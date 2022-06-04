Пьяная драка с участием лидера «Зенита». Его приговорили к трем годам тюрьмы

История Анатолия Дергачева, который провел славную карьеру, но ушел из жизни в 33 года.

Золотая связка

В середине прошлого века «Зенит» был середняком чемпионата СССР. Но и в ленинградской команде играли яркие футболисты. В конце 1950-х, например, одну из самых заметных связок советской лиги составляла пара Анатолий Дергачев — Станислав Завидонов. На сайте «Зенита» в историческом разделе их дуэт сравнивают с Аршавиным и Кержаковым — тандем был так же любим болельщиками.

Они не были похожи друг на друга: Дергачев был эксцентричным и темпераментным, а Завидонов — молчаливым и застенчивым. Дергачев играл глубже и иногда даже опускался в защиту, а Завидонов действовал ближе к атаке. Дергачев прожил всего 33 года, а Завидонов — 87.

Конечно, на Анатолия повлиял его образ жизни. В книге «Скандалы советской эпохи» упоминается, что Дергачев мог прямо после матчей приехать в гостиницу, напиться там и устроить драку с разбитой посудой. Но в команде ему все прощали — он был одним из лидеров «Зенита», тогда еще скромного клуба, который бережно относился к своим лучшим футболистам и боялся их отпускать в Москву. Однако все изменилось ноябрьским вечером 1960-го.

Анатолий Дергачев (слева). Фото ФК «Зенит»

Избиение инженера

В конце октября закончился чемпионат, в котором «Зенит» занял 15-е место — на тот момент низшее в своей истории. Настроение у футболистов, конечно, было не лучшим, но уже 7 ноября они вместе со всей страной праздновали День Октябрьской революции. Дергачев пригласил к себе домой большую компанию: весь вечер у полузащитника в квартире праздник отмечали видные спортсмены и их девушки. Застолье продолжалось долго — расходиться начали только в два ночи.

Среди гостей были хоккейный тренер Сергей Мельников, а также чемпион мира по стрельбе Николай Пестанов. Они вместе с девушками той ночью одними из первых вышли на улицу и стали ловить такси. Дальше информация из разных источников расходится — либо они пытались влезть в машину, которую вызвали другие люди, либо они остановили такси, в котором уже кто-то сидел. В любом случае Мельникову это не понравилось, он стал в грубой форме требовать от «конкурентов», чтобы они освободили машину. Завязалась драка, Мельникову сильно досталось, а Пестанов побежал обратно к полузащитнику «Зенита» — звать его на помощь.

Разгоряченный Дергачев и другие подвыпившие молодые люди быстро спустились вниз и стали избивать обидчиков Мельникова. Но на этом, скорее всего, все и закончилось бы, если бы рядом случайно не оказался инженер-строитель треста «Оргтехстрой» Евгений Захарьев. Сложно понять, что он там делал в два часа ночи, но именно этот мужчина сыграл ключевую роль. Захарьев бросился разнимать дерущихся, а в ответ получил сам. Позже «Оргтехстрой» направил в Союз спортивных обществ и организаций СССР письмо, в котором было написано: «Дергачев — один из инициаторов зверского избиения нашего товарища по работе, заместителя управляющего трестом тов. Захарьева Евгения Алексеевича. Ему была нанесена тяжелая черепная травма».

Анатолий Дергачев (справа). Фото ФК «Зенит»

Три года тюрьмы

Захарьев два месяца лежал в больнице, но выжил. Участников драки быстро нашли, а инцидент вызвал резонанс, похожий по масштабу на дело Кокорина и Мамаева. Дергачеву припомнили все его выходки, на которые раньше закрывала глаза в том числе милиция. Досталось и «Зениту». Как сообщал летописец «СЭ» Аксель Вартанян, футбольная федерация Ленинграда в то время отчислила из команды и дисквалифицировала двоих из обширного списка нарушавших режим — Александра Степанова и Вячеслава Пикайкина.

Дергачев, разумеется, тоже был отстранен и получил три года тюрьмы. Хотя в суде 23-летний футболист все отрицал и даже жаловался, что сам набил шишку в потасовке. Никто так и не признался, кто ударил Захарьева, но реальные сроки получили многие участники драки.

Ранняя смерть

Хавбек отсидел полтора года. В мае 1962 года он был освобожден досрочно за примерное поведение. Почти сразу же Федерация футбола Ленинграда постановила: «Поддержать ходатайство, снять дисквалификацию с Дергачева и разрешить играть за «Зенит». Просить ЦС Совета спортобщества утвердить настоящее решение».

Как и Кокорин с Мамаевым, Дергачев не сразу возобновил карьеру. Два с половиной месяца он набирал форму и в конце июля сыграл первый матч после возвращения в «Зенит». В команду влился быстро: постоянно играл во второй половине сезона-1962, да и в следующих четырех сезонах был одним из основных футболистов. Завидонов, кстати, все это время играл и забивал за ленинградскую команду, но после возвращения Дергачева их связка утратила лоск. Анатолий вообще стал больше действовать в обороне.

По завершении сезона-1966 29-летний хавбек уехал из Ленинграда. Сначала отправился в Уфу, потом в Красный Луч (Украинская ССР), а закончил в «Энергетике» из Джамбула (ныне «Тараз»). Всего через полтора года после завершения карьеры и возвращения в Ленинград, в 1971-м, Дергачева не стало. Неизвестно, от чего конкретно он умер — в открытых источниках гуляет информация, что и тут причиной стал алкоголь.

Ему было всего 33. Его партнер по связке Станислав Завидонов дожил до 87 — он умер совсем недавно, в декабре 2021-го.