия 200 тысяч евро. За группу Лиги Европы — 100 тысяч евро. Еще француз получил восемь перелетов в год по маршруту Москва — Париж — Москва бизнес-классом.

По словам Цорна, чтобы полностью раскрыться, Изидору нужен еще один сезон. Таким образом, за полтора года «Локомотив» потратит на француза около 6 миллионов 300 тысяч евро (в зависимости от размера личных бонусов) с учетом трансфера, зарплаты и премиальных. Чтобы выйти в ноль, клубу необходимо продать игрока минимум за 7 миллионов 400 тысяч евро, так как по контракту 15 процентов с продажи нужно будет перечислить «Монако».

Почему в руководстве убеждены, что после сезона без еврокубков и в ослабленной РПЛ клуб получит такое предложение? При этом Изидор — лишь одна из десяти покупок «Локомотива» (при новой стратегии). Каким образом окупить вложения на остальных игроков?

Всем очевидно, что российский футбол начал жить в новой реальности, которая обрушила планы абсолютно всех команд. Но только в «Локомотиве» топ-менеджеры заявляют, что стратегия, написанная при абсолютно других обстоятельствах, актуальна до сих пор. Как минимум это вызывает большие сомнения. Как максимум — порождает еще больше вопросов.

Лоськов и Пашинин

Последнее по оптимизации и сокращению кадров.

Весной руководство «Локомотива» исключило из тренерского штаба легенд клуба — Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина. Цорн сразу это опроверг: «Их никто никуда не убирал. Мы просто решили дать им новые задачи. Мы приняли решение сократить тренерский штаб основы, сделать его более компактным».

Допустим. Но вместо Лоськова и Пашинина вернулся Заур Хапов, которого убрали в январе. То есть вместо двух взяли одного — штаб сократился на одного человека.

При этом Лоськов утверждал «СЭ», что до сих пор остается на контракте в «Локомотиве», как и Пашинин. «Ждем решения Цорна, его звонка, — говорил Лоськов в конце апреля. — Пока ничем не занимаюсь, смотрю футбол».

Тогда в чем оптимизация? И главное — точно ли здесь речь об экономии бюджета?

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В «Локомотиве» просили задавать клубу все вопросы. В этом тексте я сформулировал некоторые из них. Надеюсь на развернутые ответы.