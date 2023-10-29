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Сегодня, 09:15

Абаскаль гордится «Спартаком». Можно уточнить, чем именно? Мнение Егорова

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Красно-белые проиграли в Воронеже.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:0
Спартак

— Качество газона сильно сказалось, я считаю. Сыграло решающую роль, — так сказал Наиль Умяров.

— На таком поле нельзя было играть в футбол, — так сказал Гильермо Абаскаль.

И так сказал «Спартак», объясняя 0:2 в Воронеже.

В остальном же было привычное: «доволен, горжусь своей командой, работой, были моменты...»

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» по делу проиграл на «болоте» в Воронеже. Но это не повод увольнять Абаскаля

Абаскаль горд — это радует. Только можно уточнить чем?

Тем, что его «Спартак» не создал за игру ни одного момента? И только давайте не считать за голевые шансы пару ударов Дуарте после штрафных и угловых.

Тем, что «Факел» владел мячом, комбинировал и доминировал? Помимо двух мячей были вскрывающие передачи, опасные прострелы, шансы в позиционных и встречных атаках, штанги и сейвы Максименко. Более того, сто лет назад списанный из «Спартака» и измученный травмами защитник Брызгалов имел больше моментов, чем все дорогие товарищи из красно-белых.

Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тем, может, что Абаскаль оделся моднее Ташуева? Тут да, безусловно — чистая победа, а в остальном — грязное поражение.

Грязно, потому что слова тренера, игроки которого стоят в 9 раз дороже, после проигрыша касаются исключительно качества покрытия — это выглядит как дешевое и грязное оправдание. Ведь мячи после ударов «Спартака» разве застревали у пустого створа? Разве игроки промахивались из убойных позиций из-за ям и кочек? Разве защитники ошибались, увязнув в болоте?

Сергей Ташуев. «Спартак» — красная тряпка. Мы должны быть хищниками, которые ее разрывают!" Абаскаль и Ташуев — о победе «Факела»

Нет. «Спартак» не забивал просто потому, что в идейной импотенции не понимал, как дойти до чужих ворот, а «Факел», напротив, повел два-ноль, потому что играл в футбол намного лучше. Не боролся, не ковался, не грубил, а играл. Чувствуете несоответствие? Бедняки с пенсионером Ташуевым играли, а богатые с модным европейским кудесником — жаловались. Так, значит, этим горд Абаскаль? Для этого он работает?

Впрочем, для чего Гильермо работает — и так ясно. «Спартак» для него — русское поле экспериментов. Учиться на большом клубе и на нем же хорошо зарабатывать — бесценно. А для всего остального — есть плохая трава, поздние завтраки и ранние желтые карточки. Стыд да и только.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
8
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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