Зоран Тошич: "У Головина получится в Европе - если не во Франции, то в другом чемпионате"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич уверен, что экс-хавбек армейского клуба Александр Головин проявит себя за границей. После ЧМ-2018 россиянин перешел в "Монако", сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

- Думаю, у него все получится. Или во Франции, или в каком-то другом чемпионате. Он самый талантливый футболист России. И считаю, у него впереди большая карьера, - сказал Тошич.

Головин провел за "Монако" 19 матчей, забив один мяч. Монегаски в нынешнем сезоне выступают неожиданно плохо, занимая предпоследнее место в чемпионате Франции.

Также Тошич, сейчас выступающий за "Партизан", высказался насчет работы Алексея и Василия Березуцких в тренерском штабе Леонида Слуцкого в "Витессе".

- Когда играл с ними, предполагал, что они могут стать тренерами, - сказал серб. - Правда, больше думал про Леху, чем про Васю. (Улыбается.)

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза - Суперкубок (2013, 2014). (Артем Агапов)