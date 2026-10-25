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Где дерби? Начало матча ЦСКА — «Спартак» перенесли из-за проблем с трансляцией

Максим Клементьев
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ждали и футболисты, и зрители.
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Спартак

Главный матч 12-го тура Российской премьер-лиги не начался вовремя. Старт игры между ЦСКА и «Спартаком» задержался на 15 минут из-за проблем с трансляцией.

Что случилось?

Любители футбола наверняка были удивлены, когда включили в 16.00 по московскому времени «Матч ТВ», но вместо стартового свистка арбитра Кирилла Левникова увидели повторяющуюся рекламу.

Зрители стали задавать закономерные вопросы в Telegram-канале РПЛ, где за 10 минут до начала появился пост: «Уф, напряжение зашкаливает, этот матч вот-вот начнется».

Вскоре в соцсетях Премьер-лиги решили объяснить ситуацию в шуточной форме. «Напряжение настолько большое, что даже не выдерживает ТВ-кабель. Начало матча немнооооого задержится», — гласит запись.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция дерби в РПЛ

Еще 15 минут в студии «Матч.Премьер» эксперты обсуждали предстоящее дерби, а по «Матч ТВ» продолжали показывать рекламные ролики.

Футболисты же вместе с главным арбитром ожидали старт в подтрибунном помещении. В итоге примерно в 16.15 игра началась.

«Урааа, чуть потомились в ожидании, но теперь точно начнем», — появился пост в Telegram-канале РПЛ.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Помешали «Спартаку»?

Пожалуй, главная проблема такой задержки — форма футболистов, которые после разминки продолжали «остывать».

Пресс-служба «Спартака» старту игры очень обрадовалась. «ДААААААА! Пока что не гол. Просто включили трансляцию», — такой пост появился в социальных сетях клуба.

Фото соцсети

Однако старт игры оказался для красно-белых обескураживающим.

После нескольких грубых ошибок на своей половине поля они получили опасную атаку: Александр Максименко справился с ударом полузащитника красно-синих Ивана Олейникова, отбив мяч в поле, после чего Кирилл Глебов успешно сыграл на добивании и открыл счет. Произошло это уже на 40-й секунде.

Игрок «Спартака» Никита Массалыга не стал связывать неудачное начало с задержкой игры. «Причина? Не могу сказать. Выглядело как сильный и быстрый прессинг ЦСКА. Где-то ошиблись, брак был», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
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Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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Рубин

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