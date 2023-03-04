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«Мешков украл у «Спартака» победу? У «Спартака» украли деньги, продав москвичам Дуарте». Червиченко — о матче с «Уралом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Алексис Дуарте сбивает соперника в своей штрафной.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Незасчитанный гол Александра Соболева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/2
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о скандальной ничьей с «Уралом» (2:2).
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:2
Урал

— Судья украл у «Спартака» победу? — первый вопрос Червиченко.

— Думаю, что у «Спартака» украли деньги.

— ?

— Зачем купили Дуарте? Зачем потратились на него? Человек привез пенальти. Более того, ему должны были вообще показать красную карточку! Да и Тавареш не лучше. Португалец «причастен» ко второму голу «Урала»... Считаю, Мешков еще благосклонно отнесся к красно-белым. Как минимум в двух эпизодах.

— Даже так?

— Про первый я уже сказал. Считаю, у арбитра были основания удалить Дуарте.

— А второй момент?

— Он случился во втором тайме, когда Селихов выскочил за пределы штрафной. В итоге голкипер сбил Бикфалви. Разве это не желтая? А Мешков вообще ничего не показал! Поэтому я и говорю, что был лоялен к «Спартаку». Говорить про кражу очков — бред! Хозяева еще до перерыва должны были остаться вдесятером.

Виталий Мешков. Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола

— Вернемся к голу Соболева.

— ВАР смотрел, Мешков смотрел? В чем тогда вопрос?

— В том, что арбитр дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот Помазуна.

— Хм. Понимаете, какая штука. Когда Сергей Иванов смотрит эпизод с борьбой Игнатова и Тикнизяна и принимает решение в пользу «Спартака», а потом ЭСК его оспаривает, то почему-то никто не шумит... Это всех устраивает? А теперь сразу вселенский скандал? Понимаю, что очень хочется победить и преследовать «Зенит»... Но тогда надо лучше играть, а не обвинять во всех бедах Мешкова.

Незасчитанный гол Александра Соболева.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— По-вашему, ничья — закономерный исход встречи?

— Абсолютно закономерный, особенно если вспомнить последнюю минуту, когда у Каштанова был убойный момент. Просто нападающий гостей очень плохо распорядился мячом. Пробей он в ближний угол, думаю, мог бы принести «Уралу» победу.

— Многие полагали, что после матчей с «Локо» «Спартак» не испытает проблем с «Уралом».

— Так часто бывает. Ты можешь быть королем на сборах, выигрывать матчи в Кубке. Но в чемпионате все куда-то вдруг пропадает. Считаю, что очень негативную роль играют эти покупки... Деньги потрачены, футболистов надо ставить, а они пока вообще не тянут.

— Литвинова признали лучшим игроком матча. Согласны?

— Пожалуй. Возможно, он и сыграл полезнее остальных.

Виталий Мешков общается с&nbsp;игроками &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Урала&raquo;. Судья Мешков украл у «Спартака» победный гол. Чемпионской интриги в РПЛ не будет?

— Позитивные моменты в игре красно-белых?

— Команда возвращается в игру, не сдается. Но некоторые легионеры явно выпадают, мучаются на поле по такой погоде.

— Если «Зенит» сегодня победит «Нижний», то...

— Чемпионская интрига умрет. И дело даже не в том, что отрыв увеличится, а просто питерцы почувствуют себя спокойными и уверенно доведут дело до успеха.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Алексис Дуарте
Андрей Червиченко
Виталий Мешков
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Судья Мешков украл у «Спартака» победный гол. Чемпионской интриги в РПЛ не будет?

«Зенит» все так же несокрушим! Отрыв от «Спартака» вырос до восьми очков
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Максим Глушенков

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И К Ж
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