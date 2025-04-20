Кошмар в матче «Ростова» и «Факела»: Ятимов потерял сознание после падения на голову
Матч 25 тура РПЛ между «Факелом» и «Ростовом» запомнится не столько игрой команд (гости победили со счетом 2:0), сколько травмой голкипера дончан Рустама Ятимова. После неудачного падения вратарь потерял сознание. Его унесли с поля на носилках.
Что произошло
Страшный эпизод произошел во втором тайме при счете 1:0 в пользу гостей. Первый мяч на 30-й минуте забил Егор Голенков.
Изначально ничего не предвещало беды. Один из футболистов «Факела» навесил с правого фланга в штрафную площадь «Ростова». Ятимов в высоком прыжке первым забрал мяч, но при приземлении врезался в защитника Игоря Юрганова, который пытался ворваться в штрафную и не успел вовремя затормозить. В итоге Рустам приземлился на газон головой и потерял сознание. Футболиста сразу же на носилках унесли с поля. Вместо него на 61-й минуте вышел Даниил Одоевский.
К счастью, Ятимов пришел в себя. Тем не менее 26-летнего вратаря на скорой помощи на всякий случай отправили в больницу на обследование. Позже он вернулся на стадион и заявил журналистам, что с ним все в порядке.
В отсутствие основного голкипера «Ростов» не растерялся и уверенно победил — 2:0. Еще один мяч на 77-й минуте забил Константин Кучаев. Таким образом, дончане набрали 36 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» же с 15-ю баллами располагается на последней, 16-й строчке.
Не первое страшное столкновение
Этой весной подобное уже происходило в российском футболе. Совсем недавно, 13 апреля, похожий эпизод случился в матче 28-го тура первой лиги между «Соколом» и «Родиной» (1:2). На 81-й минуте вратарь саратовцев Никита Карабашев и защитник москвичей Георгий Юдинцев врезались друг в друга головами. Оба футболиста потеряли сознание и были увезены в больницу на скорой помощи.
К счастью, серьезных повреждений они не получили и через неделю покинули медучреждение. Правда, Кабышева после выписки направили в отделение челюстно-лицевой хирургии.
Чуть ранее, 12 апреля, жуткий инцидент произошел в чемпионате Италии в матче 32-го тура между «Удинезе» и «Миланом» (0:4). Голкипер гостей Мик Меньян и его одноклубник Алехандро Хименес также столкнулись головами во время атаки соперника. Француз так и не смог подняться, он покинул поле на носилках. Защитник продолжил матч, но позднее ушел с поля, держась за голову. Позднее в «Милане» сообщили, что травма голкипера оказалась несерьезной.
А самый страшный случай произошел в начале апреля в Перу. 21-летний футболист «Реал Титана» Хелар Гонсалес Альтамирано скончался в результате фола на голкипере во время матча Кубка Перу. На 70-й минуте встречи он попытался сыграть в воздухе и получил удар по голове в столкновении с вратарем соперника.
Футболист упал без сознания и был доставлен в больницу города Мойобамба, где умер через два дня. Причиной смерти стал разрыв артерии головного мозга.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6