Зрители без труда попали на матч «Урал» — «Краснодар» по карте болельщика

Большинство зрителей без труда попали на матч 3-го круга РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» по карте болельщика, сообщает ТАСС.

По информации источника, на входе и внутри стадиона волонтеры помогали разобраться зрителям с новой системой. Длинная очередь скопилась возле одного входа из-за ошибки в системе. Зрителей перенаправили в центр поддержки, где помогли решить проблему.

После 60-й минуты встречи «Краснодар» ведет в матче с «Уралом» со счетом 2:0. Первый гол в матче забил защитник гостей Сергей Бородин с подачи углового. Во втором тайме забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян с пенальти.