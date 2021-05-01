Очень тяжелая победа «Рубина» над «Динамо» вдесятером. Казанцы почти в еврокубках

Победили даже без Кварацхелии.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Деспотович, 15 (1:0). Хван Ин Бом, 80 (2:0).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Йевтич (Шатов, 73), Бакаев (Зуев, 54), Макаров (Костюков, 90+1), Самошников, Хван Ин Бом (Мусаев, 90), Абильдгор, Деспотович.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Скопинцев (Нойштедтер, 68), Евгеньев, Фомин, Грулев (Захарян, 60), Моро (Тюкавин, 60), Шиманьски, Нжи (Комличенко, 68), Лесовой.

Предупреждения: Шиманьски, 9. Скопинцев, 35. Хван Ин Бом, 42. Абильдгор, 70. Макаров, 73. Фомин, 89.

Удаление: Самошников, 52.

Судьи: Мешков (Дмитров). Ширяев (Ставрополь), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Волошин (Смоленск). Аверьянов (Москва).

1 мая. Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 9063 зрителя.

Фотосессия Хвичи в ложе

«Рубин» без Кварацхелии и Макарова в проигранном матче с «Краснодаром» в прошлом туре больше мучился, чем играл. Поэтому встреча с «Динамо» вызывала опасения в Казани: Макаров вернулся, но без Хвичи команда Слуцкого выглядит иначе — без креативного грузина в атаке игра складывается куда тяжелее.

Кварацхелия снова наблюдал за игрой партнеров с трибуны из клубной ложи. За полчаса до игры он уже сидел в кресле вместе с японцем Мицуки Сайто и всматривался в поле, где разминались партнеры. Грузин очень переживает, что не может играть из-за травмы в ключевых матчах сезона. Но он выдавливает улыбку, когда к нему для фото подходят болельщики: «Хвича! Привет, дорогой! Можно фото?» Рядом сидят дисквалифицированный Уремович и новичок-японец, но болельщики хотят только селфи с грузином.

Стоит подойти одному болельщику из ложи, как для фото со звездой «Рубина» выстраивается целая очередь. Хвича никому не отказывает и даже поддерживает разговор: «Ты не уйдешь летом?» — «Не-е-е...». Хвича смущается, когда слышит такие вопросы, и неловко пытается ответить. Кажется, он и сам не знает, что будет после сезона. Но грузин еще очень хочет сыграть за «Рубин» в этом сезоне, чтобы уйти красиво и успеть попрощаться с казанцами в домашнем матче с «Ротором» в последнем туре. «Надеюсь, что успею восстановиться», — говорит он.

В стартовые минуты Кварацхелия весь на нервах и несколько раз вскакивает с кресла: «Динамо» откровенно возит «Рубин», не выпуская казанцев со своей половины поля. Лесовой, Фомин и Грулев имели по голевому моменту в первые 15 минут, но внезапно забил «Рубин».

Зотов — теневой герой «Рубина»

В этом сезоне «Рубин» открыл много новых имен, и мы узнали, что Самошников, Макаров, Абильдгор и Йевтич — это не какие-то ноунеймы из ФНЛ и второсортных лиг, а игроки, которые под руководством Слуцкого способны делать результат.

Весной к ним добавился и еще один такой игрок — Георгий Зотов. Слуцкий стал использовать его на правом фланге относительно недавно, вернув в центр защиты Уремовича. И вышло просто отлично.

Зотов — трудяга, который пашет и борется за все мячи, уверенно ведет борьбу. Это не настолько техничный футболист, вроде Самошникова, у него другие сильные качества. В матче с «Динамо» Георгий выглядел чуть ли не лучшим в составе: отдал голевую передачу на Деспотовича, сделал несколько важных перехватов и отборов. В «Рубине» верили в Зотова еще в прошлом году, а сейчас его игра закрыла все вопросы. В 31 год Георгий, кажется, нашел свою команду и тренера.

На слуху обычно знакомые имена: Дюпин стал лучшим игроком встречи, гол забил Деспотович, несколько сольных проходов совершил Макаров, а камеры постоянно выхватывали Хвичу. Но успехи «Рубина» еще и связаны с такими перформансами, как у Зотова сегодня, Костюкова против «Зенита» или Йевтича в предыдущих победных матчах.

Старый добрый прагматичный «Рубин»

Второй матч подряд «Рубин» откровенно играет вторым номером, отдавая владение мячом сопернику. И даже до удаления Самошникова казанцы с трудом выходили на чужую половину поля. В первом круге они чаще пытались играть от себя и даже по-особенному ждали матчи с открытыми командами, которые дают играть в атаку. Но весной перестроились и сегодня играли чуть ли не по лучшим канонам команд Бердыева.

С «Динамо» у «Рубина» лишь два удара в створ из шести, тогда как у «Динамо» — 24 удара и 8 в створ. По xG картина еще более показательная: 0.60 «Рубина» против 1.05 у «Динамо». Казанцы создали моменты буквально из ничего и реализовали оба удара в створ, а команда Шварца растранжирила все, что активно создавала, даже играя почти тайм в большинстве.

«Чтобы прибавить и на контрасте хорошо выглядеть дальше», — отшутился Слуцкий на вопрос о том, почему «Рубин» выглядел слабо в первом тайме. Но так и получилось: после перерыва уже хозяева играли по счету и ждали ошибки «Динамо», получив подарок от Нойштедтера.

До еврокубков в Казани — два шага

«Рубин» укрепил свои позиции на четвертом месте и оторвался от «Динамо» на три очка. В важнейшем матче за еврокубковое место казанцы добились победы, которая по итогам сезона многое определит. ЦСКА и «Сочи» по-прежнему в гонке, но календарь «Рубина» более располагает к высокому месту в таблице: «Арсенал» в гостях и «Ротор» дома. Легко не будет, но это, по крайней мере, не «Краснодар» или «Локомотив», которые в календаре у конкурентов. А «Динамо» и ЦСКА еще предстоит очный матч.

«Рубин» с 49 очками уже показывает свой лучший результат с 2013 года. Тогда команда Бердыева набрала 50 очков и заняла 6-е место в таблице. С тех пор был только успех «Рубина» Билялетдинова, который с 48 очками с 5-го места вышел в Лигу Европы, но после этого — провал за провалом и места в середине таблицы. Поэтому нынешний сезон — настоящая сказка для Казани.

На «Ак Барс Арене» после победы хозяев «Рубину» аплодировали и провожали со стандартными для такого исхода возгласами «Молодцы!». В Казани заждались больших побед, происходящее сейчас с «Рубином» — счастье для города. На протяжении семи лет в «Рубине» постоянно меняли тренеров, игроков, клуб испытывал финансовые проблемы и барахтался в середине таблицы, а не боролся за еврокубковую зону.

«Рубин» Слуцкого вернул зрителей на трибуны и вызывает у казанцев искренний восторг. Сегодня в Казани с трепетом ждут оставшиеся матчи, в которых теперь нельзя проигрывать. Такие желанные еврокубки совсем близко.