Поездка на Мамаев курган, атмосфера ЧМ-2018 и погружение в ретро. Репортаж с матча легенд «Спартака» и «Динамо»

«СЭ» побывал на «Волгоград Арене».

Матчи легенд становятся классикой российского футбола. Ветераны «Спартака» и «Зенита» уже играли на «Петровском» и «Открытии Банк Арене», а теперь отгремела и третья выставочная игра — «Динамо» Сталинград с красно-белыми.

Получилось очень ярко!

Такая афиша отсылает к событиям прошлого века. Ровно 80 лет назад провели матч «На руинах Сталинграда», который стал символом возвращения города к привычной жизни после завершения ожесточенных боев.

У РФС ушел не один месяц для проработки и реализации шоу, которое мы увидели 1 мая на «Волгоград Арене». Стилизованная форма из 1940-х, мячи со шнуровкой и старинные автобусы, на которых игроки добирались до стадиона, погружали зрителей в уникальную атмосферу.

Вообще, стоит отметить внимание организаторов к деталям. Например, ретроавтомобили перевозили специально из Москвы в Волгоград, чтобы футболисты «Динамо» и «Спартака» проехали на них всего четыре километра — от отеля до стадиона.

«Ребята, которые приехали играть за «Динамо» и «Спартак», находились в разных точках нашей страны, — рассказывал легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев. — Когда они узнали, что приглашены на такое событие, никто ни слова не сказал о том, что тяжело добираться. Все ответили: «Буду однозначно, сочту за честь».

До матча обе команды возложили цветы к Вечному огню в память о павших защитниках современного Волгограда. А позднее поднялись к памятнику «Родина-мать зовет!», где выслушали напутствие от участника боевых действий, 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Васильевича Медкова. «В душе должна быть доброта. Любите себя, больше улыбайтесь!» — обратился он к футболистам.

Мамаев курган произвел огромное впечатление на всех. «Эмоции непередаваемые. Мурашки по коже! Надо не забывать это», — признался экс-защитник красно-белых Андрей Ещенко.

«Каждый раз, когда сюда приезжаешь, все трепещет. Думаю, что молодежь тоже должна эти события помнить», — продолжал культовый вратарь сборной СССР Ринат Дасаев.

Игроки ретроматча поучаствовали и в международной акции «Сад памяти», высадив 45 кленов и слив, носящих имена героев Сталинградской битвы. Где вы еще увидите Александра Мостового, позирующего с лопатами?

Все это время участников ретроматча сопровождали многочисленные болельщики, которые приехали из разных городов, чтобы вживую увидеть кумиров на поле. Никто не отказывал в фотографии, автографе или небольшой беседе — уникальная сплоченность футболистов и зрителей!

Атмосфера на стадионе тоже шокировала — на трибунах собрались почти 40 тысяч человек! Билеты на матч были бесплатными, приобретались на специальной платформе — не более четырех в руки. Но желающих было еще больше. По информации «СЭ», РФС получил запрос из разных регионов на реализацию 120 тысяч билетов при максимальной вместимости «Волгоград Арены» 45 тысяч зрителей.

Гул стадиона, полные трибуны, перекрытые дороги в городе, масштабная программа перед матчем — последний раз такая атмосфера в Волгограде была на чемпионате мира!

Голы Романа Павлюченко и Александра Самедова принесли яркую победу красно-белым (2:0), а встреча «Спартака» и «Динамо» дала старт Лиге легенд, о создании которой РФС объявил еще в январе.

И это вряд ли кого-то удивляет — выставочные игры ветеранов набирают сумасшедшую популярность. Например, в Волгограде установили рекорд по посещаемости.

«После того как мы почтили память погибших на Мамаевом кургане, второе впечатление — это то, сколько пришло болельщиков, — поражался Олег Романцев. — Все добрые, разбирающиеся в футболе. Они по делу реагировали на хорошие действия и негативно на плохие. Мне понравились болельщики и их количество. Невиданное количество! Даже по телевизору столько нет!»