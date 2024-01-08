«Жаль, что он ушел из жизни в таком молодом возрасте». Умер украинский защитник Шершун, бравший титулы в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в 42 года

Футболист продолжительное время боролся с болезнью.

Бывший игрок ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун ушел из жизни 8 января. Ему было всего 42 года.

Защитник провел за армейцев 81 матч (с 2002 по 2005 год), завоевал вместе с командой два чемпионства, стал обладателем Кубка России и Кубка УЕФА.

«Когда пришел в ЦСКА, я просто очумел»

Футболист начал карьеру в «Днепре», а уже в 20 лет перебрался в ЦСКА. Его переход совпал с началом эпохи Евгения Гинера и появлением в клубе больших денег.

В составе армейцев тогда расцвели братья Березуцкие, отличался невероятной универсальностью Шемберас, чуть позже появился Игнашевич, поэтому Шершун нечасто оказывался на поле, но когда ему давали шанс, то умело пользовался им.

Богдан Шершун (второй слева) вместе с Роланом Гусевым, Сергеем Игнашевичем и Элвером Рахимичем на тренировке ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Когда пришел в ЦСКА, я просто очумел. Первый сбор был в Железноводске, приезжаю, и на меня с утра вешают жилет четырехкилограммовый с песком. И вперед — кросс, восемь километров с утра, по горе вверх. И вечером — опять восемь, — вспоминал Шершун. — И вот так две недели только кроссы. Я потерял пять килограммов уже через пару дней. Первый сбор, понятное дело, без мячей. На второй летим в Израиль — думаю, ну сейчас хоть поиграем. Ага, конечно — фартлек, шесть по 1200. Очень запомнил этот сбор, первый. А потом ничего, втянулся».

Все главные победы газзаевского ЦСКА остались в профайле Богдана, но в каждой из них он скорее ассистировал, чем принимал непосредственное участие.

24-летний защитник не попал в заявку красно-синих на финальный матч Кубка УЕФА со «Спортингом», но внес свой вклад в триумфальное выступление команды в Европе. Украинец выходил на замену в трех матчах плей-офф.

Несмотря на роль сменщика, Шершун запомнился болельщикам московского клуба своей самоотдачей на поле.

Богдан Шершун в единоборстве с соперником. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Мог играть за сборную России

Богдан Шершун говорил, что Валерий Газзаев предлагал ему оформить российский паспорт и обещал регулярно вызывать в расположение сборной. Но защитник отказался. И, как утверждал он сам, после этого у него уменьшилась игровая практика в ЦСКА.

После карьеры в России защитник вернулся на родину и выступал за «Днепр», киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь», а в 2014-м завершил профессиональную карьеру. За сборную Украины он сыграл всего четыре матча.

Позднее он числился в составе любительского клуба «Случь» из Староконстантинова, неоднократно участвовал в матчах за сборную Украины среди ветеранов, был экспертом в ряде СМИ и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Богдан Шершун (справа от трофея) вместе с ЦСКА празднует победу в Кубке УЕФА. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Смерть после продолжительной болезни

Сегодня, 8 января, Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своем Telegram-канале рассказала о смерти Шершуна.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана. Вечная память», — говорится в заявлении.

Официальная причина кончины футболиста пока не сообщается, но известно, что он долгое время боролся с болезнью.

В ЦСКА также почтили память футболиста, армейский клуб выразил соболезнования всем родным и близким спортсмена.

«Сегодня ушел из жизни бывший футболист нашего клуба Богдан Шершун. В составе армейцев он два раза становился чемпионом России и обладателем Кубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким».

Валерий Газзаев заявил, что Шершун оставил след в становлении армейцев в 2002 году.