Педро дружит с главной звездой нового бразильского поколения. На них с Эндриком возлагают большие надежды на родине
В 2024-м молодые бразильцы снова на слуху. Из нового поколения больше всего говорят об Эндрике — его игру начали обсуждать еще два года назад, когда «Реал» согласился выложить за тогда еще 16-летнего форварда до 72 миллионов евро с учетом бонусов и налогов. В последние же месяцы слава молодого форварда только растет.
И на то есть причины. Во-первых, Эндрик вот-вот (раньше 18-летия нельзя) отправится в «Реал» — все это время он играл за родной «Палмейрас», ожидая заветного совершеннолетия. Фанаты в предвкушении. Во-вторых, форварда постепенно подтягивают к сборной Бразилии, и он уже успел за нее забить. В мартовских товарищеских матчах Эндрик положил победный гол англичанам (1:0) и отличился в бодрой игре с испанцами (3:3).
Нападающий максимально заряжен — уже известно, что если его вызовут в состав «селесао» играть на Кубок Америки (завершится в середине июля), то он готов пожертвовать отпуском ради того, чтобы отправиться с «Реалом» в турне по США (начинается 27 июля). То есть в случае если Бразилия дойдет до финала, Эндрик планирует отдохнуть до 21-го числа (когда ему исполнится 18 лет) и тут же помчаться в расположение мадридцев.
«Реал» делает ответные реверансы — инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сливочные не планируют отправлять Эндрика в «Кастилью» или аренду и сразу рассчитывают на него как на игрока первой команды. Короче говоря, бразилец — безоговорочно одна из самых ярких звезд страны прямо сейчас и, возможно, на ближайшие годы.
Интересно, что «вторым после Эндрика» в Бразилии некоторые котируют... Педро из «Зенита». Во всяком случае так говорил журналист Фабио Алейшо: «Это очень талантливый парень! Действует в основном с краю. Вингер. Считаю, после Эндрика Педро — самый перспективный форвард Бразилии».
Конечно, Алейшо чуть переборщил — среди молодых бразильских нападающих есть как минимум 19-летний Витор Роке, который зимой перешел в «Барселону» и уже забивает за нее. Но местная пресса и особенно болельщики действительно часто сравнивали Педро и Эндрика. Нередко — в контексте цены трансфера, многие бразильцы остались недовольны, что «Зенит» за очень адекватную сумму (9 миллионов евро) урвал большой талант, хотя отступные за Педро составляли 120 миллионов.
Самое интересное в истории двух «самых-самых» то, что они очень давно дружат. Причем впервые об этом стало известно от Эндрика — в 2022 году он выложил несколько фотографий с Педро в соцсети и одну из них подписал громко: «Больше чем друзья». Парни знакомы друг с другом со сборной U-11, и с тех пор общение только развивалось.
Кстати, об этом рассказал сам Педро: «Я познакомился с Эндриком на уровне U-11, но знал его только по тому, как он играл. На уровне U-13 лет мы играли на выездном чемпионате, «Коринтианс» и «Палмейрас», и я начал переписываться с ним в социальных сетях. Потом мы стали общаться, увиделись в Федерации, поговорили и посмотрели футзальный матч. Продолжаем общаться до сих пор. Мы вместе получили вызов в сборную, обменивались идеями почти каждый день».
Неизвестно, какие отношения между ними сейчас, но Эндрик и Педро по-прежнему подписаны друг на друга в социальных сетях. Если парни продолжают общаться, то это точно хорошая новость для петербуржцев — такое знакомство явно пойдет вингеру сине-бело-голубых на пользу. Да и с «Реалом» клуб в будущем могут связывать не только в рамках слухов про Нуралы Алипа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5