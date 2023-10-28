Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

«Зенит» выстрадал победу над «Ахматом». И потерял Клаудиньо?

«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Клаудиньо («Зенит»).
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Чемпионы России набрали тяжелые три очка.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ахмат

Традиционно тяжело

Матчи с «Ахматом» для «Зенита» — всегда испытание. Понятно, что в Грозном играть трудно, но сине-бело-голубые растеряли немало очков и в домашних встречах с чеченской командой. Чего стоит феноменальный сольный гол Аилтона на «Петровском» в 2012 году! Или прошлогоднее шокирующее поражение петербургской команды, после которого она перестала быть неуязвимой.

Матч &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;. «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом». Онлайн-трансляция матча

И сейчас от встречи с «Ахматом» «Зенит» не ждал ничего хорошего. Даже Сергей Семак накануне подчеркивал, как трудно его команде даются игры с грозненцами. Да, к матчу с сине-бело-голубыми они подобрались с серией из пяти матчей без побед в РПЛ, но это совсем ничего не значило.

Изидор и Караваев — вне заявки

Семак обошелся без перестановок в составе. Кержаков уже полностью выздоровел, но в основе продолжает выходить Адамов, а это показательно. Кроме того, из-за небольших проблем со здоровьем в заявку не попали Изидор, Караваев и Васютин. Эракович окончательно закрепляется в роли правого защитника.

А Мирослав Ромащенко к битве с чемпионами многое поменял — в частности, он вернул в основу и Шелию, и Конате, и Олейникова. Визуально стартовый состав выглядел даже более атакующим, чем тот, что выходил на игру с «Ростовом». Гости еще и подготовили особый план под прессинг: Тимофеев постоянно выдвигался вперед, не давая Барриосу беспрепятственно разыграть мяч при начале атак.

Гол Конате

Именно неудобства, созданные гостями у чужой штрафной, повлияли на заглохнувшую в начале матча невскую атаку. «Зенит» часто вынужденно выбирался из обороны длинными передачами, а это, как известно, совсем не похоже на почерк команды Семака. Из-за подобных действий сине-бело-голубые часто теряли мяч, а до 25-й минуты не могли нанести ни одного удара по воротам.

Более того, «Зенит» еще и первым пропустил. Гол получился во всех отношениях странный — оборона и голкипер сине-бело-голубых коллективно ошиблись, а Конате промчался 50 метров, раскидал всех и забил в пустые ворота. Показательно, что по ходу спурта форварда излишне аккуратно сыграл Родригао — вероятно, бразилец побоялся вновь травмироваться, поэтому не пошел в жесткий стык с фолом, который спас бы «Зенит».

Десятый гол Кассьерры

Снова сине-бело-голубые столкнулись с проблемами в матче с «Ахматом», но они хотя бы были решаемыми. Год назад, напомню, «Зенит» пропустил от грозненцев два мяча уже к 8-й минуте и так и не ушел от поражения.

На этот раз хозяева быстро собрались и забили — Сергеев вонзил трудовой мяч, а после даже не стал толком праздновать. Как оказалось, накануне умер первый тренер форварда «Зенита» Владимир Голубинский. Ему Иван и посвятил гол.

Не прошло и пяти минут, как команда Семака вышла вперед — на этот раз уже сам Сергеев сделал классную передачу на Мантуана, а тот ассистировал Кассьерре. В прошлом матче гол колумбийца отменили, но сейчас все было по правилам — лучший бомбардир РПЛ забил десятый мяч в сезоне.

Травма Клаудиньо

«Зенит» еще по ходу первого тайма подправил схему выхода из обороны — Клаудиньо стал опускаться глубже к Барриосу. И это помогло: сине-бело-голубые снова выходили из обороны с помощью коротких передач, однако после перерыва возникли другие проблемы.

«Ахмат» начал второй тайм с опасных ударов Ильина и Харина, а «Зенит» действовал на удивление пассивно. Нельзя сказать, что сине-бело-голубые откатили линию обороны назад, но в атаке стало очень тухло. Грозненцам, правда, тоже заметно не хватало конкретики впереди, так что зрелищность игры рухнула. И это удивительно: счет был 2:1, а не 5:0.

Сложилось впечатление, будто «Зенит» очень сильно боялся пропустить, а «Ахмат» не знал, как действовать впереди даже с такой насыщенной атакой. В итоге инертный во второй половине матча чемпион едва не забил третий — Кассьерра попал в штангу, а позже Мостовой с Венделом упустили по неплохому моменту.

Сине-бело-голубые все-таки дотянули встречу до победы, но она далась им непросто. По ходу второго тайма Клаудиньо получил болезненный удар по ногам и досрочно покинул поле. Бразилец даже не смог сдержать эмоции на скамейке запасных — ему более чем надоело постоянно получать по ногам или по лицу от соперников. Причем часто — безнаказанно.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
5
11
Читайте также
Хоккеисты «Сибири» приехали на матч с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы»
Соловьев: «Текущий статус отношений РФС и УЕФА — в диалоге»
В России запланировали освободить медработников от немедицинских функций
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Купянском
МИД Израиля заявил об отзыве своих диппредставителей из Турции после слов Эрдогана
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Экс-президент ОКР Жуков: «Еще вопрос, что было хуже — поле в Воронеже или игра «Спартака»
Деограсия: «Первый тайм сыграли не очень хорошо, это моя вина»
Полузащитник «Урала» Дмитриев пропустит матч с «Динамо» из-за смерти мамы
«Зенит» — «Ахмат»: видео голов
«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче РПЛ
«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом». Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самый атмосферный матч осени! «Крылья» потерялись в тумане и упустили победу над «Оренбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости