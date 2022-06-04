Пьяная драка с участием лидера «Зенита». Его приговорили к трем годам тюрьмы
Золотая связка
В середине прошлого века «Зенит» был середняком чемпионата СССР. Но и в ленинградской команде играли яркие футболисты. В конце 1950-х, например, одну из самых заметных связок советской лиги составляла пара Анатолий Дергачев — Станислав Завидонов. На сайте «Зенита» в историческом разделе их дуэт сравнивают с Аршавиным и Кержаковым — тандем был так же любим болельщиками.
Они не были похожи друг на друга: Дергачев был эксцентричным и темпераментным, а Завидонов — молчаливым и застенчивым. Дергачев играл глубже и иногда даже опускался в защиту, а Завидонов действовал ближе к атаке. Дергачев прожил всего 33 года, а Завидонов — 87.
Конечно, на Анатолия повлиял его образ жизни. В книге «Скандалы советской эпохи» упоминается, что Дергачев мог прямо после матчей приехать в гостиницу, напиться там и устроить драку с разбитой посудой. Но в команде ему все прощали — он был одним из лидеров «Зенита», тогда еще скромного клуба, который бережно относился к своим лучшим футболистам и боялся их отпускать в Москву. Однако все изменилось ноябрьским вечером 1960-го.
Избиение инженера
В конце октября закончился чемпионат, в котором «Зенит» занял 15-е место — на тот момент низшее в своей истории. Настроение у футболистов, конечно, было не лучшим, но уже 7 ноября они вместе со всей страной праздновали День Октябрьской революции. Дергачев пригласил к себе домой большую компанию: весь вечер у полузащитника в квартире праздник отмечали видные спортсмены и их девушки. Застолье продолжалось долго — расходиться начали только в два ночи.
Среди гостей были хоккейный тренер Сергей Мельников, а также чемпион мира по стрельбе Николай Пестанов. Они вместе с девушками той ночью одними из первых вышли на улицу и стали ловить такси. Дальше информация из разных источников расходится — либо они пытались влезть в машину, которую вызвали другие люди, либо они остановили такси, в котором уже кто-то сидел. В любом случае Мельникову это не понравилось, он стал в грубой форме требовать от «конкурентов», чтобы они освободили машину. Завязалась драка, Мельникову сильно досталось, а Пестанов побежал обратно к полузащитнику «Зенита» — звать его на помощь.
Разгоряченный Дергачев и другие подвыпившие молодые люди быстро спустились вниз и стали избивать обидчиков Мельникова. Но на этом, скорее всего, все и закончилось бы, если бы рядом случайно не оказался инженер-строитель треста «Оргтехстрой» Евгений Захарьев. Сложно понять, что он там делал в два часа ночи, но именно этот мужчина сыграл ключевую роль. Захарьев бросился разнимать дерущихся, а в ответ получил сам. Позже «Оргтехстрой» направил в Союз спортивных обществ и организаций СССР письмо, в котором было написано: «Дергачев — один из инициаторов зверского избиения нашего товарища по работе, заместителя управляющего трестом тов. Захарьева Евгения Алексеевича. Ему была нанесена тяжелая черепная травма».
Три года тюрьмы
Захарьев два месяца лежал в больнице, но выжил. Участников драки быстро нашли, а инцидент вызвал резонанс, похожий по масштабу на дело Кокорина и Мамаева. Дергачеву припомнили все его выходки, на которые раньше закрывала глаза в том числе милиция. Досталось и «Зениту». Как сообщал летописец «СЭ» Аксель Вартанян, футбольная федерация Ленинграда в то время отчислила из команды и дисквалифицировала двоих из обширного списка нарушавших режим — Александра Степанова и Вячеслава Пикайкина.
Дергачев, разумеется, тоже был отстранен и получил три года тюрьмы. Хотя в суде 23-летний футболист все отрицал и даже жаловался, что сам набил шишку в потасовке. Никто так и не признался, кто ударил Захарьева, но реальные сроки получили многие участники драки.
Ранняя смерть
Хавбек отсидел полтора года. В мае 1962 года он был освобожден досрочно за примерное поведение. Почти сразу же Федерация футбола Ленинграда постановила: «Поддержать ходатайство, снять дисквалификацию с Дергачева и разрешить играть за «Зенит». Просить ЦС Совета спортобщества утвердить настоящее решение».
Как и Кокорин с Мамаевым, Дергачев не сразу возобновил карьеру. Два с половиной месяца он набирал форму и в конце июля сыграл первый матч после возвращения в «Зенит». В команду влился быстро: постоянно играл во второй половине сезона-1962, да и в следующих четырех сезонах был одним из основных футболистов. Завидонов, кстати, все это время играл и забивал за ленинградскую команду, но после возвращения Дергачева их связка утратила лоск. Анатолий вообще стал больше действовать в обороне.
По завершении сезона-1966 29-летний хавбек уехал из Ленинграда. Сначала отправился в Уфу, потом в Красный Луч (Украинская ССР), а закончил в «Энергетике» из Джамбула (ныне «Тараз»). Всего через полтора года после завершения карьеры и возвращения в Ленинград, в 1971-м, Дергачева не стало. Неизвестно, от чего конкретно он умер — в открытых источниках гуляет информация, что и тут причиной стал алкоголь.
Ему было всего 33. Его партнер по связке Станислав Завидонов дожил до 87 — он умер совсем недавно, в декабре 2021-го.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0