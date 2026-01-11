Зырянов заявил, что «Зенит» остался в плюсе после трансфера Жерсона в «Крузейро»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал подробности перехода полузащитника Жерсона в «Крузейро». Клубы объявили о трансфере 28-летнего бразильца в субботу, 10 января.

По информации «СЭ», в качестве компенсации сине-бело-голубые получат почти 30 миллионов евро непосредственно за футболиста, а также права на ряд игроков из системы бразильского клуба.

«Финансовая сторона в вопросе трансфера Жерсона оказалась определяющей — клубу удалось отстоять свои интересы и остаться в плюсе и продать игрока даже дороже, чем его покупали», — приводит «Чемпионат» слова Зырянова.

Он назвал переговоры с «Крузейро» конструктивными, отметил заинтересованность бразильского клуба в игроке и готовность футболиста отказаться от части выплат.

«Зенит» же, помимо прибыли, получил дополнительные активы в виде прав на нескольких игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы этой команды. Как итог — оба клуба совершили рекордный трансфер для бразильского футбола», — отметил Зырянов.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей и забил 2 гола.