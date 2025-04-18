Конкуренты «Зенита» провалились. Никто не готов к чемпионству, кроме Питера?

Константин Алексеев — о золотой гонке.

Уже в следующем туре «Спартак» может обыграть «Акрон», «Краснодар» — «Ахмат», а «Зенит» — уступить «Химкам». В последнее верится меньше всего, но не будем забывать, что в первом круге соперники разошлись миром, а смена Артиги на Адиева может встряхнуть подмосковную команду, если она все же решит свои оргвопросы и выйдет основой. В любом случае возвращение статус-кво, которое было до минувшего тура, возможно. И тогда мы снова наверняка заговорим о неустойчивости нынешнего «Зенита».

Но всерьез анализировать реально только ситуацию на данный момент, а не гипотетическую. Выиграй в воскресенье «быки» у питерцев, мы бы их короновали, поздравляли Галицкого и обсуждали гений Мусаева, создавшего шикарный задел в чемпионской гонке. Но этого не случилось. «Зенит» оказался на голову сильнее. Это не «переобувание», как многие пишут в комментариях на фоне предыдущих комплиментов «быкам» со стороны журналистов и экспертов. Это констатация факта.

Как и констатируем, что один тур резко развернул всю ситуацию в РПЛ. Чуть ли не на 180 градусов. Наверное, у многих последнее ощущение такое: «Спартак» и «Краснодар» все-таки не до конца готовы ментально к борьбе за золото.

«Зенит» долгое время просаживался в плане настроя и самоотдачи, не находил мотивации. Но важен именно финишный рывок, а с его началом у Питера все сложилось идеально.

«Зенит» словно удав заглотил кролика. «Краснодар» не уступил в тяжелейшем равном матче. Питеру не повезло вырвать победу за счет какого-то дурацкого рикошета, который не вытекал бы из логики игры. Будь так, мы бы, наверное, продолжали считать фаворитом гонки «Краснодар».

Но «быки» не выглядели равными на фоне чемпиона. Они ни разу не ударили по воротам «Зенита» во втором тайме, когда обязаны были отыгрываться. Провели худший матч сезона по многим статистическим метрикам. Фактически сдались победителю.

Это, конечно, бьет по самолюбию и уверенности в себе. И никто, кроме «Краснодара», не виноват, что у нас возникло ощущение — ментально команда не готова к борьбе за золото. Клуб Галицкого уже много лет ходит вокруг да около, играет решающие матчи, пробивается в финалы Кубков, но трофеев так пока и не брал. Заслужив репутацию команды, которая про красоту игры, но не про титулы. Встреча в Питере отлично легла в этот тренд — так безропотно отдавать решающие матчи нельзя, если претендуешь на золото.

Похожее можно сказать и о «Спартаке». Красно-белые наконец-то замахнулись на чемпионство, вдохновив болельщиков, но споткнулись на «Динамо». Махачкалинском. Нет, никто не обещал, что будет легко. Но это и есть чемпионский почерк — забирать сложные игры с аутсайдерами. Все же помнят гол Глушакова «Амкару» на 90+1-й минуте в золотом сезоне-2017. Это были похороны.

Против Махачкалы как бы ни случились похороны чемпионских надежд красно-белых. Золотые амбиции несовместимы с выходом на поле против андердога в расслабленном состоянии, что приводит к 0:2 уже к 16-й минуте.

Пабло Солари. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Конкуренты словно сами освобождают дорогу «Зениту» к первому месту. Примерно как в прошлом году.

Но еще раз подчеркнем: это впечатления на данную минуту. Уже в следующем туре все вновь может поменяться. За это и любим футбол.