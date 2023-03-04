«Мешков украл у «Спартака» победу? У «Спартака» украли деньги, продав москвичам Дуарте». Червиченко — о матче с «Уралом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о скандальной ничьей с «Уралом» (2:2).

— Судья украл у «Спартака» победу? — первый вопрос Червиченко.

— Думаю, что у «Спартака» украли деньги.

— ?

— Зачем купили Дуарте? Зачем потратились на него? Человек привез пенальти. Более того, ему должны были вообще показать красную карточку! Да и Тавареш не лучше. Португалец «причастен» ко второму голу «Урала»... Считаю, Мешков еще благосклонно отнесся к красно-белым. Как минимум в двух эпизодах.

— Даже так?

— Про первый я уже сказал. Считаю, у арбитра были основания удалить Дуарте.

— А второй момент?

— Он случился во втором тайме, когда Селихов выскочил за пределы штрафной. В итоге голкипер сбил Бикфалви. Разве это не желтая? А Мешков вообще ничего не показал! Поэтому я и говорю, что был лоялен к «Спартаку». Говорить про кражу очков — бред! Хозяева еще до перерыва должны были остаться вдесятером.

— Вернемся к голу Соболева.

— ВАР смотрел, Мешков смотрел? В чем тогда вопрос?

— В том, что арбитр дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот Помазуна.

— Хм. Понимаете, какая штука. Когда Сергей Иванов смотрит эпизод с борьбой Игнатова и Тикнизяна и принимает решение в пользу «Спартака», а потом ЭСК его оспаривает, то почему-то никто не шумит... Это всех устраивает? А теперь сразу вселенский скандал? Понимаю, что очень хочется победить и преследовать «Зенит»... Но тогда надо лучше играть, а не обвинять во всех бедах Мешкова.

Незасчитанный гол Александра Соболева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— По-вашему, ничья — закономерный исход встречи?

— Абсолютно закономерный, особенно если вспомнить последнюю минуту, когда у Каштанова был убойный момент. Просто нападающий гостей очень плохо распорядился мячом. Пробей он в ближний угол, думаю, мог бы принести «Уралу» победу.

— Многие полагали, что после матчей с «Локо» «Спартак» не испытает проблем с «Уралом».

— Так часто бывает. Ты можешь быть королем на сборах, выигрывать матчи в Кубке. Но в чемпионате все куда-то вдруг пропадает. Считаю, что очень негативную роль играют эти покупки... Деньги потрачены, футболистов надо ставить, а они пока вообще не тянут.

— Литвинова признали лучшим игроком матча. Согласны?

— Пожалуй. Возможно, он и сыграл полезнее остальных.

— Позитивные моменты в игре красно-белых?

— Команда возвращается в игру, не сдается. Но некоторые легионеры явно выпадают, мучаются на поле по такой погоде.

— Если «Зенит» сегодня победит «Нижний», то...

— Чемпионская интрига умрет. И дело даже не в том, что отрыв увеличится, а просто питерцы почувствуют себя спокойными и уверенно доведут дело до успеха.