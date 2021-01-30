В чемпионате России все чаще дебютируют футболисты по имени Даниил, Данил или Данила. Это совсем не случайно.

В декабре 1997 года состоялась премьера фильма Алексея Балабанова «Брат» — о молодом человеке по имени Данила Багров (Сергей Бодров — младший), который заново пытается научиться жить по возвращении с чеченской войны. Кинолента быстро обрела популярность в России, и в 2000 году вышло не менее успешное продолжение — «Брат-2». Обе части истории о демобилизованном из армии парне стали культовыми, и до сих пор фильмы регулярно пересматривают, саундтреки постоянно переслушивают, а фразы из них используют в обычных разговорах.

Нет сомнений, что в честь Данилы Багрова на рубеже веков люди называли сыновей. Можно даже не делать масштабное исследование по всей стране — достаточно изучить заявки клубов российской премьер-лиги на сезон-2020/21. Те, кто рождались в то время, уже выросли и играют если не в чемпионате, то в молодежном первенстве или за вторые команды.

Мы изучили заявки клубов РПЛ и даже не удивились — в них 11 футболистов по имени Данила, 15 по имени Данил и еще 27 Даниилов. Всего — 53! Интересно, что хотя бы один Даня есть в каждом клубе премьер-лиги, не считая одного — «Ахмата». Отметим и то, что больше всего Дань — в «Зените» (9). Санкт-Петербург — город, в котором разворачиваются основные события первого «Брата».

Каждый из полсотни Данилов, Данил и Даниилов родился после выхода первой части, то есть в 1998 году и позже. Единственное исключение — полузащитник «Динамо» Даниил Фомин (март 1997-го), так что его имя к герою Сергея Бодрова отношения не имеет.

53 — огромное число для вариаций одного имени, но еще более значительным становится контраст, если взглянуть на список всех футболистов, когда-либо игравших в чемпионатах России. Из них в 1997 году и ранее родились только уже упомянутый Фомин, а также: Даниил Гриднев (38 матчей, «Крылья Советов», «Спартак-Нальчик»), Даниил Большунов (10 матчей, «Томь»), Данила Буранов (2 матча, «Арсенал»), Данил Кленкин (3 матча, «Тамбов»), Данила Ящук (1 матч, «Зенит»).

Очевидно, что в ближайшие несколько сезонов имя Даня будет звучать во время матчей гораздо чаще, чем раньше. Ниже — полный список футболистов-тезок культового персонажа, заявленных в РПЛ.