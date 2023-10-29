Абаскаль гордится «Спартаком». Можно уточнить, чем именно? Мнение Егорова
— Качество газона сильно сказалось, я считаю. Сыграло решающую роль, — так сказал Наиль Умяров.
— На таком поле нельзя было играть в футбол, — так сказал Гильермо Абаскаль.
И так сказал «Спартак», объясняя 0:2 в Воронеже.
В остальном же было привычное: «доволен, горжусь своей командой, работой, были моменты...»
Абаскаль горд — это радует. Только можно уточнить чем?
Тем, что его «Спартак» не создал за игру ни одного момента? И только давайте не считать за голевые шансы пару ударов Дуарте после штрафных и угловых.
Тем, что «Факел» владел мячом, комбинировал и доминировал? Помимо двух мячей были вскрывающие передачи, опасные прострелы, шансы в позиционных и встречных атаках, штанги и сейвы Максименко. Более того, сто лет назад списанный из «Спартака» и измученный травмами защитник Брызгалов имел больше моментов, чем все дорогие товарищи из красно-белых.
Тем, может, что Абаскаль оделся моднее Ташуева? Тут да, безусловно — чистая победа, а в остальном — грязное поражение.
Грязно, потому что слова тренера, игроки которого стоят в 9 раз дороже, после проигрыша касаются исключительно качества покрытия — это выглядит как дешевое и грязное оправдание. Ведь мячи после ударов «Спартака» разве застревали у пустого створа? Разве игроки промахивались из убойных позиций из-за ям и кочек? Разве защитники ошибались, увязнув в болоте?
Нет. «Спартак» не забивал просто потому, что в идейной импотенции не понимал, как дойти до чужих ворот, а «Факел», напротив, повел два-ноль, потому что играл в футбол намного лучше. Не боролся, не ковался, не грубил, а играл. Чувствуете несоответствие? Бедняки с пенсионером Ташуевым играли, а богатые с модным европейским кудесником — жаловались. Так, значит, этим горд Абаскаль? Для этого он работает?
Впрочем, для чего Гильермо работает — и так ясно. «Спартак» для него — русское поле экспериментов. Учиться на большом клубе и на нем же хорошо зарабатывать — бесценно. А для всего остального — есть плохая трава, поздние завтраки и ранние желтые карточки. Стыд да и только.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
8
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1