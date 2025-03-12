Тошич — о переходе Зделара в «Зенит»: «Он хотел продолжить карьеру в ЦСКА, но этого не произошло»

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» высказался о переходе полузащитника Саши Зделара из армейского клуба в «Зенит».

«Не обсуждал с Сашей эту тему, но точно знаю, что Саша всем сердцем и душой играл за ЦСКА. Насколько я знаю, он хотел продолжить свою карьеру в ЦСКА, но по каким-то причинам этого не произошло. Конечно, со «Спартаком» и «Зенитом» самая большая заруба, но не могу за него сказать, почему он решился на этот шаг. Наверное, он не успел договориться с ЦСКА о новом контракте. Это решение Саши и его ответственность», — сказал Тошич «СЭ».

Зделар выступал за ЦСКА с июля 2022 года. Зимой 2025-го он перешел в «Зенит».