Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:40

Кошмар в серии А: хавбек «Фиорентины» потерял сознание в матче с «Интером». Игра перенесена

Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Екатерина Зобова
Заместитель шефа отдела информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игрока «Фиорентины» Эдоардо Бове уносят с поля на носилках после сердечного приступа.
Фото AFP
Эдуардо Бове стало плохо на 17-й минуте.
Италия. Серия А. 14-й тур
01 дек, 20:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Интер

Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и миланским «Интером» был прерван в первом тайме из-за оказания медицинской помощи 22-летнему полузащитнику «фиалок» Эдоардо Бове. Футболист потерял сознание посреди игры — его экстренно отправили в больницу.

Что произошло

Бове вышел в стартовом составе «Фиорентины» на матч с «Интером», но уже на 17-й минуте встречи напугал зрителей и всех находившихся на поле игроков. Футболист рухнул на газон без сознания и не двигался.

На поле сразу же выбежали врачи обеих команд и начали оказывать итальянцу первую помощь. А вокруг него столпились игроки, закрывая обзор телевизионным камерам. На глазах некоторых из футболистов были слезы.

Затем на носилках Бове донесли до углового флажка, куда подъехала машина скорой помощи. Полузащитника тут же увезли в госпиталь.

Матч перенесен

Главный арбитр матча Даниэле Довери сразу же остановил встречу, отправив команды в подтрибунное помещение. Чуть позже было принято решение перенести встречу на другой день, поскольку и зрители, и футболисты оказались в шоке от случившегося.

Пока нет достоверной информации о состоянии футболиста. Как сообщает источник Sky Sport, итальянец дышит самостоятельно, но все еще «находится в бессознательном состоянии».

Фото AFP

Первый год в «Фиорентине»

22-летний полузащитник является воспитанником «Ромы». Бове уже провел 14 матчей за молодежную сборную Италии, а в «Фиорентину» перешел в 2024 году.

В нынешнем чемпионате Италии Эдоардо успел провести 11 матчей и забить один гол.

«Фиорентина» идет на третьем месте в серии А. У команды 28 очков после 13 туров. Столько же — у «Интера», который пока обходит «фиалок» по дополнительным показателям.

Одноклубник Роналду потерял сознание во&nbsp;время празднования гола. Одноклубник Роналду потерял сознание, празднуя его гол: резко вскочил со скамейки и врезался в крышу

Не первый подобный случай

В последнее время футболисты теряют сознание во время матчей все чаще. Один из самых страшных случаев произошел на чемпионате Европы-2020. У игрока сборной Дании Кристиана Эриксена в матче с Финляндией 12 июня 2021 года остановилось сердце. Как и Бове, он неожиданно рухнул на газон во время игры.

Вовремя оказанная медицинская помощь спасла спортсмену жизнь. Эриксен вернулся на поле и в 2022 году выступил на чемпионате мира в Катаре. Сейчас 32-летний полузащитник отлично себя чувствует и играет за «Манчестер Юнайтед». Правда, выступает он с кардиостимулятором.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
Эдоардо Бове
Читайте также
«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» проведут тысячные матчи в чемпионатах России
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
В ГД предложили снизить количество уроков в школах
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Отец погибшего при атаке дрона на Брянскую область мальчика пытался его спасти
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Популярное видео
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

К чему приведут торги Хвичи и «Наполи» из-за нового контракта?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
2
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
7
 Милан 13 6 4 3 23-14 22
8
 Болонья 13 5 6 2 18-16 21
9
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
11
 Парма 14 3 6 5 20-22 15
12
 Торино 14 4 3 7 16-20 15
13
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
14
 Дженоа 14 3 5 6 13-24 14
15
 Рома 13 3 4 6 14-18 13
16
 Лечче 13 3 3 7 6-21 12
17
 Верона 14 4 0 10 17-33 12
18
 Комо 14 2 5 7 14-26 11
19
 Монца 14 1 7 6 12-17 10
20
 Венеция 14 2 2 10 11-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.11 22:45
Кальяри – Верона
 1 : 0
30.11 17:00
Комо – Монца
 1 : 1
30.11 20:00
Милан – Эмполи
 3 : 0
30.11 22:45
Болонья – Венеция
 3 : 0
1.12 14:30
Удинезе – Дженоа
 0 : 2
1.12 17:00
Парма – Лацио
 3 : 1
1.12 17:00
Торино – Наполи
 0 : 1
1.12 20:00
Фиорентина – Интер
 - : -
1.12 22:45
Лечче – Ювентус
 - : -
2.12 22:45
Рома – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 9
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 9 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 13 1 4
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 6 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости