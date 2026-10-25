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Руслан Пименов: комментарий спортивного директора «Факела» о работе судей в матче 12 тура РПЛ против «Родины»

Пименов: «Ошибки арбитров влияют на «Факел», допуск к переговорам судей будет положительным моментом»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу арбитров в матче 12-го тура РПЛ против «Родины» (0:1).

В конце первого тайма нападающий москвичей Герман Онугха реализовал пенальти и забил единственный гол в игре.

— В ключевых эпизодах арбитры допускают ошибки, влияющие на результаты «Факела», — говорит Пименов. — Мы воспринимаем это слишком болезненно, так как каждое очко для нас на вес золота.

— Как считаете, какие-то глобальные изменения в российском судействе возможны?

— Судьи тоже люди, им свойственно ошибаться. И, понятно, что после ошибок к ним всегда пристальное внимание.

— Публикация и допуск к переговорам арбитров исправит ситуацию?

— Наверное, это будет один из положительных моментов.

«Факел» с 6 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

31 октября команда из Воронежа сыграет с «Рубином» в Казани в 13-м туре РПЛ.

Радченко Кирилл

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Руслан Пименов
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ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
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В махачкалинском «Динамо» приняли извинения «Зенита» за предматчевую эпиграмму: «В горах обид на тех, кто повинился, нет»

Экс-арбитр ФИФА Николаев считает, что арбитру не следовало назначать пенальти в ворота «Факела»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
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Максим Глушенков

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 7
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Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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