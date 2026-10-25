Где дерби? Начало матча ЦСКА — «Спартак» перенесли из-за проблем с трансляцией

Ждали и футболисты, и зрители.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Главный матч 12-го тура Российской премьер-лиги не начался вовремя. Старт игры между ЦСКА и «Спартаком» задержался на 15 минут из-за проблем с трансляцией.

Что случилось?

Любители футбола наверняка были удивлены, когда включили в 16.00 по московскому времени «Матч ТВ», но вместо стартового свистка арбитра Кирилла Левникова увидели повторяющуюся рекламу.

Зрители стали задавать закономерные вопросы в Telegram-канале РПЛ, где за 10 минут до начала появился пост: «Уф, напряжение зашкаливает, этот матч вот-вот начнется».

Вскоре в соцсетях Премьер-лиги решили объяснить ситуацию в шуточной форме. «Напряжение настолько большое, что даже не выдерживает ТВ-кабель. Начало матча немнооооого задержится», — гласит запись.

Еще 15 минут в студии «Матч.Премьер» эксперты обсуждали предстоящее дерби, а по «Матч ТВ» продолжали показывать рекламные ролики.

Футболисты же вместе с главным арбитром ожидали старт в подтрибунном помещении. В итоге примерно в 16.15 игра началась.

«Урааа, чуть потомились в ожидании, но теперь точно начнем», — появился пост в Telegram-канале РПЛ.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Помешали «Спартаку»?

Пожалуй, главная проблема такой задержки — форма футболистов, которые после разминки продолжали «остывать».

Пресс-служба «Спартака» старту игры очень обрадовалась. «ДААААААА! Пока что не гол. Просто включили трансляцию», — такой пост появился в социальных сетях клуба.

Фото соцсети

Однако старт игры оказался для красно-белых обескураживающим.

После нескольких грубых ошибок на своей половине поля они получили опасную атаку: Александр Максименко справился с ударом полузащитника красно-синих Ивана Олейникова, отбив мяч в поле, после чего Кирилл Глебов успешно сыграл на добивании и открыл счет. Произошло это уже на 40-й секунде.

Игрок «Спартака» Никита Массалыга не стал связывать неудачное начало с задержкой игры. «Причина? Не могу сказать. Выглядело как сильный и быстрый прессинг ЦСКА. Где-то ошиблись, брак был», — сказал он в эфире «Матч ТВ».