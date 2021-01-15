Отказ от «МЮ», сложности с Гасперини, вера Черчесова. Что ждет Миранчука в 2021 году?

Авторская колонка для «СЭ» известного телекомментатора и бывшего пресс-атташе сборной России.

До Евро-2020 осталось пять месяцев.

До первого в этом году сбора футбольной сборной, в ходе которого команде предстоит сыграть три официальных матча, — два.

Многое понятно уже сейчас — вратарская конкуренция и рейтинг голкиперов в национальной команде, возвращение Дзюбы в роли капитана, появление в стартовом составе Головина.

Но есть вопрос, на который сложно получить ответ. Какова будет роль Алексея Миранчука — возможно, самого одаренного футболиста страны последнего десятилетия? Пробьется ли он наконец в стартовый состав «Аталанты», останется ли в клубе летом или уйдет из него в аренду и наконец попадет ли в итоговую заявку сборной на чемпионат Европы, если период адаптации к серии А затянется?

Критика Черчесова в адрес братьев Миранчук в ходе знаменитого телеинтервью тренера получила продолжение в итальянской прессе. Восторг от трансфера сменился скепсисом. Что происходит с Алексеем и чего ждать летом?

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Летом 2018-го «Локомотив» мог отправить трех своих представителей в Англию. И не просто в Англию — в культовый ее клуб.

Братья Миранчук, эталонно отыгравшие золотой для «Локо» сезон, были на прицеле у многих европейских клубов. Но у одного был интерес, превосходящий обычное внимание к молодым талантам.

«Манчестер Юнайтед» был готов осуществить трансфер, который стал бы самым громким в новейшей истории нашего футбола. Разумеется, Миранчуков рассматривали в тот момент как интересных игроков на перспективу. «МЮ» мог себе позволить покупать близнецов как футболистов ротации в надежде либо вырастить их для себя, либо выгодно перепродать в другой клуб, если бы адаптация к АПЛ пошла неудачно.

При встречном интересе трансфер можно было осуществить. Но сторона игроков дала понять: Англия не рассматривается вообще, о каком бы клубе ни шла речь. Вероятно, дело было в стилистических предпочтениях. Алексей в своих интервью позже говорил, что хотел бы уехать в итальянский, немецкий или голландский чемпионат. Так в итоге и вышло.

Третьим человеком из «Локомотива» был спортивный директор Эрик Штоффельсхаус. В «Манчестере» могла освободиться эта позиция, Штоффельсхаус попал в лонг-лист, позже оказался одним из пяти кандидатов в шорт-листе, ездил на собеседование, встречался с Сульшером и компанией, но в итоге замена так и не понадобилась. История, подчеркивающая, что за нашей лигой в Англии следят.

Впрочем, речь сейчас не о Штоффельсхаусе.

В сентябре Миранчук уезжал в Италию героем. Его хотела «Аталанта», его хотел Гасперини — так казалось нам, но были явные и скрытые риски.

Многие сейчас говорят, что затянувшаяся адаптация — следствие не только перенесенного коронавируса, но и пример той разницы, что есть между двумя лигами. И фраза, сказанная перед отъездом его мамой: «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть», говорит, что в семье отдавали себе отчет, насколько будет непросто.

Критикуют Миранчука сейчас нещадно. Словно он умышленно обманул наши ожидания. И Черчесов, безусловно, прав, срывая ярлыки о золотом поколении. Его пример Заболотного в качестве антитезы можно продолжить, вспомнив о Шомуродове. Который уезжал в «Дженоа» на волне скепсиса, но попал в свой клуб и к поверившему в него тренера, освоился и заслужил игрой, чтобы о нем говорили как о предмете интереса «Ювентуса».

Но есть и кое-что еще.

Политика.

Миранчук уходил не просто в более статусный клуб из более статусной лиги — он шел в команду, укомплектованную сильными игроками на его позиции. Появлялась задача проявить себя лучше, чем успешно действующий футболист в успешной команде, и на тренировках доказать это. Что напоминало ситуацию, в которой оказался, перейдя в «Севилью», Кержаков.

Миранчука в первую очередь хотел босс «Аталанты» Антонио Перкасси. Несмотря на весь авторитет Гасперини, концепцию развития клуба определяет не только он, но и Перкасси с сыновьями. Именно они и рассматривают такие приобретения. Гасперини был не против, но чем дальше, тем сильнее кажется, что он смотрел на трансфер россиянина с позиции «выиграл» — «выиграл». Вся его история успеха как тренера — это «Аталанта», был взлет с «Дженоа», был провал с «Интером». Звучит странно, но он пока тренер одного клуба на относительно коротком отрезке. Траты «Аталанты» вряд ли ему интересны. Гасперини хотел создать здоровую конкуренцию и создал ее.

В футболе не редкость, когда новичка берут, чтобы взбодрить заскучавшего лидера команды. Дорогая игрушка? Не настолько умышленно и цинично. Вероятно, рассуждали так: «Алексей заиграет — хорошо. Нет — заиграет Иличич». Что в итоге и произошло.

В итоге пока получается, что Миранчук стал фигурой в чужих играх. Хотя шел за мечтой. И каждый матч, каждая тренировка для него превращается в решающую.

Иличич в сумасшедшей форме. Малиновский выходит на поле стабильно. И оба они — понятные для тренера. Что тут сделать? Работать и не сдаваться, ждать шанс и доказывать. Терпеть.

Роман Миранчука или даже Миранчуков со сборной складывается пока не так удачно, как хотелось. Братьев обвиняют в затянувшейся инфантильности. У Семина они, особенно Алексей, были любимчиками, а сейчас даже Антона меняют задолго до финального свистка.

Жаль, что нельзя объединить Семина и Николича, получился бы идеальный тренер. С европейским современным тренировочным процессом, богатым тактическим багажом — и лютым чутьем на ситуацию, абсолютным контролем над командой и игроками. Тогда бы был другой «Локомотив» — от нынешнего очень странное впечатление, 2020-й ниже своего уровня провели практически все футболисты. Оказалось, что дело не в Семине или не только в Семине. И стало понятно, что Алексей уезжал не только за мечтой. Что он еще и устал тащить на себе команду.

Стоило ли уезжать?

Миранчук считает, что да. И сожалеть не о чем. Амбиции есть, настроение нормальное. На последней двусторонке перед кубковым матчем с «Кальяри» он забил 5 мячей.

Но голы — это не показатель для тренера, как бы странно ни звучало. Тренеры смотрят не на забитый мяч, а на игру: как закрыл зону, как отобрал, успел ли.

К 1 апреля, возможно, станет понятно, в каком качестве поедет на Евро Алексей Миранчук. 27 марта сборная принимает Словению, 30-го — выезд в Словакию.

Черчесов всегда давал шанс людям без игровой практики — если они были «его». То есть выполняли те задания, которые перед ними ставились. Показывал, что верит в них, даже когда они не играют, как в случае Кузяева.

Верит ли он в Миранчука или даже Миранчуков? Узнаем в марте.

Можно еще раз спросить: стоило ли уезжать?

Здесь вряд ли кто-то скажет «нет». История этого трансфера пока не плохая и не хорошая — пока все еще неопределенность. Этот переход может стоить Алексею карьеры за границей. Хотя сторона полузащитника уверена, что, даже не заиграв в «Аталанте», он уйдет в другой иностранный клуб.

И что, несмотря на всю «диванную» критику, Миранчук становится крепче. Потому что уверен в себе. Уверен, что заиграет.

Очень хотелось бы.