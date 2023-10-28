«Зенит» выстрадал победу над «Ахматом». И потерял Клаудиньо?
Традиционно тяжело
Матчи с «Ахматом» для «Зенита» — всегда испытание. Понятно, что в Грозном играть трудно, но сине-бело-голубые растеряли немало очков и в домашних встречах с чеченской командой. Чего стоит феноменальный сольный гол Аилтона на «Петровском» в 2012 году! Или прошлогоднее шокирующее поражение петербургской команды, после которого она перестала быть неуязвимой.
И сейчас от встречи с «Ахматом» «Зенит» не ждал ничего хорошего. Даже Сергей Семак накануне подчеркивал, как трудно его команде даются игры с грозненцами. Да, к матчу с сине-бело-голубыми они подобрались с серией из пяти матчей без побед в РПЛ, но это совсем ничего не значило.
Изидор и Караваев — вне заявки
Семак обошелся без перестановок в составе. Кержаков уже полностью выздоровел, но в основе продолжает выходить Адамов, а это показательно. Кроме того, из-за небольших проблем со здоровьем в заявку не попали Изидор, Караваев и Васютин. Эракович окончательно закрепляется в роли правого защитника.
А Мирослав Ромащенко к битве с чемпионами многое поменял — в частности, он вернул в основу и Шелию, и Конате, и Олейникова. Визуально стартовый состав выглядел даже более атакующим, чем тот, что выходил на игру с «Ростовом». Гости еще и подготовили особый план под прессинг: Тимофеев постоянно выдвигался вперед, не давая Барриосу беспрепятственно разыграть мяч при начале атак.
Гол Конате
Именно неудобства, созданные гостями у чужой штрафной, повлияли на заглохнувшую в начале матча невскую атаку. «Зенит» часто вынужденно выбирался из обороны длинными передачами, а это, как известно, совсем не похоже на почерк команды Семака. Из-за подобных действий сине-бело-голубые часто теряли мяч, а до 25-й минуты не могли нанести ни одного удара по воротам.
Более того, «Зенит» еще и первым пропустил. Гол получился во всех отношениях странный — оборона и голкипер сине-бело-голубых коллективно ошиблись, а Конате промчался 50 метров, раскидал всех и забил в пустые ворота. Показательно, что по ходу спурта форварда излишне аккуратно сыграл Родригао — вероятно, бразилец побоялся вновь травмироваться, поэтому не пошел в жесткий стык с фолом, который спас бы «Зенит».
Десятый гол Кассьерры
Снова сине-бело-голубые столкнулись с проблемами в матче с «Ахматом», но они хотя бы были решаемыми. Год назад, напомню, «Зенит» пропустил от грозненцев два мяча уже к 8-й минуте и так и не ушел от поражения.
На этот раз хозяева быстро собрались и забили — Сергеев вонзил трудовой мяч, а после даже не стал толком праздновать. Как оказалось, накануне умер первый тренер форварда «Зенита» Владимир Голубинский. Ему Иван и посвятил гол.
Не прошло и пяти минут, как команда Семака вышла вперед — на этот раз уже сам Сергеев сделал классную передачу на Мантуана, а тот ассистировал Кассьерре. В прошлом матче гол колумбийца отменили, но сейчас все было по правилам — лучший бомбардир РПЛ забил десятый мяч в сезоне.
Травма Клаудиньо
«Зенит» еще по ходу первого тайма подправил схему выхода из обороны — Клаудиньо стал опускаться глубже к Барриосу. И это помогло: сине-бело-голубые снова выходили из обороны с помощью коротких передач, однако после перерыва возникли другие проблемы.
«Ахмат» начал второй тайм с опасных ударов Ильина и Харина, а «Зенит» действовал на удивление пассивно. Нельзя сказать, что сине-бело-голубые откатили линию обороны назад, но в атаке стало очень тухло. Грозненцам, правда, тоже заметно не хватало конкретики впереди, так что зрелищность игры рухнула. И это удивительно: счет был 2:1, а не 5:0.
Сложилось впечатление, будто «Зенит» очень сильно боялся пропустить, а «Ахмат» не знал, как действовать впереди даже с такой насыщенной атакой. В итоге инертный во второй половине матча чемпион едва не забил третий — Кассьерра попал в штангу, а позже Мостовой с Венделом упустили по неплохому моменту.
Сине-бело-голубые все-таки дотянули встречу до победы, но она далась им непросто. По ходу второго тайма Клаудиньо получил болезненный удар по ногам и досрочно покинул поле. Бразилец даже не смог сдержать эмоции на скамейке запасных — ему более чем надоело постоянно получать по ногам или по лицу от соперников. Причем часто — безнаказанно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1