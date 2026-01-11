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Зырянов заявил, что «Зенит» остался в плюсе после трансфера Жерсона в «Крузейро»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал подробности перехода полузащитника Жерсона в «Крузейро». Клубы объявили о трансфере 28-летнего бразильца в субботу, 10 января.

По информации «СЭ», в качестве компенсации сине-бело-голубые получат почти 30 миллионов евро непосредственно за футболиста, а также права на ряд игроков из системы бразильского клуба.

Жерсон.Эпопея с уходом Жерсона из «Зенита» завершена. Бразилец подписал контракт с «Крузейро»

«Финансовая сторона в вопросе трансфера Жерсона оказалась определяющей — клубу удалось отстоять свои интересы и остаться в плюсе и продать игрока даже дороже, чем его покупали», — приводит «Чемпионат» слова Зырянова.

Он назвал переговоры с «Крузейро» конструктивными, отметил заинтересованность бразильского клуба в игроке и готовность футболиста отказаться от части выплат.

«Зенит» же, помимо прибыли, получил дополнительные активы в виде прав на нескольких игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы этой команды. Как итог — оба клуба совершили рекордный трансфер для бразильского футбола», — отметил Зырянов.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей и забил 2 гола.

Источник: championat.com
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Жерсон
Константин Зырянов
ФК Зенит
ФК Крузейро
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 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
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2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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