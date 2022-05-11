Она приехала на «Динамо» последний раз, словно что-то чувствуя. Не стало Валентины Яшиной

Супруга легендарного Льва Яшина умерла на 92-м году жизни.

Не стало Валентины Тимофеевны Яшиной...

Удивительное дело — она была максимально скромным и тихим человеком. При этом не могла быть кумиром болельщиков, принося победы на поле — роль супруги вратаря не предполагает. А все равно стала легендарной для поклонников бело-голубых.

И дело не только в личности Льва Яшина. Лучший вратарь мира всех времен умер более 30 лет назад, но Валентина Тимофеевна оставалась мощной самостоятельной личностью. Которая при всей своей скромности твердо оберегала образ мужа, не позволяя никому лепить из легендарного голкипера того, кем он не являлся.

Завернула, скажем, далеко не один сценарий фильма о Яшине по одной простой причине: «Это у вас голливудский герой какой-то получился, а не Лёва». И дала согласие только на «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Знаю, что картина зашла далеко не всем. Уверен, именно по этой причине — в ней нет типичных киношных приемов, которых в достатке в той же «Легенде 17». Зато это трогательная и живая картина. Такая, какую и хотела Валентина Тимофеевна.

А знали бы вы, каких трудов стоило ее уговорить на то, чтобы реконструированный стадион в Петровском парке получил имя Льва Яшина. «Я думаю, Лёва бы это не одобрил, он не любил, когда его имя выпячивают», — твердила она. Но все-таки в какой-то момент дала добро, приняв аргументы всех, кто ее уверял, что ничего плохого в таком увековечивании не будет. Только хорошее. Полагаю, большую роль здесь сыграл Сергей Степашин, который частенько приезжал в гости к Валентине Тимофеевне.

Болельщики любили ее, постоянно чувствовали связь даже при том, что интервью давала крайне редко. В свое время я возглавлял пресс-службу «Динамо», ко мне постоянно обращались журналисты с просьбой помочь с комментарием Яшиной. Я звонил, но практически всегда следовал отказ: «Ты там придумай что-нибудь, чтобы не обижались, но сам знаешь, не люблю я лезть на первый план».

И уговорить приехать на стадион с каждым годом становилось всё тяжелее и тяжелее, тем более, что и здоровье начало подводить. А для Валентины Тимофеевны было крайне важно, как она выглядит на публике. Даже матч-открытие новой арены пропустила.

А тут вдруг вышла на поле на матче «Динамо» — «Ахмат», чтобы вручить статуэтку Антону Шунину по случаю вхождения в «Клуб Льва Яшина». Может, почувствовала, что надо — другой возможности уже не будет? И услышала последние овации в свой адрес, как Лев Иванович на прощальном матче...

Земля вам пухом, дорогая Валентина Тимофеевна.