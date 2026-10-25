Экс-арбитр ФИФА Николаев считает, что арбитру не следовало назначать пенальти в ворота «Факела»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение пенальти в ворота «Факела» в конце первого тайма матча 12-го тура РПЛ против «Родины» (0:1).

«Родина» забила единственный гол с пенальти на 43-й минуте, отличился Герман Онугха. Арбитр Иван Абросимов назначил одиннадцатиметровый после единоборства Родриго Бекао с Дарко Тодоровичем. ВАР Алексей Сухой и АВАР Павел Кукуян не вмешались в эпизод.

«Это не пенальти. Арбитр в этом эпизоде мог увидеть, что защитник пытается удерживать нападающего, что какая-то рука существует, но таких задержек в борьбе за верховой мяч в штрафной у нас очень много, и она не являлась той, которая могла помешать нападающему совершить какое-то игровое действие. Формально, наверное, повод у судьи был, но не нужно быть формалистами. Почему не подсказал ВАР? Наверное, потому что не посчитал это очевидной ошибкой арбитра. Уверен, что подавляющее большинство людей не хотели бы видеть такие пенальти», — сказал Николаев «СЭ».

Ранее спортивный директор «Факела» Руслан Пименов сообщил «СЭ», что воронежский клуб обратится в ЭСК по эпизоду с пенальти.

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