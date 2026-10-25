Где дерби? Начало матча ЦСКА — «Спартак» перенесли из-за проблем с трансляцией
Главный матч 12-го тура Российской премьер-лиги не начался вовремя. Старт игры между ЦСКА и «Спартаком» задержался на 15 минут из-за проблем с трансляцией.
Что случилось?
Любители футбола наверняка были удивлены, когда включили в 16.00 по московскому времени «Матч ТВ», но вместо стартового свистка арбитра Кирилла Левникова увидели повторяющуюся рекламу.
Зрители стали задавать закономерные вопросы в Telegram-канале РПЛ, где за 10 минут до начала появился пост: «Уф, напряжение зашкаливает, этот матч вот-вот начнется».
Вскоре в соцсетях Премьер-лиги решили объяснить ситуацию в шуточной форме. «Напряжение настолько большое, что даже не выдерживает ТВ-кабель. Начало матча немнооооого задержится», — гласит запись.
Еще 15 минут в студии «Матч.Премьер» эксперты обсуждали предстоящее дерби, а по «Матч ТВ» продолжали показывать рекламные ролики.
Футболисты же вместе с главным арбитром ожидали старт в подтрибунном помещении. В итоге примерно в 16.15 игра началась.
«Урааа, чуть потомились в ожидании, но теперь точно начнем», — появился пост в Telegram-канале РПЛ.
Помешали «Спартаку»?
Пожалуй, главная проблема такой задержки — форма футболистов, которые после разминки продолжали «остывать».
Пресс-служба «Спартака» старту игры очень обрадовалась. «ДААААААА! Пока что не гол. Просто включили трансляцию», — такой пост появился в социальных сетях клуба.
Однако старт игры оказался для красно-белых обескураживающим.
После нескольких грубых ошибок на своей половине поля они получили опасную атаку: Александр Максименко справился с ударом полузащитника красно-синих Ивана Олейникова, отбив мяч в поле, после чего Кирилл Глебов успешно сыграл на добивании и открыл счет. Произошло это уже на 40-й секунде.
Игрок «Спартака» Никита Массалыга не стал связывать неудачное начало с задержкой игры. «Причина? Не могу сказать. Выглядело как сильный и быстрый прессинг ЦСКА. Где-то ошиблись, брак был», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1