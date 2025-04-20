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20 апреля, 17:25

Кошмар в матче «Ростова» и «Факела»: Ятимов потерял сознание после падения на голову

Вратарь «Ростова» Ятимов потерял сознание после падения на голову в матче с «Факелом»
Екатерина Зобова
Заместитель шефа отдела информации
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Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов
Рустама Ятимова унесли на носилках в матче «Факел» — «Ростов».
Фото «СЭ», скриншот из трансляции
Голкипера унесли с поля на носилках.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:2
Ростов

Матч 25 тура РПЛ между «Факелом» и «Ростовом» запомнится не столько игрой команд (гости победили со счетом 2:0), сколько травмой голкипера дончан Рустама Ятимова. После неудачного падения вратарь потерял сознание. Его унесли с поля на носилках.

Что произошло

Страшный эпизод произошел во втором тайме при счете 1:0 в пользу гостей. Первый мяч на 30-й минуте забил Егор Голенков.

Изначально ничего не предвещало беды. Один из футболистов «Факела» навесил с правого фланга в штрафную площадь «Ростова». Ятимов в высоком прыжке первым забрал мяч, но при приземлении врезался в защитника Игоря Юрганова, который пытался ворваться в штрафную и не успел вовремя затормозить. В итоге Рустам приземлился на газон головой и потерял сознание. Футболиста сразу же на носилках унесли с поля. Вместо него на 61-й минуте вышел Даниил Одоевский.

К счастью, Ятимов пришел в себя. Тем не менее 26-летнего вратаря на скорой помощи на всякий случай отправили в больницу на обследование. Позже он вернулся на стадион и заявил журналистам, что с ним все в порядке.

В отсутствие основного голкипера «Ростов» не растерялся и уверенно победил — 2:0. Еще один мяч на 77-й минуте забил Константин Кучаев. Таким образом, дончане набрали 36 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» же с 15-ю баллами располагается на последней, 16-й строчке.

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Не первое страшное столкновение

Этой весной подобное уже происходило в российском футболе. Совсем недавно, 13 апреля, похожий эпизод случился в матче 28-го тура первой лиги между «Соколом» и «Родиной» (1:2). На 81-й минуте вратарь саратовцев Никита Карабашев и защитник москвичей Георгий Юдинцев врезались друг в друга головами. Оба футболиста потеряли сознание и были увезены в больницу на скорой помощи.

К счастью, серьезных повреждений они не получили и через неделю покинули медучреждение. Правда, Кабышева после выписки направили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Чуть ранее, 12 апреля, жуткий инцидент произошел в чемпионате Италии в матче 32-го тура между «Удинезе» и «Миланом» (0:4). Голкипер гостей Мик Меньян и его одноклубник Алехандро Хименес также столкнулись головами во время атаки соперника. Француз так и не смог подняться, он покинул поле на носилках. Защитник продолжил матч, но позднее ушел с поля, держась за голову. Позднее в «Милане» сообщили, что травма голкипера оказалась несерьезной.

А самый страшный случай произошел в начале апреля в Перу. 21-летний футболист «Реал Титана» Хелар Гонсалес Альтамирано скончался в результате фола на голкипере во время матча Кубка Перу. На 70-й минуте встречи он попытался сыграть в воздухе и получил удар по голове в столкновении с вратарем соперника.

Футболист упал без сознания и был доставлен в больницу города Мойобамба, где умер через два дня. Причиной смерти стал разрыв артерии головного мозга.

ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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