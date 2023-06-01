Тренерский ребус «Динамо». Карпин? Иностранец? Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о ситуации в бело-голубом клубе.

«Динамо» сейчас седьмое. «Локомотив» — девятый. Но этот сезон для бело-голубых провальный, а для красно-зеленых — спасенный. Парадокс? Лишь отчасти.

У железнодорожников есть тренер, есть звездные новички, усилившие игру, есть суперсерия — и кажется, есть, оптимизм перед следующим чемпионатом.

У бело-голубых ничего этого нет. Притом что в год столетия клуб вывел свои имиджевые и маркетинговые показатели на приличную высоту. Так бывает — клуб есть, а команды нет. Хотя чаще случается наоборот.

А еще у «Динамо» есть дедлайн, озвученный руководством. По поводу назначения нового главного тренера.

Часики тикают. Работа идет. Но кого ни спроси из футбольного мира, кого ждать, — разводят руками.

Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появлялся на горизонте Марко Николич. Ходили разговоры про Марцела Личку. И все оказалось мимо — серб уехал на заработки на Ближний Восток, а чех пообещал боссам «Оренбурга», что останется. Потому что там ему комфортно, понятно, ну и потому что там есть огромный запас прочности, созданный им же самим.

Я пытаюсь поставить себя на место динамовских менеджеров, отвечающих за выбор, — и хочется им посочувствовать. Потому что с Сандро Шварцем вроде бы получилось, но концовка того сезона вышла совсем смазанной. А со Славишей Йокановичем не получилось совсем. И сейчас надо кого-то назначать — клубу с таким солидным бюджетом, амбициями, громкими голосами ветеранов, принимающих в штыки каждого иностранца.

Сложное дело. Особенно когда нет никого из своих под рукой. Не то чтобы уже полностью готовых, но способных при поддержке и правильном взаимодействии с руководством дать результат.

Павел Алпатов малоопытен. Кирилл Новиков попробовал, и поначалу шло неплохо, но дать результат в первом же полноценном чемпионате не удалось. Валерий Газзаев не в деле с 2010 года, Сергей Силкин — с 2012-го, Андрей Кобелев — с 2016-го. Александр Бородюк больше ассоциируется с «Торпедо» — да и наличие Желько Бувача вряд ли подразумевает взгляд в сторону легенд бело-голубых прошлых лет.

К тому же время слишком ускорилось. Тренерский рейтинг стал крайне подвижен: много говорилось же, что «Динамо» после Шварца готово выбрать кого-то одного из троих — Николича, Валерия Карпина, Игоря Осинькина. Но большой вопрос, насколько в сегодняшнем дне специалист из «Крыльев» окажется для клуба той самой кандидатурой.

Игорь Осинькин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вопрос ведь стоит простой — чего хотят в «Динамо»? Какие задачи поставят перед новым главным: развивать молодежь, бороться за медали или что-то еще? Мы ведь и столько слышали, и понимаем, что у нынешних бело-голубых цели простые — соответствовать традициям, амбициям, работе клуба в целом и бюджету. Но ведь даже Шварц ни в одном интервью не признал, что ему вменялось попасть в тройку, немец уводил разговор в нечто абстрактное вроде «каждый новый день быть лучше самих себя вчерашних».

Наверняка уже есть четкие задачи, KPI для сменщика Йокановича, возможно, даже кандидатура — нам пока неведомая. Явил же «Спартак» миру Гильермо Абаскаля буквально из неоткуда — никто из инсайдеров не произносил заранее эту фамилию. Может быть, и «Динамо» точно так же сейчас согласовывает последние запятые в контракте неизвестного нам пока итальянца, испанца, португальца или аргентинца.

Российский же рынок для «Динамо» предельно сузился. Кандидатов, способных дать результат гарантированно, не так много. И все они трудоустроены. «Зенит» вырастил Сергея Семака, подводя его к назначению планово и сразу же вернув, как только на горизонте появился другой топ-клуб, готовый забрать экс-капитана сборной России из «Уфы». Владимир Федотов мог оказаться у бело-голубых, но ЦСКА оказался самым расторопным, когда стало ясно, что тренер покидает «Сочи». Михаила Галактионова «Локомотив» уводил из Нижнего Новгорода долго и настойчиво. Карпин получил в «Ростове» не только безграничную тренерскую власть, но и по-настоящему партнерские отношения с президентом и спортивным директором, их взаимодействие для РПЛ — эталонное.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Наверное, в этом списке Карпин единственный, кого «Динамо» теоретически может получить. «Наверное» потому, что он уже уходил в сборную и вскоре вернулся в «Ростов» вытаскивать его из намечавшейся пропасти. А это для Валерия намного больше, чем команда и город. Но даже если представить такую возможность и то, что москвичи в состоянии выкупить не только Карпина, но и, например, Глебова, Мелехина, Ланговича или Уткина, — возникнет вопрос: готовы ли бело-голубые поставить на человека, который будет значить больше самого клуба? Не имиджево, а в спортивном смысле. Это действительно серьезный вопрос, в отличие от темы спартаковского прошлого. Карпин давно уже воспринимается как тренер «Ростова» и сборной, а не как экс-красно-белый.

Но все равно кажется, что в «Динамо» появится еще один иностранец. Сергей Галицкий, например, угадал с Владимиром Ивичем. «Спартак» — с Абаскалем. И когда под рукой нет готового решения, выбор зарубежного тренера понятнее и проще. Потому что их просто больше. Ну и потому, что берешь готовую единицу, где риск только в одном. В адаптации.

Вероятно, «Динамо» ищет сейчас кандидатуру, близкую к типажу Шварца — будь то человеческие качества или футбольная философия. Основные претензии к Йокановичу именно из этой оперы — слишком холоден, слишком отстранен, слишком безразличен.

Есть, конечно, еще одна кандидатура — безусловно, абстрактная, без какой-либо привязки к сегодняшнему дню. Симутенков.

Правая рука Семака в «Зените». Человек с фантастическим опытом — как в качестве игрока, так и в роли ассистента тренеров мирового уровня, работавших в нашей стране. Но есть вопрос — есть ли у Симутенкова амбиции стать главным...

Угадать с тренером — сложный ребус. Особенно когда нет легких решений.

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