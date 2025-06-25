В «Рубине» сообщили, что не планируют играть товарищеский матч против 2DROTS

В пресс-службе «Рубина» ответили «СЭ» на вопрос о возможном матче против 2DROTS.

— Были разговоры о возможном матче против 2DROTS. Когда планируется игра?

— Такой матч не планируется.

Ранее бывший главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов сообщил у себя на ютуб-канале, что медийная команда, вероятно, проведет товарищеский матч против «Рубина» в июле.