В «Факеле» ответили на вопрос о записи звука с камер стадиона во время матча с «Зенитом»

В пресс-службе «Факела» ответили на вопрос «СЭ» о записях с камер стадиона.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что КДК РФС запросил записи с камер видеонаблюдения на арене, но звук на них не записывался.

«Подчеркнем, что наш стадион «Факел» получил сертификат первой категории, соблюдены все футбольные нормы и требования приказа МВД. Будь иначе, мы бы этот сертификат не получили и не смогли бы проводить на этой арене матчи такого уровня.

Уличные камеры расположены по всему периметру стадиона. На КПП и в подтрибунных помещениях камеры записывают звук на близком расстоянии.

В чаше стадиона на Западной и Восточной трибунах установлены камеры с высоким разрешением, позволяющие осуществлять идентификацию всех зрителей и контролировать все трибуны стадиона, эти камеры также имеют возможность записи звукового сигнала (в них установлен рекордер для записи звука). Но ввиду того, что камеры установлены на расстоянии от зрителей, для записи звука требуется специализированное оборудование (направленные микрофоны дальнего действия и т.д.). Однако в приказе №1092 МВД отсутствует требование о наличии микрофонов и спецоборудования. Таким образом, все требования приказа МВД и все футбольные нормы соблюдены.

Насколько мы знаем, на некоторых стадионах отсутствует спецоборудование для аудиозаписи внутри чаши стадиона, так как это не является обязательным требованием», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

На 74-й минуте матча 20-го тура между «Факелом» и «Зенитом» (0:2) полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил красную карточку за неприличный жест, показанный в адрес трибун. Позднее стало известно, что футболист таким образом отреагировал на расистские выкрики фанатов воронежского клуба.

Согласно регламенту, Венделу грозит дисквалификация на срок до 4 матчей. Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».