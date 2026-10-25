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«Уважаемые судьи, может, хватит?» «Факел» взбешен из-за пенальти в матче с «Родиной»

Артем Белинин
Корреспондент
Фото ФК «Факел»
«Просто подарили три очка».
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 15:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:1
Родина

«Факел» потерпел поражение от «Родины» в 12-м туре РПЛ — 0:1. Матч завершился скандалом — единственный гол на 43-й минуте забил Герман Онугха, реализовав спорный пенальти. Воронежцы не скрывают эмоций — и планируют обращаться в ЭСК.

«Это просто смех»

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов эмоционально отреагировал на поражение сразу же.

«Уважаемые судьи, может, хватит? Зачем так делать и прикрываться ЭСК, мы же все видим. Три пенальти дома — и все три... Просто подарили три очка», — написал Кондратов в социальных сетях.

Исполняющий обязанности главного тренера Алексей Ребко тоже отреагировал негативно.

«Это ничейная игра, никакого там не было преимущества у «Родины». Я считаю, что у нас было больше моментов, даже больше подходов и опасностей. Так что не считаю, что это проигрышная игра. Не знаю, что говорить здесь по пенальти, но как по мне, то его не было», — заявил Ребко «Матч ТВ».

Уже на пресс-конференции специалист высказался еще ярче.

«Пенальти... Мне кажется, это просто смех. Вот так вот карьеры и заканчиваются, не начавшись, молодых тренеров. Просто Абросимов решил: «Спокойненько дам точку», — отметил Ребко, добавив, что клуб пойдет в ЭСК.

В пресс-службе «Факела» подтвердили, что клуб подаст жалобу в ЭСК, назвав назначенный пенальти «абсолютно ничем не мотивированным решением». Помимо этого, воронежцы выразили недовольство в социальных сетях: итоговый результат матча сопроводили подписью «Судейским решением», а в традиционном ролике о передаче шлема лучшему игроку показали, как его относят в судейскую комнату.

«Тому, кто сделал результат», — гласит подпись к видео.

Спортивный директор Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» признал — подобные судейские решения дорого обходятся воронежцам.

«В ключевых эпизодах арбитры допускают ошибки, влияющие на результаты «Факела». Мы воспринимаем это слишком болезненно, так как каждое очко для нас на вес золота», — сказал Пименов.

«Это не пенальти»

Напомним, спорный пенальти был назначен в ворота «Факела» в конце первого тайма. Поводом послужило падение Родриго Бекао после единоборства с Дарко Тодоровичем — и на первый взгляд усмотреть нарушение действительно сложно. Однако арбитр Иван Абросимов указал на «точку», ВАР не вмешался в игру.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» раскритиковал решение арбитра.

«Это не пенальти. Арбитр в этом эпизоде мог увидеть, что защитник пытается удерживать нападающего, что какая-то рука существует, но таких задержек в борьбе за верховой мяч в штрафной у нас очень много, и она не являлась той, которая могла помешать нападающему совершить какое-то игровое действие.

Формально, наверное, повод у судьи был, но не нужно быть формалистами. Почему не подсказал ВАР? Наверное, потому что не посчитал это очевидной ошибкой арбитра. Уверен, что подавляющее большинство людей не хотели бы видеть такие пенальти», — заявил Николаев.

После 12 туров «Факел» с шестью очками занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ. «Родина» набрала девять баллов и располагается на 15-й строчке. В следующем туре, 31 октября, воронежцы сыграют в Казани с «Рубином», а москвичи встретятся с «Краснодаром».

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ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
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ЦСКА

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