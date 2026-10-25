Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Вратарь ЦСКА Максим Бориско сыграл на ноль в матче 12-го тура РПЛ со Спартаком: голкипер отбил 10 ударов — реакция футболиста

«Сокрушил моменты «Спартака». Бориско мощно дебютировал за ЦСКА в РПЛ — сделал 10 сейвов и сохранил сухарь

Максим Слекишин
корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Отличный матч от сменщика Торопа!
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Спартак

Максим Бориско стал одним из главных героев московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 12-м туре РПЛ. Главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов впервые выпустил 26-летнего голкипера в чемпионате вместо Владислава Торопа и не прогадал — красно-синие победили в дерби со счетом 2:0, а Бориско совершил 10 сейвов и получил награду лучшему игроку матча.

Воспользовался шансом

Вратарская позиция ЦСКА стала одной из главных тем перед дерби. Во всех 11 предыдущих матчах чемпионата армейцев защищал Владислав Тороп. Однако после его результативной ошибки во встрече с московским «Динамо» (1:3) Дмитрий Игдисамов решил дать шанс Максиму Бориско, который перешел из «Балтики» летом и до этого момента выступал за красно-синих только в Кубке России.

«Пришло время и Бориско проявить себя в чемпионате, это решение не далось мне тяжело. Все к этому шло, мы потихоньку подводили его. До этого момента у нас была четкая градация, кто играет в РПЛ, а кто в Кубке, и теперь настал момент для Максима», — объяснил Игдисамов «Матч ТВ» перед началом встречи.

Матч для армейцев начался идеально. Уже на первой минуте Кирилл Глебов открыл счет, а Тамерлан Мусаев вскоре удвоил преимущество хозяев. В первом тайме Бориско практически не приходилось по-настоящему спасать команду.

Но после перерыва все изменилось: «Спартак» заметно прибавил, начал регулярно создавать опасные моменты и заставил голкипера ЦСКА вступать в игру. Особенно напряженной получилась концовка — и Максим блестяще с ней справился. Всего за матч голкипер совершил 10 сейвов, четыре из которых — после ударов из штрафной площади.

ЦСКА всухую обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ.ЦСКА забил на 34-й секунде, а «Спартак» оказался не готов к дерби. Игдисамов переиграл Карседо

Интересно, что Бориско уже в третий раз подряд не пропускает от «Спартака» в РПЛ. В прошлом сезоне в составе «Балтики» он дважды победил красно-белых (3:0 и 1:0). Теперь добавил к этим результатам и сухую победу в составе ЦСКА.

После игры Игдисамов подробно объяснил, почему решил заменить Торопа перед принципиальным противостоянием.

«Как сказал мэтр нашего футбола Олег Романцев: «Тренер должен уметь резать мясо». Все во благо команды. Слава Тороп тоже все понял. Нам нужны были качества Макса в воротах. Выбор пал на него. И он сегодня здорово действовал», — заявил специалист.

При этом он похвалил голкипера не только за отраженные удары, но и за игру на выходах и участие в начале атак.

«Все сложилось отлично»

Сам Бориско после победы признался, что не испытывал особенного волнения перед матчем в составе ЦСКА.

«Все сложилось отлично. Для меня это первое дерби, но я не придавал этому большого значения. Это очень большая, важная игра, и мы в ней победили. Тяжелее было бы, если бы вообще оставался без работы. А так постоянно в тонусе, рабочая атмосфера. Не давали мне долго стоять на месте», — сказал Максим в эфире «Матч ТВ».

Партнеры тоже высоко оценили выступление Бориско. Данил Круговой заявил, что голкипер заслуженно стал игроком матча.

«У соперника были моменты, но, слава богу, внимательно действовали и сыграли на ноль. В конце пришлось тяжело, ножки проседали. Выбрал бы Бориско игроком матча? Сто процентов. Те моменты, которые были у «Спартака», он, по сути, сокрушил и не дал забить», — сказал Круговой «Матч ТВ».

Валерий Газзаев и&nbsp;полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч с&nbsp;хавбеком &laquo;Спартака&raquo; Данилой Пруцевым.«Бориско — игрок матча. Кисляк — европейский уровень. А Карседо опять перестраховался». Газзаев — о дерби

Матвей Лукин добавил: «Макс молодец, вся команда красавцы, бились как львы».

Комплименты Максим получил и от капитана «Спартака» Романа Зобнина. «Бориско — молодец, много ударов отразил. Не зря он играет в ЦСКА. У армейцев два вратаря хорошего уровня», — сказал полузащитник.

ЦСКА набрал 25 очков и расположился на третьей строчке чемпионата. Следующий матч армейцы проведут 29 октября против «Локомотива» в Кубке России, а уже 1 ноября команда Игдисамова сыграет с «Оренбургом» в РПЛ. Пока тренер не объявил, кто займет место в воротах в ближайших встречах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Максим Бориско
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева
«Это многое значит». Кучеров забрал рекорд бомбардиров «Тампы»
Игдисамов сказал, что «надо уметь резать мясо», а красно-белые сознались в провале. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Игдисамов обратился к футболистам ЦСКА после победы в дерби: «Обыграли спартачей»
«Вопросы неуместны. Мы все прекрасно видели». Евсеев прокомментировал поражение от «Зенита»
Ранний гол, Глебов толкнул судью, жуткая игрушка и «Руки вверх»: моменты дерби ЦСКА — «Спартак»
РПЛ: видео всех голов 12-го тура 25 октября
Все дерби нужно играть, как ЦСКА. Игдисамов, браво!
Мантуан: «Понимал, как важно Аугусто почувствовать уверенность в своих силах, поэтому уступил ему удар с пенальти»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» — лидер РПЛ. Два пенальти с махачкалинским «Динамо» вернули чемпионов России на первое место

Все дерби нужно играть, как ЦСКА. Игдисамов, браво!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости