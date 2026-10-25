Пименов: «Ошибки арбитров влияют на «Факел», допуск к переговорам судей будет положительным моментом»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу арбитров в матче 12-го тура РПЛ против «Родины» (0:1).



В конце первого тайма нападающий москвичей Герман Онугха реализовал пенальти и забил единственный гол в игре.



— В ключевых эпизодах арбитры допускают ошибки, влияющие на результаты «Факела», — говорит Пименов. — Мы воспринимаем это слишком болезненно, так как каждое очко для нас на вес золота.



— Как считаете, какие-то глобальные изменения в российском судействе возможны?



— Судьи тоже люди, им свойственно ошибаться. И, понятно, что после ошибок к ним всегда пристальное внимание.



— Публикация и допуск к переговорам арбитров исправит ситуацию?



— Наверное, это будет один из положительных моментов.



«Факел» с 6 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.



31 октября команда из Воронежа сыграет с «Рубином» в Казани в 13-м туре РПЛ.



Радченко Кирилл

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