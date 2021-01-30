Гибридная схема, топовый Хендрикс, свободный Крал. Как «Спартак» обыграл «Пахтакор»

Тактические выводы по товарищескому матчу, в котором красно-белые победили узбекский клуб

«Пахтакор» (Узбекистан) — «Спартак» (Россия) — 1:2 (1:1)

Голы: Черан, 7 — с пенальти (1:0). Крал, 30 (1:1). Зобнин, 87 (1:2).

«Пахтакор»: Суюнов (Кувватов, 46), Азмиддинов (Сайфиев, 46), Алижонов (Чобанов, 46), Исмаилов (Комилов, 46), Холматов (Азамов, 46), Юлдашев, Эркинов, Хамробеков, Тургунбаев (Темиров, 46), Дердийок (Розиев, 46), Черан (Собирходжаев, 46).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Жиго (Кутепов, 46), Джикия (Маслов, 46), Ещенко (Гапонов, 46), Педро Роша, Хендрикс (Мозес, 46), Крал (Маркитесов, 46), Игнатов (Зобнин, 46), Айртон (Умяров, 46), Понсе (Соболев, 46), Бакаев (Ларссон, 46).

Предупреждение: Тургунбаев, 27.

30 января. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».

Признайтесь, вы ждали, что «Спартак» сыграет с «Пахтакором» в четыре защитника? Особенно когда узнали стартовый состав красно-белых на этот спарринг?

Такой эксперимент казался логичным. Ведь москвичи уже приобрели опорника Йоррита Хендрикса, а еще могут вернуть форварда (или атакующего хавбека — как кому угодно) Квинси Промеса. Следствием этих трансферов станет перебор квалифицированных футболистов в середине поля. Одно из решений проблемы — отказ от расстановки 3-5-2, которую чаще всего использует Доменико Тедеско.

Матч с «Пахтакором» показал: изменения возможны. Пусть и очень осторожные.

Гибридная схема

Наверное, многие ужаснулись, увидев многострадального нападающего Педро Рошу на позиции правого защитника в начале встречи.

Педро Роша располагается на позиции правого защитника в начале матча.

Впрочем, после пропущенного красно-белыми гола на 7-й минуте бразилец переместился налево, образовав пару нападающих с Эсекиэлем Понсе. Схема «Спартака» привычная: 3-5-2, где позицию на правой бровке занял Зелимхан Бакаев.

Без мяча — исключительно 3-5-2 с очень высоким прессингом. Недаром красно-белые лидируют в РПЛ по показателю интенсивности давления (7,08 PPDA). В прессинге — не только пара форвардов, но и Михаил Игнатов, и Бакаев. У «Пахтакора» — один вариант: длинные передачи вперед. Так себе развитие атаки, учитывая, что верх снимали спартаковцы — Георгий Джикия, Самюэль Жиго и Алекс Крал.

А вот с мячом — интереснее. Иногда — те же самые 3-5-2. И Крал в роли разыгрывающего на правом фланге.

Алекс Крал располагается на позиции правого защитника при розыгрыше мяча.

Это решение еще из прошлого сезона, когда чех, обладающий качественным первым пасом, опускался к защитникам для продвижения мяча. Бакаев со своей скоростью и разрезающими передачами нужнее выше.

Временами — 4-2-3-1.

«Спартак» располагается по схеме 4-2-3-1.

Это что-то из чемпионского сезона Массимо Карреры. Андрею Ещенко почти 37 лет, но он по-прежнему забегает к лицевой линии.

Вторая половина встречи — новый состав (остался только Роша).

Второй тайм #СпартакПахтакор начался! ?



Наш состав на оставшиеся 45 минут матча ? pic.twitter.com/cF1OrIkMzo — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 30, 2021

А схема — преимущественно 4-2-3-1. Исключением стали лишь первые минуты, когда Мозес занял привычное место на правом фланге. Далее Виктор перешел налево в атаку, а его позицию занял Павел Маслов.

Мозес временами напоминал Промеса: обыгрывал половину «Пахтакора» и смещался в центр под удар. Это сигнал под Квинси?

Хендрикс освободил Крала?

Помните, как трансфер Мозеса позволил Роману Зобнину заняться любимым делом? То есть не тащить мяч по правому флангу, а продвигать его в центре, между делом вступая в отборы и перехваты.

Похожее перерождение происходит и с Кралом. Причина — приобретение Хендрикса. Да, иногда чех опускается к центральным защитникам для розыгрыша мяча, но большую часть времени проводит на половине поля соперника. Крал — отличная опция под атаки вторым темпом. У него — потрясающий дальний удар, эффективность которого испытали на себе футболисты «Пахтакора».

А пас чеху перед его «выстрелом» отдал Хендрикс, совершивший перехват. Поначалу голландец осторожничал, в основном отдавая передачи назад, но затем освоился.

Во-первых, часто перехватывал мячи. Показательный момент — ситуация после одного из угловых, разыгранных «Спартаком». Именно действия Хендрикса на опережение не дали развиться контратаке соперника.

Во-вторых, комбинировал через короткий пас в средней и финальной трети поля.

В-третьих, подавал стандарты. Это дополнение к Зобнину и Бакаеву.

Наконец, Хендрикс помогал Айртону. Ясно, что бразилец не всегда успевает возвращаться из атаки в оборону: обыгрывать ему нравится больше, чем защищаться. Теперь есть подстраховка, которая позволит Джикии (в официальных встречах часто предъявлявшему претензии Айртону за потерю позиции) сосредоточиться на своей штрафной.

Итог

В целом «Спартак» демонстрировал то же самое, что и в официальных матчах первой части сезона — несмотря на изменения в схеме и составе. И высокий прессинг, и двоякую позиционную атаку (правый край — комбинации, левый — индивидуализм Айртона или Мозеса), и длинные забросы на Александра Соболева во втором тайме. Даже победный гол Зобнина — явление привычное: не столько с точки зрения забитого мяча, сколько с позиции очевидного лидерства Романа на поле.

Скучно с этим «Спартаком» не бывает.