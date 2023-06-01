Тренерский ребус «Динамо». Карпин? Иностранец? Колонка Казакова
«Динамо» сейчас седьмое. «Локомотив» — девятый. Но этот сезон для бело-голубых провальный, а для красно-зеленых — спасенный. Парадокс? Лишь отчасти.
У железнодорожников есть тренер, есть звездные новички, усилившие игру, есть суперсерия — и кажется, есть, оптимизм перед следующим чемпионатом.
У бело-голубых ничего этого нет. Притом что в год столетия клуб вывел свои имиджевые и маркетинговые показатели на приличную высоту. Так бывает — клуб есть, а команды нет. Хотя чаще случается наоборот.
А еще у «Динамо» есть дедлайн, озвученный руководством. По поводу назначения нового главного тренера.
Часики тикают. Работа идет. Но кого ни спроси из футбольного мира, кого ждать, — разводят руками.
Появлялся на горизонте Марко Николич. Ходили разговоры про Марцела Личку. И все оказалось мимо — серб уехал на заработки на Ближний Восток, а чех пообещал боссам «Оренбурга», что останется. Потому что там ему комфортно, понятно, ну и потому что там есть огромный запас прочности, созданный им же самим.
Я пытаюсь поставить себя на место динамовских менеджеров, отвечающих за выбор, — и хочется им посочувствовать. Потому что с Сандро Шварцем вроде бы получилось, но концовка того сезона вышла совсем смазанной. А со Славишей Йокановичем не получилось совсем. И сейчас надо кого-то назначать — клубу с таким солидным бюджетом, амбициями, громкими голосами ветеранов, принимающих в штыки каждого иностранца.
Сложное дело. Особенно когда нет никого из своих под рукой. Не то чтобы уже полностью готовых, но способных при поддержке и правильном взаимодействии с руководством дать результат.
Павел Алпатов малоопытен. Кирилл Новиков попробовал, и поначалу шло неплохо, но дать результат в первом же полноценном чемпионате не удалось. Валерий Газзаев не в деле с 2010 года, Сергей Силкин — с 2012-го, Андрей Кобелев — с 2016-го. Александр Бородюк больше ассоциируется с «Торпедо» — да и наличие Желько Бувача вряд ли подразумевает взгляд в сторону легенд бело-голубых прошлых лет.
К тому же время слишком ускорилось. Тренерский рейтинг стал крайне подвижен: много говорилось же, что «Динамо» после Шварца готово выбрать кого-то одного из троих — Николича, Валерия Карпина, Игоря Осинькина. Но большой вопрос, насколько в сегодняшнем дне специалист из «Крыльев» окажется для клуба той самой кандидатурой.
Вопрос ведь стоит простой — чего хотят в «Динамо»? Какие задачи поставят перед новым главным: развивать молодежь, бороться за медали или что-то еще? Мы ведь и столько слышали, и понимаем, что у нынешних бело-голубых цели простые — соответствовать традициям, амбициям, работе клуба в целом и бюджету. Но ведь даже Шварц ни в одном интервью не признал, что ему вменялось попасть в тройку, немец уводил разговор в нечто абстрактное вроде «каждый новый день быть лучше самих себя вчерашних».
Наверняка уже есть четкие задачи, KPI для сменщика Йокановича, возможно, даже кандидатура — нам пока неведомая. Явил же «Спартак» миру Гильермо Абаскаля буквально из неоткуда — никто из инсайдеров не произносил заранее эту фамилию. Может быть, и «Динамо» точно так же сейчас согласовывает последние запятые в контракте неизвестного нам пока итальянца, испанца, португальца или аргентинца.
Российский же рынок для «Динамо» предельно сузился. Кандидатов, способных дать результат гарантированно, не так много. И все они трудоустроены. «Зенит» вырастил Сергея Семака, подводя его к назначению планово и сразу же вернув, как только на горизонте появился другой топ-клуб, готовый забрать экс-капитана сборной России из «Уфы». Владимир Федотов мог оказаться у бело-голубых, но ЦСКА оказался самым расторопным, когда стало ясно, что тренер покидает «Сочи». Михаила Галактионова «Локомотив» уводил из Нижнего Новгорода долго и настойчиво. Карпин получил в «Ростове» не только безграничную тренерскую власть, но и по-настоящему партнерские отношения с президентом и спортивным директором, их взаимодействие для РПЛ — эталонное.
Наверное, в этом списке Карпин единственный, кого «Динамо» теоретически может получить. «Наверное» потому, что он уже уходил в сборную и вскоре вернулся в «Ростов» вытаскивать его из намечавшейся пропасти. А это для Валерия намного больше, чем команда и город. Но даже если представить такую возможность и то, что москвичи в состоянии выкупить не только Карпина, но и, например, Глебова, Мелехина, Ланговича или Уткина, — возникнет вопрос: готовы ли бело-голубые поставить на человека, который будет значить больше самого клуба? Не имиджево, а в спортивном смысле. Это действительно серьезный вопрос, в отличие от темы спартаковского прошлого. Карпин давно уже воспринимается как тренер «Ростова» и сборной, а не как экс-красно-белый.
Но все равно кажется, что в «Динамо» появится еще один иностранец. Сергей Галицкий, например, угадал с Владимиром Ивичем. «Спартак» — с Абаскалем. И когда под рукой нет готового решения, выбор зарубежного тренера понятнее и проще. Потому что их просто больше. Ну и потому, что берешь готовую единицу, где риск только в одном. В адаптации.
Вероятно, «Динамо» ищет сейчас кандидатуру, близкую к типажу Шварца — будь то человеческие качества или футбольная философия. Основные претензии к Йокановичу именно из этой оперы — слишком холоден, слишком отстранен, слишком безразличен.
Есть, конечно, еще одна кандидатура — безусловно, абстрактная, без какой-либо привязки к сегодняшнему дню. Симутенков.
Правая рука Семака в «Зените». Человек с фантастическим опытом — как в качестве игрока, так и в роли ассистента тренеров мирового уровня, работавших в нашей стране. Но есть вопрос — есть ли у Симутенкова амбиции стать главным...
Угадать с тренером — сложный ребус. Особенно когда нет легких решений.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9