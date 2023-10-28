«Зенит» выстрадал победу над «Ахматом». И потерял Клаудиньо?

Чемпионы России набрали тяжелые три очка.

Традиционно тяжело

Матчи с «Ахматом» для «Зенита» — всегда испытание. Понятно, что в Грозном играть трудно, но сине-бело-голубые растеряли немало очков и в домашних встречах с чеченской командой. Чего стоит феноменальный сольный гол Аилтона на «Петровском» в 2012 году! Или прошлогоднее шокирующее поражение петербургской команды, после которого она перестала быть неуязвимой.

И сейчас от встречи с «Ахматом» «Зенит» не ждал ничего хорошего. Даже Сергей Семак накануне подчеркивал, как трудно его команде даются игры с грозненцами. Да, к матчу с сине-бело-голубыми они подобрались с серией из пяти матчей без побед в РПЛ, но это совсем ничего не значило.

Изидор и Караваев — вне заявки

Семак обошелся без перестановок в составе. Кержаков уже полностью выздоровел, но в основе продолжает выходить Адамов, а это показательно. Кроме того, из-за небольших проблем со здоровьем в заявку не попали Изидор, Караваев и Васютин. Эракович окончательно закрепляется в роли правого защитника.

А Мирослав Ромащенко к битве с чемпионами многое поменял — в частности, он вернул в основу и Шелию, и Конате, и Олейникова. Визуально стартовый состав выглядел даже более атакующим, чем тот, что выходил на игру с «Ростовом». Гости еще и подготовили особый план под прессинг: Тимофеев постоянно выдвигался вперед, не давая Барриосу беспрепятственно разыграть мяч при начале атак.

Гол Конате

Именно неудобства, созданные гостями у чужой штрафной, повлияли на заглохнувшую в начале матча невскую атаку. «Зенит» часто вынужденно выбирался из обороны длинными передачами, а это, как известно, совсем не похоже на почерк команды Семака. Из-за подобных действий сине-бело-голубые часто теряли мяч, а до 25-й минуты не могли нанести ни одного удара по воротам.

Более того, «Зенит» еще и первым пропустил. Гол получился во всех отношениях странный — оборона и голкипер сине-бело-голубых коллективно ошиблись, а Конате промчался 50 метров, раскидал всех и забил в пустые ворота. Показательно, что по ходу спурта форварда излишне аккуратно сыграл Родригао — вероятно, бразилец побоялся вновь травмироваться, поэтому не пошел в жесткий стык с фолом, который спас бы «Зенит».

Десятый гол Кассьерры

Снова сине-бело-голубые столкнулись с проблемами в матче с «Ахматом», но они хотя бы были решаемыми. Год назад, напомню, «Зенит» пропустил от грозненцев два мяча уже к 8-й минуте и так и не ушел от поражения.

На этот раз хозяева быстро собрались и забили — Сергеев вонзил трудовой мяч, а после даже не стал толком праздновать. Как оказалось, накануне умер первый тренер форварда «Зенита» Владимир Голубинский. Ему Иван и посвятил гол.

Не прошло и пяти минут, как команда Семака вышла вперед — на этот раз уже сам Сергеев сделал классную передачу на Мантуана, а тот ассистировал Кассьерре. В прошлом матче гол колумбийца отменили, но сейчас все было по правилам — лучший бомбардир РПЛ забил десятый мяч в сезоне.

Травма Клаудиньо

«Зенит» еще по ходу первого тайма подправил схему выхода из обороны — Клаудиньо стал опускаться глубже к Барриосу. И это помогло: сине-бело-голубые снова выходили из обороны с помощью коротких передач, однако после перерыва возникли другие проблемы.

«Ахмат» начал второй тайм с опасных ударов Ильина и Харина, а «Зенит» действовал на удивление пассивно. Нельзя сказать, что сине-бело-голубые откатили линию обороны назад, но в атаке стало очень тухло. Грозненцам, правда, тоже заметно не хватало конкретики впереди, так что зрелищность игры рухнула. И это удивительно: счет был 2:1, а не 5:0.

Сложилось впечатление, будто «Зенит» очень сильно боялся пропустить, а «Ахмат» не знал, как действовать впереди даже с такой насыщенной атакой. В итоге инертный во второй половине матча чемпион едва не забил третий — Кассьерра попал в штангу, а позже Мостовой с Венделом упустили по неплохому моменту.

Сине-бело-голубые все-таки дотянули встречу до победы, но она далась им непросто. По ходу второго тайма Клаудиньо получил болезненный удар по ногам и досрочно покинул поле. Бразилец даже не смог сдержать эмоции на скамейке запасных — ему более чем надоело постоянно получать по ногам или по лицу от соперников. Причем часто — безнаказанно.