«Мешков украл у «Спартака» победу? У «Спартака» украли деньги, продав москвичам Дуарте». Червиченко — о матче с «Уралом»
— Судья украл у «Спартака» победу? — первый вопрос Червиченко.
— Думаю, что у «Спартака» украли деньги.
— ?
— Зачем купили Дуарте? Зачем потратились на него? Человек привез пенальти. Более того, ему должны были вообще показать красную карточку! Да и Тавареш не лучше. Португалец «причастен» ко второму голу «Урала»... Считаю, Мешков еще благосклонно отнесся к красно-белым. Как минимум в двух эпизодах.
— Даже так?
— Про первый я уже сказал. Считаю, у арбитра были основания удалить Дуарте.
— А второй момент?
— Он случился во втором тайме, когда Селихов выскочил за пределы штрафной. В итоге голкипер сбил Бикфалви. Разве это не желтая? А Мешков вообще ничего не показал! Поэтому я и говорю, что был лоялен к «Спартаку». Говорить про кражу очков — бред! Хозяева еще до перерыва должны были остаться вдесятером.
— Вернемся к голу Соболева.
— ВАР смотрел, Мешков смотрел? В чем тогда вопрос?
— В том, что арбитр дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот Помазуна.
— Хм. Понимаете, какая штука. Когда Сергей Иванов смотрит эпизод с борьбой Игнатова и Тикнизяна и принимает решение в пользу «Спартака», а потом ЭСК его оспаривает, то почему-то никто не шумит... Это всех устраивает? А теперь сразу вселенский скандал? Понимаю, что очень хочется победить и преследовать «Зенит»... Но тогда надо лучше играть, а не обвинять во всех бедах Мешкова.
— По-вашему, ничья — закономерный исход встречи?
— Абсолютно закономерный, особенно если вспомнить последнюю минуту, когда у Каштанова был убойный момент. Просто нападающий гостей очень плохо распорядился мячом. Пробей он в ближний угол, думаю, мог бы принести «Уралу» победу.
— Многие полагали, что после матчей с «Локо» «Спартак» не испытает проблем с «Уралом».
— Так часто бывает. Ты можешь быть королем на сборах, выигрывать матчи в Кубке. Но в чемпионате все куда-то вдруг пропадает. Считаю, что очень негативную роль играют эти покупки... Деньги потрачены, футболистов надо ставить, а они пока вообще не тянут.
— Литвинова признали лучшим игроком матча. Согласны?
— Пожалуй. Возможно, он и сыграл полезнее остальных.
— Позитивные моменты в игре красно-белых?
— Команда возвращается в игру, не сдается. Но некоторые легионеры явно выпадают, мучаются на поле по такой погоде.
— Если «Зенит» сегодня победит «Нижний», то...
— Чемпионская интрига умрет. И дело даже не в том, что отрыв увеличится, а просто питерцы почувствуют себя спокойными и уверенно доведут дело до успеха.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2