«Сокрушил моменты «Спартака». Бориско мощно дебютировал за ЦСКА в РПЛ — сделал 10 сейвов и сохранил сухарь

Отличный матч от сменщика Торопа!

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Максим Бориско стал одним из главных героев московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 12-м туре РПЛ. Главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов впервые выпустил 26-летнего голкипера в чемпионате вместо Владислава Торопа и не прогадал — красно-синие победили в дерби со счетом 2:0, а Бориско совершил 10 сейвов и получил награду лучшему игроку матча.

Воспользовался шансом

Вратарская позиция ЦСКА стала одной из главных тем перед дерби. Во всех 11 предыдущих матчах чемпионата армейцев защищал Владислав Тороп. Однако после его результативной ошибки во встрече с московским «Динамо» (1:3) Дмитрий Игдисамов решил дать шанс Максиму Бориско, который перешел из «Балтики» летом и до этого момента выступал за красно-синих только в Кубке России.



«Пришло время и Бориско проявить себя в чемпионате, это решение не далось мне тяжело. Все к этому шло, мы потихоньку подводили его. До этого момента у нас была четкая градация, кто играет в РПЛ, а кто в Кубке, и теперь настал момент для Максима», — объяснил Игдисамов «Матч ТВ» перед началом встречи.

Матч для армейцев начался идеально. Уже на первой минуте Кирилл Глебов открыл счет, а Тамерлан Мусаев вскоре удвоил преимущество хозяев. В первом тайме Бориско практически не приходилось по-настоящему спасать команду.

Но после перерыва все изменилось: «Спартак» заметно прибавил, начал регулярно создавать опасные моменты и заставил голкипера ЦСКА вступать в игру. Особенно напряженной получилась концовка — и Максим блестяще с ней справился. Всего за матч голкипер совершил 10 сейвов, четыре из которых — после ударов из штрафной площади.

Интересно, что Бориско уже в третий раз подряд не пропускает от «Спартака» в РПЛ. В прошлом сезоне в составе «Балтики» он дважды победил красно-белых (3:0 и 1:0). Теперь добавил к этим результатам и сухую победу в составе ЦСКА.

После игры Игдисамов подробно объяснил, почему решил заменить Торопа перед принципиальным противостоянием.

«Как сказал мэтр нашего футбола Олег Романцев: «Тренер должен уметь резать мясо». Все во благо команды. Слава Тороп тоже все понял. Нам нужны были качества Макса в воротах. Выбор пал на него. И он сегодня здорово действовал», — заявил специалист.

При этом он похвалил голкипера не только за отраженные удары, но и за игру на выходах и участие в начале атак.

«Все сложилось отлично»

Сам Бориско после победы признался, что не испытывал особенного волнения перед матчем в составе ЦСКА.

«Все сложилось отлично. Для меня это первое дерби, но я не придавал этому большого значения. Это очень большая, важная игра, и мы в ней победили. Тяжелее было бы, если бы вообще оставался без работы. А так постоянно в тонусе, рабочая атмосфера. Не давали мне долго стоять на месте», — сказал Максим в эфире «Матч ТВ».

Партнеры тоже высоко оценили выступление Бориско. Данил Круговой заявил, что голкипер заслуженно стал игроком матча.

«У соперника были моменты, но, слава богу, внимательно действовали и сыграли на ноль. В конце пришлось тяжело, ножки проседали. Выбрал бы Бориско игроком матча? Сто процентов. Те моменты, которые были у «Спартака», он, по сути, сокрушил и не дал забить», — сказал Круговой «Матч ТВ».

Матвей Лукин добавил: «Макс молодец, вся команда красавцы, бились как львы».

Комплименты Максим получил и от капитана «Спартака» Романа Зобнина. «Бориско — молодец, много ударов отразил. Не зря он играет в ЦСКА. У армейцев два вратаря хорошего уровня», — сказал полузащитник.

ЦСКА набрал 25 очков и расположился на третьей строчке чемпионата. Следующий матч армейцы проведут 29 октября против «Локомотива» в Кубке России, а уже 1 ноября команда Игдисамова сыграет с «Оренбургом» в РПЛ. Пока тренер не объявил, кто займет место в воротах в ближайших встречах.