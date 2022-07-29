Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:34

Зрители без труда попали на матч «Урал» — «Краснодар» по карте болельщика

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Большинство зрителей без труда попали на матч 3-го круга РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» по карте болельщика, сообщает ТАСС.

По информации источника, на входе и внутри стадиона волонтеры помогали разобраться зрителям с новой системой. Длинная очередь скопилась возле одного входа из-за ошибки в системе. Зрителей перенаправили в центр поддержки, где помогли решить проблему.

После 60-й минуты встречи «Краснодар» ведет в матче с «Уралом» со счетом 2:0. Первый гол в матче забил защитник гостей Сергей Бородин с подачи углового. Во втором тайме забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян с пенальти.

Источник: https://tass.ru/sport/15346805

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Футбол
ФК Краснодар
ФК Урал
13
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Айва: польза и вред для организма человека
Оздоев уехал в Турцию, «Оренбург» покупает аргентинца, экс-игрок «Ростова» Еременко возобновил карьеру. Главные трансферы и слухи РПЛ на 29 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
У «Спартака» самые дорогие абонементы в РПЛ, у «Ахмата» и «Факела» — самые дешевые. Большое исследование «СЭ»
Агент Ротенберга заявил, что в следующем месяце игрок определится с продолжением карьеры
Тошич: «Зделар похож на Вернблума, но больше атакует»
РФС сообщил о создании фонда материальной поддержки судей РПЛ
Аяз Гулиев сомневается, что вернется в «Спартак»
Гендиректор «Факела» — о бюджете клуба: «Сейчас в РПЛ по деньгам занимаем 16-е место»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
РПЛ: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Оренбург» и другие матчи 3-го тура
Шалимов — о поражение от «Краснодара»: «Три стандарта — три гола. А с игры у них ничего не было»
Главный тренер «Краснодара» - о победе над «Уралом»: «По результату все устроило. По игре есть некоторые вопросы»
«Урал» — «Краснодар»: видео голов
«Краснодар» в гостях победил «Урал». Сперцян дважды реализовал пенальти
Петержела объяснил, почему Оздоев не нашел клуб для продолжения карьеры в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — «Краснодар»: Сперцян реализовал второй пенальти и оформил дубль

Петержела объяснил, почему Оздоев не нашел клуб для продолжения карьеры в России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости