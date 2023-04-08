Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Спартак» — «Динамо»: дерби-искупление. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты Александр Соболев и Роман Евгеньев во время единоборства.
Александр Соболев и Роман Евгеньев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович.
Славиша Йоканович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Футболисты «Спартака».
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об одной из ключевых встреч весенней части РПЛ.

Мнение

Спад случается у каждого клуба.

Такова самая популярная реплика применительно к весенним «Спартаку» и «Динамо». Перед дерби мы жонглируем этим образом, имея готовые ответы на вопрос, что происходит со столичными командами.

Спад — и все, тема закрыта. И чем чаще об это говорят, тем охотнее начинаешь верить. В зиму красно-белые входили вторыми, бело-голубые — четвертыми. Сейчас субботние соперники — на третьем и пятом местах соответственно.

Гильермо Абаскаль. «Спартак»: падение продолжается. Что это — временный кризис или начало конца периода Абаскаля?

Глобально ничего трагического не произошло, но спартаковцы после возобновления турнира РПЛ набрал четыре очка, динамовцы — три. Плюс Кубок — точнее, скорее минус Кубок. Для Славишы Йокановича и Ко — уже точно. И общая убежденность — что Гильермо Абаскаль прошел долгую паузу в чемпионате не слишком успешно, а его сербский коллега слишком отстранен от коллектива.

Лечит ли дерби подобные болезни? Очень часто — да. «Выиграем, тогда болельщики нам все простят», — этот девиз по-прежнему востребован.

Но если перестать жонглировать привычными стереотипами, подходящими для того, чтобы описать потерю очков на короткой дистанции любым (мы ведь слышали такое в нынешнем сезоне и о «Зените», и о ЦСКА, и о «Ростове»), возникает такой вопрос: действительно ли это кризис? И насколько схожи ситуации в двух столичных клубах?

Интересно, что реакции — или назовем их эмоциями — внутри команд не вполне схожи. «Динамо» беспокоит форма лидеров, их готовность к прогрессу — и соответствию задачам. Это косвенно вырывается через оценки, при всей их краткости. Хотя футбол «Динамо» не трагичен: если взять последние матчи, «Акрону» и «Сочи» откровенно повезло, бело-голубые перестали забивать больше гола за игру, транжиря моменты.

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович.
Славиша Йоканович.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Спартак» тоже может сетовать на невезение, хотя объективно у него для этого меньше поводов. Но если «Динамо» только обретает зависимость результатов от Тюкавина, то красно-белые в этом состоянии — зависимости от одного человека в атаке — существуют уже довольно долго.

Речь, разумеется, о Промесе. Для Квинси был крайне важен 100-й гол за «Спартак». Он жил этим ощущением рубежа, достиг его — и после оказался в психологической яме. Совпавшей с травмой. Этот фактор плюс повреждение Джикии сразу сделали команду уязвимой. К тому, что выпадают лидеры, сложно быть готовым, а когда подобное случается одновременно, всегда возникают проблемы. Дело ведь не только в том, что нет Джикии, — еще и в том, что Дуарте не готов. Из-за адаптации или вообще — покажет время, но «Спартак» пока находится в поисках баланса между россиянами и иностранцами на поле. И это вопрос. Безусловно, решаемый. Но — вопрос.

Впрочем, не единственный для «Спартака». У клуба есть конкретные претензии к судьям. Дело не только в ключевых ошибках — речь о массовом отсутствии умения управлять игрой так, чтобы атакующие команды не теряли в качестве футбола.

Футболисты «Спартака».
Футболисты «Спартака».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Здесь необходимо упомянуть о матче с «Оренбургом», когда соперник просто оказался сильнее красно-белых. Качественно лучше — и не только из-за привычного для него или, наоборот, непривычного для москвичей искусственного газона. В «Спартаке» признают, что уступили в той встрече по делу. Но мнение, что подобная тенденция даже не ошибок, а несоответствия уровня арбитров уровню лиги налицо.

Кризис ли это? И почему этот кризис обошел красно-белых стороной в первой части чемпионата — загадка. Или не обошел?

В конце лета «Спартак» потерпел три поражения в четырех матчах — от «Динамо», «Зенита» и «Ростова», взяв на этом отрезке три очка только у «Факела». После девяти туров команда Абаскаля шла лишь пятой, отставая от «Зенита» уже на семь баллов. Кстати, «Динамо» выглядело в тот момент столь же невнятно — то же количество очков, но седьмое место.

Арсен Захарян. «Динамо» с треском вылетело из Кубка от середняка первой лиги. «Акрон» продолжил снимать московские скальпы

Выбрались же красно-белые. И заиграли так, что ушли в зиму наполненными ожиданиями. Но два системных кризиса у топ-клуба за один сезон — это много. Даже слишком много.

Сейчас спартаковцы, как и динамовцы, находятся в точке, когда внутренние резервы использованы почти полностью. Одни подводят к дерби Промеса, другие — Смолова, что повышает шансы каждого оппонента на успех.

У Йокановича — сумасшедшая статистика в этом чемпионате против соседей (включая «Химки»), пять побед и всего одна ничья.

У Абаскаля — новый контракт и отсутствие вопросов о возможной отставке.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Станет ли встреча на «Открытие Банк Арене» чисто тренерским противостоянием? И избавит ли оно кого-то от призраков, с которыми пока приходится жить?

Скоро узнаем.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Казаков
22
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Непомнящий заявил, что не видит фаворита в матче «Спартак» — «Динамо»
Лепехин не исключает, что «Локомотив» может набрать очки в матче с «Зенитом»
Масалитин: «Мы не знаем, ставили ли в «Динамо» задачу выиграть Кубок»
Радченко: «У «Локомотива» есть хорошие шансы забрать очки в матче с «Зенитом»
Кто играл и за «Спартак», и за «Динамо»? Квиз к московскому дерби
Эдуард Мор: «У «Спартака» есть все предпосылки прерывать неудачную серию и показать хорошую игру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Дзюба напоминает мне Вьери — тоже интересен публике из-за своих похождений». Итальянский журналист — о российском футболе
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости