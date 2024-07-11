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«Барселона» не продает Ямаля, «Краснодар» подпишет Диего Косту из «Сан-Паулу», Соболев остается в «Спартаке»?

«Барселона» отказалась продавать Ямаля, «Краснодар» подпишет Диего Косту
Дмитрий Волков
основатель визового агентства
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Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Диего Коста — в «Краснодаре»

Как сообщает Globo, защитник «Сан-Паулу» Диего Коста перейдет в «Краснодар». По данным источника, «быки» заплатят за 24-летнего игрока 7,5 миллиона евро. Сделка должна быть завершена в ближайшие дни.

Диего Коста с самого начала карьеры выступает за «Сан-Паулу». В нынешнем сезоне он провел за команду 30 матчей и забил один гол.

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Соболева не будет в «Зените»?

По данным издания Legalbet, Александр Соболев не перейдет в «Зенит». Ранее появилась информация о том, что «Спартак» не устроило предложение петербуржцев в размере 8 миллионов евро.

Как утверждает источник, клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего Соболева, и в «Зените» больше не будут рассматривать запросы красно-белых по сумме трансфера.

В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал девять ассистов в 34 матчах.

«Спартак» интересуется Ричардом Риосом

Как сообщает издание Metaratings, «Спартаку» интересен 24-летний полузащитник Ричард Риос. Он играет за «Палмейрас» и сборную Колумбии.

По данным источника, «Палмейрас» не заинтересован в продаже футболиста. Сообщается, что в бразильском клубе планируют сохранить Риоса в команде как минимум до лета 2026 года.

В 2024 году Риос 29 раз появился на поле, сделал 2+1 по системе «гол + пас».

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Алонсо ушел из «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» объявила об уходе защитника Хуниора Алонсо. 31-летний парагваец продолжит карьеру в «Атлетико Минейро».

Алонсо перешел в «Краснодар» зимой 2022 года. В минувшем сезоне футболист провел 29 матчей в РПЛ, отдал три голевые передачи.

Хуниор Алонсо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» подписала Стефановича

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович перешел в «Балтику», сообщают пресс-службы клубов.

Контракт рассчитан до 2026 года. У калининградской команды будет возможность продлить соглашение еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Стефанович забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 27 матчах первой лиги.

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Крицюк — в «Спартаке»?

Бывший вратарь «Зенита» и «Краснодара» Станислав Крицюк может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.

Последним клубом Крицюка был португальский «Жил Висенте», контракт с которым истек летом. Сейчас голкипер находится в статусе свободного агента.

Россиянин пропустил большую часть сезона-2023/24 из-за травмы и не провел ни одного официального матча.

Станислав Крицюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» подписала Мохаммада

Пресс-служба «Балтики» объявила о переходе защитника «Химок» Амира Мохаммада.

28-летний футболист подписал контракт до 31 мая 2025 года с возможностью продления еще на два сезона.

Мохаммад выступал за «Химки» с лета 2023 года. Он провел за подмосковную команду 16 матчей, не отметившись результативными действиями. До этого защитник играл за «КАМАЗ», курский «Авангард», «Красный», «Легион-Динамо», «Анжи» и «Квазар».

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Газинский — в «Краснодаре»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский вернулся в команду, сообщает пресс-служба «быков».

34-летний полузащитник подписал контракт до 30 июня 2025 года. Он будет играть под 18-м номером.

В прошлом сезоне Газинский провел восемь матчей в составе «Урала», голевыми действиями не отметился.

«ПСЖ» зовет Ямаля

«Барселона» отклонила предложение «ПСЖ» по полузащитнику Ламину Ямалю в размере 250 миллионов евро, сообщает EFE. По информации источника, каталонцы отказались даже рассматривать варианты расставания с 16-летним футболистом. Трансфер мог стать самым дорогим в истории футбола.

В минувшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 50 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 10 голевых передач.

На Евро-2024 полузащитник отличился одним голом и тремя результативными передачами в шести матчах за сборную Испании. Он стал самым молодым автором гола в истории Евро и чемпионатов мира.

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль (справа) сравнивает счет в&nbsp;полуфинале Евро-2024 против Франции (2:1). Мы видели миг для истории: Ямаль первым забил на Евро и ЧМ в 16 лет. Подросток перевернул матч, который вывел новую прекрасную Испанию в финал

Угарте — в «МЮ»?

Мануэль Угарте может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Footmercato. По сведениям источника, в последние дни манкунианцы продвинулись в переговорах с «ПСЖ» о трансфере 23-летнего опорника сборной Уругвая. Год назад «ПСЖ» купил его за 60 миллионов евро у «Спортинга».

В сезоне-2023/24 Угарте принял участие в 37 матчах за французский клуб, сделал три голевые передачи.

Чиро Иммобиле.
Фото Global Look Press

Иммобиле — в «Бешикташе»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле перейдет «Бешикташ», сообщает журналист Николо Скира.

Ожидается, что 34-летний итальянец подпишет контракт до лета 2027 года с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

Иммобиле выступал за «Лацио» с 2016 года. На счету форварда 207 голов и 54 результативные передачи в 340 матчах.

В прошлом сезоне Иммобиле забил семь мячей и отдал одну голевую передачу в 31 игре чемпионата Италии.

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Ле Фе — в «Роме»

Пресс-служба «Ромы» объявила о переходе полузащитника «Ренна» Энцо Ле Фе. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил: сумма трансфера составила 23 миллиона евро.

24-летний француз играл за «Ренн» с лета прошлого года. До этого Ле Фе выступал за «Лорьян».

В минувшем сезоне футболист сыграл в 35 матчах, отдал пять голевых передач.

Марин перешел в «Наполи»

«Наполи» объявил о переходе защитника Рафы Марина, защитника «Реала». Контракт 22-летнего игрока рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что в сделку будет включена опция обратного выкупа.

Марин — воспитанник мадридского клуба. В прошедшем сезоне он на правах аренды выступал за «Алавес». Защитник провел 35 матчей за команду, результативными действиями не отметился.

Александр Соболев
Ламин Ямаль
Станислав Крицюк
Юрий Газинский
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Наполи
ФК Спартак (Москва)
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