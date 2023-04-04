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Сегодня, 22:10

«Динамо» с треском вылетело из Кубка от середняка первой лиги. «Акрон» продолжил снимать московские скальпы

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Арсен Захарян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Славиша Йоканович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/2
Сенсация в Петровском парке!

Для Тольятти кубковый полуфинал Пути регионов — событие века. Пусть «Акрону» всего восемь лет, огромной армией болельщиков клуб похвастать не может, однако в Москву поехали многие. Тем более что владелец Павел Морозов организовал «Акрон-Экспресс» — бесплатный поезд в столицу из семи двухэтажных вагонов. Фанаты из Тольятти забили гостевую трибуну, а еще, говорят, поклонники «Акрона» выкупили 300 самых дорогих билетов в VIP-ложу.

После «Локомотива» обыграть в FONBET Кубке России еще и «Динамо», да еще в Москве — сказка для команды Евгения Калешина! И совсем уж нереальной задача не выглядела — бело-голубые были не в лучшем настроении после поражения в большинстве от «Сочи», да и кадровые проблемы приличные. С «Акроном» не могли играть Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Маричаль, Лаксальт, Норманн и Смолов. В итоге впервые в стартовом составе вышел 18-летний серб Майсторович. Номинальный центральный защитник, которому пришлось играть слева.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
04 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Акрон

Вообще-то «Динамо» выглядело здорово. Только у Тюкавина в первом тайме было четыре голевых момента — пара выходов один на один, удар головой из убойной позиции после углового, добивание в пустые ворота. Плюс в штангу попал Фомин, несколько раз с линии штрафной без помех бил Макаров... И если бы победы присуждали за преимущество и созданные моменты, то «Динамо» уже в первом тайме улетело бы от «Акрона». Но считаются только забитые голы, а с этим у москвичей было все печально.

Тимофей Маргасов и&nbsp;Денис Макаров в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;. Отбитый Адамовым пенальти и два гола в меньшинстве. Бердыев лишает «Динамо» надежд на медали?

Это напомнило встречу бело-голубых с «Сочи» трехдневной давности в РПЛ, когда тоже были и штанга, и нереализованный пенальти, и численное большинство, и тотальное преимущество. А закончилось все поражением команды Славиши Йокановича — соперник забил первыми двумя ударами.

Славиша Йоканович.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Сценарий мог в точности повториться на 81-й минуте. Даже обстоятельства одинаковые: угловой, удар головой, рикошет, непредсказуемый отскок в нижний угол — москвичей спас Шунин.

Понятно, что и после перерыва «Динамо» создало больше моментов. Еще бы этого не было у пятой команды РПЛ в домашней встрече с 11-й из ФНЛ! Но как забивать, москвичи так и не вспомнили.

И это уже не спишешь на случайность — болезнь стала хронической. Подопечные Йокановича довели дело до серии пенальти, где продолжили аттракцион щедрости. Волков отбил удар Фомина, Лесовой запустил мяч выше ворот... Невероятный «Акрон» снимает в Кубке уже третий московский скальп после «Торпедо» и «Локомотива»!

Тольяттинская сказка продолжается. А «Динамо», героически пройдя «Зенит», c треском вылетает из турнира от середняка первой лиги. Хотя одной из задач на сезон перед бело-голубыми был как минимум выход в финал FONBET Кубка России. И я не могу сказать, что результат сильно удивляет. У нынешней команды слишком много внутренних противоречий, контакта у футболистов с главным тренером так и не появилось, а это не может не сказываться — инстинкт убийцы у «Динамо» отсутствует напрочь. Вылет логичен.

Футбол
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Евгений Калешин
Славиша Йоканович
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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